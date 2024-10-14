نائب لبناني: قوات "حزب الله" لا تتواجد في مناطق مدنية والإجرام الإسرائيلي تغطيه أمريكا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
ما موقف دول الخليج من الصراع بين إسرائيل وإيران؟
08:04 GMT
29 د
مساحة حرة
فتح وحماس يقتربان من الاتفاق على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:46 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إطلاق منصة مالية لبريكس سيقوض العقوبات وتحكم الولايات المتحدة بالدول
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تعي بدء تفكك الكيان الصهيوني فهي لا تريد الذهاب إلى حرب ولكن تقدم له الدعم قدر الإمكان
11:10 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:33 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
سمير جعجع: رئيس لبنان المقبل يجب أن يحصر السلاح بيد الجيش اللبناني، أول قمة خليجية أوروبية الخميس القادم وسط توتر شديد في الشرق الأوسط
16:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
تحول الجسيمات فائقة الندرة ولغز التثاؤب والصرع وانقراض النياندرتال
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تعي بدء تفكك الكيان الصهيوني فهي لا تريد الذهاب إلى حرب ولكن تقدم له الدعم قدر الإمكان
17:33 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - اعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
تحول الجسيمات فائقة الندرة ولغز التثاؤب والصرع وانقراض النياندرتال
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ما موقف دول الخليج من الصراع بين إسرائيل وإيران؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
12:03 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:13 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: أمريكا تخادع بالحلول الدبلوماسية بينما تمد إسرائيل بكل ما يلزم من أدوات القتل والتدمير
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل تغير هجمات حزب الله حسابات إسرائيل
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241014/نائب-لبناني-قوات-حزب-الله-لا-تتواجد-في-مناطق-مدنية-والإجرام-الإسرائيلي-تغطيه-أمريكا-1093748914.html
نائب لبناني: قوات "حزب الله" لا تتواجد في مناطق مدنية والإجرام الإسرائيلي تغطيه أمريكا
نائب لبناني: قوات "حزب الله" لا تتواجد في مناطق مدنية والإجرام الإسرائيلي تغطيه أمريكا
سبوتنيك عربي
أكّد النائب في البرلمان اللبناني أمين شري، عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، أنّ "إسرائيل تواصل محاولاتها لترهيب المواطنين في بيروت وكسروان"، مشيرًا إلى أن الغارة... 14.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-14T15:29+0000
2024-10-14T15:29+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0e/1093731375_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5cf6703172389edbf0b46a4bc22d6616.jpg
ولفت شري عبر إذاعة "سبوتنيك" إلى أنّه "لا يوجد أي من المستهدفين في "حزب الله" يتواجد في مناطق مدنية"، حيث إنّ "المكان الطبيعي للمجاهدين هو على الجبهة الجنوبية".وأكد أنّ "العدو المجرم يستهدف المدنيين قبل المقاتلين، ويتبع منهجية القتل، بما في ذلك استهداف المسعفين ومراكز الدفاع المدني"، وفقا له.وأوضح أنّ "الجيش الإسرائيلي يستخدم آلة القتل منذ عام 1948 لإخضاع المدنيين، إلا أنّ الشعب اللبناني صامد كما كان في الأربعينات وفي عام 2006، ولن تنجح إسرائيل في كسر عزيمتهم".وأشار إلى "غياب تطبيق المواثيق الدولية"، معتبرا أنّ "الدعم الأمريكي لإسرائيل هو السبب وراء عدم وجود رادع للجيش الإسرائيلي". ولفت إلى أنّ "ما يقوم به الإسرائيليون يتم تحت غطاء أمريكي واضح"، مؤكدًا أنّ "الولايات المتحدة تسعى لإعطاء فرصة أسبوع أو أسبوعين للعدو لتحقيق أهدافه"، لكنه شدد على أنه "لن يتحقق أي هدف في بلادنا".وأكد أنّ "الميدان هو من يحدد الحل النهائي للدخول في التسوية".
https://sarabic.ae/20241014/ملك-الأردن-يحذر-من-أن-استمرار-العدوان-الإسرائيلي-على-لبنان-سيدفع-المنطقة-إلى-حرب-إقليمية-1093747044.html
https://sarabic.ae/20241014/خبير-روسي-الهجوم-الإسرائيلي-على-فلسطين-ولبنان-مربوط-بافتقار-إيران-إلى-الأسلحة-النووية-1093744154.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0e/1093731375_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e066e74775dfcbbc5e7bce1be6189022.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم

