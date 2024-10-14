https://sarabic.ae/20241014/نائب-لبناني-قوات-حزب-الله-لا-تتواجد-في-مناطق-مدنية-والإجرام-الإسرائيلي-تغطيه-أمريكا-1093748914.html
نائب لبناني: قوات "حزب الله" لا تتواجد في مناطق مدنية والإجرام الإسرائيلي تغطيه أمريكا
نائب لبناني: قوات "حزب الله" لا تتواجد في مناطق مدنية والإجرام الإسرائيلي تغطيه أمريكا
سبوتنيك عربي
أكّد النائب في البرلمان اللبناني أمين شري، عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، أنّ "إسرائيل تواصل محاولاتها لترهيب المواطنين في بيروت وكسروان"، مشيرًا إلى أن الغارة... 14.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-14T15:29+0000
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ولفت شري عبر إذاعة "سبوتنيك" إلى أنّه "لا يوجد أي من المستهدفين في "حزب الله" يتواجد في مناطق مدنية"، حيث إنّ "المكان الطبيعي للمجاهدين هو على الجبهة الجنوبية".وأكد أنّ "العدو المجرم يستهدف المدنيين قبل المقاتلين، ويتبع منهجية القتل، بما في ذلك استهداف المسعفين ومراكز الدفاع المدني"، وفقا له.وأوضح أنّ "الجيش الإسرائيلي يستخدم آلة القتل منذ عام 1948 لإخضاع المدنيين، إلا أنّ الشعب اللبناني صامد كما كان في الأربعينات وفي عام 2006، ولن تنجح إسرائيل في كسر عزيمتهم".وأشار إلى "غياب تطبيق المواثيق الدولية"، معتبرا أنّ "الدعم الأمريكي لإسرائيل هو السبب وراء عدم وجود رادع للجيش الإسرائيلي". ولفت إلى أنّ "ما يقوم به الإسرائيليون يتم تحت غطاء أمريكي واضح"، مؤكدًا أنّ "الولايات المتحدة تسعى لإعطاء فرصة أسبوع أو أسبوعين للعدو لتحقيق أهدافه"، لكنه شدد على أنه "لن يتحقق أي هدف في بلادنا".وأكد أنّ "الميدان هو من يحدد الحل النهائي للدخول في التسوية".
https://sarabic.ae/20241014/ملك-الأردن-يحذر-من-أن-استمرار-العدوان-الإسرائيلي-على-لبنان-سيدفع-المنطقة-إلى-حرب-إقليمية-1093747044.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
نائب لبناني: قوات "حزب الله" لا تتواجد في مناطق مدنية والإجرام الإسرائيلي تغطيه أمريكا
حصري
أكّد النائب في البرلمان اللبناني أمين شري، عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، أنّ "إسرائيل تواصل محاولاتها لترهيب المواطنين في بيروت وكسروان"، مشيرًا إلى أن الغارة على أيطو-زغرتا تأتي في هذا السياق.
ولفت شري عبر إذاعة "سبوتنيك" إلى أنّه "لا يوجد أي من المستهدفين في "حزب الله" يتواجد في مناطق مدنية"، حيث إنّ "المكان الطبيعي للمجاهدين هو على الجبهة الجنوبية".
واعتبر شري أنّ "صمت المجتمع الدولي تجاه اعتداءات إسرائيل غير مفهوم".
وأكد أنّ "العدو المجرم يستهدف المدنيين قبل المقاتلين، ويتبع منهجية القتل، بما في ذلك استهداف المسعفين ومراكز الدفاع المدني"، وفقا له.
وأوضح أنّ "الجيش الإسرائيلي يستخدم آلة القتل منذ عام 1948 لإخضاع المدنيين، إلا أنّ الشعب اللبناني صامد كما كان في الأربعينات وفي عام 2006، ولن تنجح إسرائيل في كسر عزيمتهم".
وشدد على أنّ "المقاومة تستهدف القواعد العسكرية فقط، في حين أن إسرائيل تستهدف المدنيين".
وأشار إلى "غياب تطبيق المواثيق الدولية"، معتبرا أنّ "الدعم الأمريكي لإسرائيل هو السبب وراء عدم وجود رادع للجيش الإسرائيلي".
ولفت إلى أنّ "ما يقوم به الإسرائيليون يتم تحت غطاء أمريكي واضح"، مؤكدًا أنّ "الولايات المتحدة تسعى لإعطاء فرصة أسبوع أو أسبوعين للعدو لتحقيق أهدافه"، لكنه شدد على أنه "لن يتحقق أي هدف في بلادنا".
وتساءل شري حول "فعالية قوات الـ"يونيفيل" المكونة من 40 دولة والتي تغطيها الأمم المتحدة"، متسائلًا: "هل يرضى هذا المجتمع الدولي باستهداف قواته؟".
وأكد أنّ "الميدان هو من يحدد الحل النهائي للدخول في التسوية".