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خبير: أمريكا تعي بدء تفكك الكيان الصهيوني فهي لا تريد الذهاب إلى حرب ولكن تقدم له الدعم قدر الإمكان
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https://sarabic.ae/20241014/نتنياهو-سنضرب-حزب-الله-بلا-رحمة-في-كل-لبنان-بما-فيها-بيروت-1093751447.html
نتنياهو: سنضرب "حزب الله" بلا رحمة في كل لبنان بما فيها بيروت
نتنياهو: سنضرب "حزب الله" بلا رحمة في كل لبنان بما فيها بيروت
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين ‌‏نتنياهو، مساء اليوم الاثنين، أن بلاده "تخوض حربا صعبة ضد عدو يريد القضاء عليها". 14.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-14T16:29+0000
2024-10-14T16:29+0000
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وقال نتنياهو، في تصريحات له، من قاعدة "بنيامينا" التي استهدفت أمس من قبل "حزب الله" اللبناني، إنه "يعزي عائلات الجنود الأربعة من لواء غولاني الذين سقطوا"، مضيفا أن إسرائيل دفعت ثمنا مؤلما لكنها ستواصل القتال.وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، "مواصلة ضرب حزب الله بلا رحمة في كل أنحاء لبنان وفي بيروت أيضا"، مشيرا إلى أن "إسرائيل لديها إنجازات هائلة وستواصل تحقيقها"، وفق وصفه.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، مقتل 4 جنود وإصابة 7 آخرين في انفجار طائرة مسيرة أطلقها "حزب الله" اللبناني، على قاعدة عسكرية في منطقة بنيامينا بحيفا.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، في بيان: "الليلة الماضية (الأحد)، قصفت طائرة من دون طيار تابعة لمنظمة "حزب الله" قاعدة عسكرية بالقرب من بنيامين، وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفيات وتم إرسال رسالة إلى ذويهم".وأضاف: "وفي الحادث، قُتل 4 جنود من جيش الدفاع الإسرائيلي وأصيب 7 جنود بجروح خطيرة، ويجرى التحقيق في الحادث".من جانبه، قال "حزب الله" في بيان: "في عملية نوعية ومركبة، أطلقت القوة الصاروخية في المقاومة الإسلامية، عشرات الصواريخ باتجاه أهداف متنوعة في مناطق نهاريا وعكا بهدف إشغال منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلي".وأضاف البيان: "بالتزامن أطلقت القوة الجوية في المقاومة الإسلامية أسراب من مسيّرات متنوعة، بعضها يُستَخدم للمرة الأولى، باتجاه مناطق مختلفة في عكا وحيفا، حيث تمكنت المسيّرات النوعية، من اختراق رادارات الدفاع الجوي الإسرائيلي دون اكتشافها ووصلت إلى هدفها في معسكر تدريب للواء النخبة "غولاني" في منطقة بنيامينا جنوب مدينة حيفا المحتلة، وانفجرت في الغرف التي يتواجد فيها العشرات من ضباط وجنود العدو الإسرائيلي، الذين يتحضرون للمشاركة في الاعتداء على لبنان وبينهم ضباط كبار، مما أسفر عن مقتل وجرح العشرات".
https://sarabic.ae/20241014/إسرائيل-تبلغ-أمريكا-بأنها-سترد-بقوة-على-استهداف-حزب-الله-لقاعدتها-العسكرية-1093741579.html
https://sarabic.ae/20241014/إيران-اغتيال-إسرائيل-الجنرال-نيلفروشان-في-الضربة-التي-استهدفت-نصر-الله-أمر-لا-يغتفر-1093727292.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, أخبار لبنان, لبنان, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, أخبار لبنان, لبنان, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم

نتنياهو: سنضرب "حزب الله" بلا رحمة في كل لبنان بما فيها بيروت

16:29 GMT 14.10.2024
© AP Photo / Abir Sultanرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2024
© AP Photo / Abir Sultan
تابعنا عبر
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين ‌‏نتنياهو، مساء اليوم الاثنين، أن بلاده "تخوض حربا صعبة ضد عدو يريد القضاء عليها".
وقال نتنياهو، في تصريحات له، من قاعدة "بنيامينا" التي استهدفت أمس من قبل "حزب الله" اللبناني، إنه "يعزي عائلات الجنود الأربعة من لواء غولاني الذين سقطوا"، مضيفا أن إسرائيل دفعت ثمنا مؤلما لكنها ستواصل القتال.
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، "مواصلة ضرب حزب الله بلا رحمة في كل أنحاء لبنان وفي بيروت أيضا"، مشيرا إلى أن "إسرائيل لديها إنجازات هائلة وستواصل تحقيقها"، وفق وصفه.
وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2024
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12:45 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، مقتل 4 جنود وإصابة 7 آخرين في انفجار طائرة مسيرة أطلقها "حزب الله" اللبناني، على قاعدة عسكرية في منطقة بنيامينا بحيفا.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، في بيان: "الليلة الماضية (الأحد)، قصفت طائرة من دون طيار تابعة لمنظمة "حزب الله" قاعدة عسكرية بالقرب من بنيامين، وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفيات وتم إرسال رسالة إلى ذويهم".
الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2024
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07:39 GMT
وأضاف: "وفي الحادث، قُتل 4 جنود من جيش الدفاع الإسرائيلي وأصيب 7 جنود بجروح خطيرة، ويجرى التحقيق في الحادث".
من جانبه، قال "حزب الله" في بيان: "في عملية نوعية ومركبة، أطلقت القوة الصاروخية في المقاومة الإسلامية، عشرات الصواريخ باتجاه أهداف متنوعة في مناطق نهاريا وعكا بهدف إشغال منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلي".
وأضاف البيان: "بالتزامن أطلقت القوة الجوية في المقاومة الإسلامية أسراب من مسيّرات متنوعة، بعضها يُستَخدم للمرة الأولى، باتجاه مناطق مختلفة في عكا وحيفا، حيث تمكنت المسيّرات النوعية، من اختراق رادارات الدفاع الجوي الإسرائيلي دون اكتشافها ووصلت إلى هدفها في معسكر تدريب للواء النخبة "غولاني" في منطقة بنيامينا جنوب مدينة حيفا المحتلة، وانفجرت في الغرف التي يتواجد فيها العشرات من ضباط وجنود العدو الإسرائيلي، الذين يتحضرون للمشاركة في الاعتداء على لبنان وبينهم ضباط كبار، مما أسفر عن مقتل وجرح العشرات".
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