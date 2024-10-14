https://sarabic.ae/20241014/نائب-لبناني-قوات-حزب-الله-لا-تتواجد-في-مناطق-مدنية-والإجرام-الإسرائيلي-تغطيه-أمريكا-1093748914.html

نائب لبناني: قوات "حزب الله" لا تتواجد في مناطق مدنية والإجرام الإسرائيلي تغطيه أمريكا

نائب لبناني: قوات "حزب الله" لا تتواجد في مناطق مدنية والإجرام الإسرائيلي تغطيه أمريكا

سبوتنيك عربي

أكّد النائب في البرلمان اللبناني أمين شري، عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، أنّ "إسرائيل تواصل محاولاتها لترهيب المواطنين في بيروت وكسروان"، مشيرًا إلى أن الغارة... 14.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-14T15:29+0000

2024-10-14T15:29+0000

2024-10-14T15:29+0000

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ولفت شري عبر إذاعة "سبوتنيك" إلى أنّه "لا يوجد أي من المستهدفين في "حزب الله" يتواجد في مناطق مدنية"، حيث إنّ "المكان الطبيعي للمجاهدين هو على الجبهة الجنوبية".وأكد أنّ "العدو المجرم يستهدف المدنيين قبل المقاتلين، ويتبع منهجية القتل، بما في ذلك استهداف المسعفين ومراكز الدفاع المدني"، وفقا له.وأوضح أنّ "الجيش الإسرائيلي يستخدم آلة القتل منذ عام 1948 لإخضاع المدنيين، إلا أنّ الشعب اللبناني صامد كما كان في الأربعينات وفي عام 2006، ولن تنجح إسرائيل في كسر عزيمتهم".وأشار إلى "غياب تطبيق المواثيق الدولية"، معتبرا أنّ "الدعم الأمريكي لإسرائيل هو السبب وراء عدم وجود رادع للجيش الإسرائيلي". ولفت إلى أنّ "ما يقوم به الإسرائيليون يتم تحت غطاء أمريكي واضح"، مؤكدًا أنّ "الولايات المتحدة تسعى لإعطاء فرصة أسبوع أو أسبوعين للعدو لتحقيق أهدافه"، لكنه شدد على أنه "لن يتحقق أي هدف في بلادنا".وأكد أنّ "الميدان هو من يحدد الحل النهائي للدخول في التسوية".

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