نائب لبناني: قوات "حزب الله" لا تتواجد في مناطق مدنية والإجرام الإسرائيلي تغطيه أمريكا

15:29 GMT 14.10.2024
© AP Photo / Mohammad Zaatariيقف عمال الإنقاذ التابعون لحزب الله، في المنتصف من الأسفل، على أنقاض المباني المدمرة التي ضربتها الغارات الجوية الإسرائيلية ليل السبت، في بلدة النبطية، جنوب لبنان، الأحد 13 أكتوبر2024.
يقف عمال الإنقاذ التابعون لحزب الله، في المنتصف من الأسفل، على أنقاض المباني المدمرة التي ضربتها الغارات الجوية الإسرائيلية ليل السبت، في بلدة النبطية، جنوب لبنان، الأحد 13 أكتوبر2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2024
© AP Photo / Mohammad Zaatari
تابعنا عبر
حصري
أكّد النائب في البرلمان اللبناني أمين شري، عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، أنّ "إسرائيل تواصل محاولاتها لترهيب المواطنين في بيروت وكسروان"، مشيرًا إلى أن الغارة على أيطو-زغرتا تأتي في هذا السياق.
ولفت شري عبر إذاعة "سبوتنيك" إلى أنّه "لا يوجد أي من المستهدفين في "حزب الله" يتواجد في مناطق مدنية"، حيث إنّ "المكان الطبيعي للمجاهدين هو على الجبهة الجنوبية".

واعتبر شري أنّ "صمت المجتمع الدولي تجاه اعتداءات إسرائيل غير مفهوم".

وأكد أنّ "العدو المجرم يستهدف المدنيين قبل المقاتلين، ويتبع منهجية القتل، بما في ذلك استهداف المسعفين ومراكز الدفاع المدني"، وفقا له.
ملك الأردن، عبد الله الثاني، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، برلين، ألمانيا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2024
ملك الأردن يحذر من أن استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان سيدفع المنطقة إلى حرب إقليمية
14:07 GMT
وأوضح أنّ "الجيش الإسرائيلي يستخدم آلة القتل منذ عام 1948 لإخضاع المدنيين، إلا أنّ الشعب اللبناني صامد كما كان في الأربعينات وفي عام 2006، ولن تنجح إسرائيل في كسر عزيمتهم".

وشدد على أنّ "المقاومة تستهدف القواعد العسكرية فقط، في حين أن إسرائيل تستهدف المدنيين".

وأشار إلى "غياب تطبيق المواثيق الدولية"، معتبرا أنّ "الدعم الأمريكي لإسرائيل هو السبب وراء عدم وجود رادع للجيش الإسرائيلي".
جنود إسرائيليون أثناء عملية برية في جنوب لبنان، بالقرب من الحدود مع إسرائيل، 13 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2024
خبير روسي: الهجوم الإسرائيلي على فلسطين ولبنان مربوط بافتقار إيران إلى الأسلحة النووية
13:43 GMT
ولفت إلى أنّ "ما يقوم به الإسرائيليون يتم تحت غطاء أمريكي واضح"، مؤكدًا أنّ "الولايات المتحدة تسعى لإعطاء فرصة أسبوع أو أسبوعين للعدو لتحقيق أهدافه"، لكنه شدد على أنه "لن يتحقق أي هدف في بلادنا".

وتساءل شري حول "فعالية قوات الـ"يونيفيل" المكونة من 40 دولة والتي تغطيها الأمم المتحدة"، متسائلًا: "هل يرضى هذا المجتمع الدولي باستهداف قواته؟".

وأكد أنّ "الميدان هو من يحدد الحل النهائي للدخول في التسوية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Последствия ударов Израиля по Ливану - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل13:11 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала