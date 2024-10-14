خبير روسي: الهجوم الإسرائيلي على فلسطين ولبنان مربوط بافتقار إيران إلى الأسلحة النووية

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
ما موقف دول الخليج من الصراع بين إسرائيل وإيران؟
08:04 GMT
29 د
مساحة حرة
فتح وحماس يقتربان من الاتفاق على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:46 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إطلاق منصة مالية لبريكس سيقوض العقوبات وتحكم الولايات المتحدة بالدول
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تعي بدء تفكك الكيان الصهيوني فهي لا تريد الذهاب إلى حرب ولكن تقدم له الدعم قدر الإمكان
11:10 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:33 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
سمير جعجع: رئيس لبنان المقبل يجب أن يحصر السلاح بيد الجيش اللبناني، أول قمة خليجية أوروبية الخميس القادم وسط توتر شديد في الشرق الأوسط
16:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
تحول الجسيمات فائقة الندرة ولغز التثاؤب والصرع وانقراض النياندرتال
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تعي بدء تفكك الكيان الصهيوني فهي لا تريد الذهاب إلى حرب ولكن تقدم له الدعم قدر الإمكان
17:33 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - اعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
تحول الجسيمات فائقة الندرة ولغز التثاؤب والصرع وانقراض النياندرتال
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
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30 د
ملفات ساخنة
ما موقف دول الخليج من الصراع بين إسرائيل وإيران؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
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عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:13 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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بلا قيود
خبير: أمريكا تخادع بالحلول الدبلوماسية بينما تمد إسرائيل بكل ما يلزم من أدوات القتل والتدمير
16:03 GMT
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مساحة حرة
هل تغير هجمات حزب الله حسابات إسرائيل
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29 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
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30 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20241014/خبير-روسي-الهجوم-الإسرائيلي-على-فلسطين-ولبنان-مربوط-بافتقار-إيران-إلى-الأسلحة-النووية-1093744154.html
خبير روسي: الهجوم الإسرائيلي على فلسطين ولبنان مربوط بافتقار إيران إلى الأسلحة النووية
خبير روسي: الهجوم الإسرائيلي على فلسطين ولبنان مربوط بافتقار إيران إلى الأسلحة النووية
سبوتنيك عربي
أكد سيرغي كاراغانوف، عميد كلية الاقتصاد والسياسة العالمية بالمدرسة العليا للاقتصاد والجامعة الوطنية للبحوث في روسيا، أن إسرائيل "لم تكن لترتكب إبادة جماعية في... 14.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-14T13:43+0000
2024-10-14T13:43+0000
أخبار فلسطين اليوم
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وقال كاراغانوف لوكالة "سبوتنيك": "لو كانت إيران تمتلك أسلحة نووية، لما ذهبت إسرائيل إلى الإبادة الجماعية في فلسطين، والآن لن تذهب إلى لبنان".وشدد على أنه لا ينبغي أن تحصل جميع الدول على مثل هذه الأسلحة، بل يجب أن يكون لديها "نخب جادة وقدرات تكنولوجية جادة"، ولا يمكن لبعض الدول، مثل اليابان وألمانيا، المذنبة أمام العالم بالإبادة الجماعية لملايين الأشخاص، أن تدعي الحق في الحصول على أسلحة نووية.وفي وقت سابق، ناشدت مجموعة من 39 برلمانيًا إيرانيًا المجلس الأعلى للأمن القومي للجمهورية الإسلامية طلبًا لمراجعة العقيدة الدفاعية للبلاد، ولا سيما السماح بإنشاء أسلحة نووية بسبب التهديد بهجوم إسرائيلي.ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم الـ369، ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى 42289 قتيلا و98684 جريحا حصيلة الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر العام الماضي.إسرائيل تبلغ أمريكا بأنها سترد "بقوة" على استهداف "حزب الله" لقاعدتها العسكرية"كان مؤلما".. الجيش الإسرائيلي يرد على أنباء مقتل رئيس أركانه
https://sarabic.ae/20241014/تقرير-يكشف-مفاجأة-ما-الأسباب-الحقيقية-وراء-تأخر-الرد-الإسرائيلي-على-إيران-1093741106.html
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أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, لبنان, إسرائيل, إيران
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, لبنان, إسرائيل, إيران

خبير روسي: الهجوم الإسرائيلي على فلسطين ولبنان مربوط بافتقار إيران إلى الأسلحة النووية

13:43 GMT 14.10.2024
© AP Photo / Sam McNeilجنود إسرائيليون أثناء عملية برية في جنوب لبنان، بالقرب من الحدود مع إسرائيل، 13 أكتوبر 2024.
جنود إسرائيليون أثناء عملية برية في جنوب لبنان، بالقرب من الحدود مع إسرائيل، 13 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2024
© AP Photo / Sam McNeil
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أكد سيرغي كاراغانوف، عميد كلية الاقتصاد والسياسة العالمية بالمدرسة العليا للاقتصاد والجامعة الوطنية للبحوث في روسيا، أن إسرائيل "لم تكن لترتكب إبادة جماعية في فلسطين ولم تكن لتهاجم لبنان لو كانت إيران تمتلك أسلحة نووية".
وقال كاراغانوف لوكالة "سبوتنيك": "لو كانت إيران تمتلك أسلحة نووية، لما ذهبت إسرائيل إلى الإبادة الجماعية في فلسطين، والآن لن تذهب إلى لبنان".

وأضاف: "الأمر الآخر هو أنني ضد استخدام الأسلحة النووية على الإطلاق. لكن إيران لديها كل الحق في الحصول عليها، لأننا رأينا أن الدول التي لا تمتلك أسلحة نووية تصبح هدفًا للعدوان".

وشدد على أنه لا ينبغي أن تحصل جميع الدول على مثل هذه الأسلحة، بل يجب أن يكون لديها "نخب جادة وقدرات تكنولوجية جادة"، ولا يمكن لبعض الدول، مثل اليابان وألمانيا، المذنبة أمام العالم بالإبادة الجماعية لملايين الأشخاص، أن تدعي الحق في الحصول على أسلحة نووية.
إطلاق حاملة الأقمار الصناعية في ميناء الإمام الخميني الفضائي في مقاطعة سمنان الريفية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2024
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12:38 GMT
وفي وقت سابق، ناشدت مجموعة من 39 برلمانيًا إيرانيًا المجلس الأعلى للأمن القومي للجمهورية الإسلامية طلبًا لمراجعة العقيدة الدفاعية للبلاد، ولا سيما السماح بإنشاء أسلحة نووية بسبب التهديد بهجوم إسرائيلي.

منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر، تشن إسرائيل عملية برية ضد قوات "حزب الله" اللبنانية في جنوب لبنان وتواصل القصف الجوي، حيث قتل بالفعل أكثر من 2.3 ألف شخص، بما في ذلك قادة الحزب (بمن فيهم الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله)، وأكثر من مليون شخص لاجئ. وعلى الرغم من الخسائر، بما في ذلك في صفوف القيادة، فإن حزب الله يخوض معارك برية ولا يوقف الهجمات الصاروخية على الأراضي الإسرائيلية.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم الـ369، ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى 42289 قتيلا و98684 جريحا حصيلة الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر العام الماضي.
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