https://sarabic.ae/20241014/خبير-روسي-الهجوم-الإسرائيلي-على-فلسطين-ولبنان-مربوط-بافتقار-إيران-إلى-الأسلحة-النووية-1093744154.html
خبير روسي: الهجوم الإسرائيلي على فلسطين ولبنان مربوط بافتقار إيران إلى الأسلحة النووية
خبير روسي: الهجوم الإسرائيلي على فلسطين ولبنان مربوط بافتقار إيران إلى الأسلحة النووية
سبوتنيك عربي
أكد سيرغي كاراغانوف، عميد كلية الاقتصاد والسياسة العالمية بالمدرسة العليا للاقتصاد والجامعة الوطنية للبحوث في روسيا، أن إسرائيل "لم تكن لترتكب إبادة جماعية في... 14.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-14T13:43+0000
2024-10-14T13:43+0000
2024-10-14T13:43+0000
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وقال كاراغانوف لوكالة "سبوتنيك": "لو كانت إيران تمتلك أسلحة نووية، لما ذهبت إسرائيل إلى الإبادة الجماعية في فلسطين، والآن لن تذهب إلى لبنان".وشدد على أنه لا ينبغي أن تحصل جميع الدول على مثل هذه الأسلحة، بل يجب أن يكون لديها "نخب جادة وقدرات تكنولوجية جادة"، ولا يمكن لبعض الدول، مثل اليابان وألمانيا، المذنبة أمام العالم بالإبادة الجماعية لملايين الأشخاص، أن تدعي الحق في الحصول على أسلحة نووية.وفي وقت سابق، ناشدت مجموعة من 39 برلمانيًا إيرانيًا المجلس الأعلى للأمن القومي للجمهورية الإسلامية طلبًا لمراجعة العقيدة الدفاعية للبلاد، ولا سيما السماح بإنشاء أسلحة نووية بسبب التهديد بهجوم إسرائيلي.ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم الـ369، ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى 42289 قتيلا و98684 جريحا حصيلة الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر العام الماضي.إسرائيل تبلغ أمريكا بأنها سترد "بقوة" على استهداف "حزب الله" لقاعدتها العسكرية"كان مؤلما".. الجيش الإسرائيلي يرد على أنباء مقتل رئيس أركانه
https://sarabic.ae/20241014/تقرير-يكشف-مفاجأة-ما-الأسباب-الحقيقية-وراء-تأخر-الرد-الإسرائيلي-على-إيران-1093741106.html
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أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, لبنان, إسرائيل, إيران
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, لبنان, إسرائيل, إيران
خبير روسي: الهجوم الإسرائيلي على فلسطين ولبنان مربوط بافتقار إيران إلى الأسلحة النووية
أكد سيرغي كاراغانوف، عميد كلية الاقتصاد والسياسة العالمية بالمدرسة العليا للاقتصاد والجامعة الوطنية للبحوث في روسيا، أن إسرائيل "لم تكن لترتكب إبادة جماعية في فلسطين ولم تكن لتهاجم لبنان لو كانت إيران تمتلك أسلحة نووية".
وقال كاراغانوف لوكالة "سبوتنيك": "لو كانت إيران تمتلك أسلحة نووية، لما ذهبت إسرائيل إلى الإبادة الجماعية في فلسطين، والآن لن تذهب إلى لبنان".
وأضاف: "الأمر الآخر هو أنني ضد استخدام الأسلحة النووية على الإطلاق. لكن إيران لديها كل الحق في الحصول عليها، لأننا رأينا أن الدول التي لا تمتلك أسلحة نووية تصبح هدفًا للعدوان".
وشدد على أنه لا ينبغي أن تحصل جميع الدول على مثل هذه الأسلحة، بل يجب أن يكون لديها "نخب جادة وقدرات تكنولوجية جادة"، ولا يمكن لبعض الدول، مثل اليابان وألمانيا، المذنبة أمام العالم بالإبادة الجماعية لملايين الأشخاص، أن تدعي الحق في الحصول على أسلحة نووية.
وفي وقت سابق، ناشدت مجموعة من 39 برلمانيًا إيرانيًا المجلس الأعلى للأمن القومي للجمهورية الإسلامية طلبًا لمراجعة العقيدة الدفاعية للبلاد، ولا سيما السماح بإنشاء أسلحة نووية بسبب التهديد بهجوم إسرائيلي.
منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر، تشن إسرائيل عملية برية ضد قوات "حزب الله" اللبنانية في جنوب لبنان وتواصل القصف الجوي، حيث قتل بالفعل أكثر من 2.3 ألف شخص، بما في ذلك قادة الحزب (بمن فيهم الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله)، وأكثر من مليون شخص لاجئ. وعلى الرغم من الخسائر، بما في ذلك في صفوف القيادة، فإن حزب الله يخوض معارك برية ولا يوقف الهجمات الصاروخية على الأراضي الإسرائيلية.
ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم الـ369، ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى 42289 قتيلا و98684 جريحا حصيلة الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر العام الماضي.