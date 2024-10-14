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مساحة حرة
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المقهى الثقافي
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قوانين الاقتصاد
خبير: إطلاق منصة مالية لبريكس سيقوض العقوبات وتحكم الولايات المتحدة بالدول
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مساحة حرة
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20 د
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تحول الجسيمات فائقة الندرة ولغز التثاؤب والصرع وانقراض النياندرتال
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29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
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عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
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https://sarabic.ae/20241014/هددوا-بقتله-بيان-من-دولة-عربية-بعد-مهاجمة-الجماهير-حكم-إحدى-المباريات-1093751024.html
"هددوا بقتله"... بيان من دولة عربية بعد مهاجمة الجماهير حكم إحدى المباريات
"هددوا بقتله"... بيان من دولة عربية بعد مهاجمة الجماهير حكم إحدى المباريات
سبوتنيك عربي
أدان الاتحاد العُماني لكرة القدم، بأشد العبارات الهجوم غير المبرر، واستخدام لغة التهديد والوعيد تجاه الحكم الدولي العُماني أحمد الكاف وطاقمه المساعد، عقب... 14.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-14T16:15+0000
2024-10-14T16:15+0000
مجتمع
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وأكد الاتحاد العُماني، "رفضه المطلق لمثل هذه السلوكيات الخارجة عن السياق من قِبل عددٍ من الجماهير الإندونيسية وبعض الأطراف ذات العلاقة"، محذراً من مغبة هذه السلوكيات الخارجة.كما أكد "التزام الطاقم العُماني طوال تاريخهم المشرف بأقصى درجات المهنية وتطبيق أعلى درجات الشفافية والنزاهة والحيادية بما ينسجم مع المعايير الدولية، وهذا ما أهلهم ليصبحوا من حكام النخبة الآسيوية".ودعا الاتحاد العُماني لكرة القدم، نظيريه الآسيوي والدولي لتحمل مسؤوليتهم وفق اللوائح والنظم المعمول بها لحماية الحكام وضمان أمنهم وسلامتهم، مؤكدا أنه ماضٍ قدماً في التنسيق مع الجهات لتحقيق الهدف ذاته".وختم الاتحاد بيانه بـ"التعهد مجدداً بمواصلة دعمه لطاقم التحكيم العُماني بقيادة الحكم الدولي أحمد الكاف، وواثقاً في كفاءتهم"، مشيداً بمستواهم، آملاً لهم التوفيق والسداد في مسيرتهم القارية والدولية".وهاجم مشجعو منتخب إندونيسيا، الحكم البالغ من العمر 41 عاماً، بأشد العبارات، وتعرض لتهديدات عدة وصلت لحد "التهديد بالقتل"، إذ زعموا أنه قام بتمديد الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، مما سمح لمنتخب البحرين في تسجيل هدف التعادل لتنتهي المباراة بنتيجة 2/2.
https://sarabic.ae/20240125/هل-تعمد-النشامى-الخسارة-أمام-البحرين؟-المنتخب-الأردني-يعلق--1085413477.html
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سلطنة عمان, أخبار إندونيسيا, منوعات, رياضة
سلطنة عمان, أخبار إندونيسيا, منوعات, رياضة

"هددوا بقتله"... بيان من دولة عربية بعد مهاجمة الجماهير حكم إحدى المباريات

16:15 GMT 14.10.2024
© Photo / unsplash/ jason chartersملعب كرة قدم
ملعب كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2024
© Photo / unsplash/ jason charters
تابعنا عبر
أدان الاتحاد العُماني لكرة القدم، بأشد العبارات الهجوم غير المبرر، واستخدام لغة التهديد والوعيد تجاه الحكم الدولي العُماني أحمد الكاف وطاقمه المساعد، عقب المباراة التي جمعت منتخبي البحرين وإندونيسيا في تصفيات آسييا المؤهلة لكأس العالم.
وأكد الاتحاد العُماني، "رفضه المطلق لمثل هذه السلوكيات الخارجة عن السياق من قِبل عددٍ من الجماهير الإندونيسية وبعض الأطراف ذات العلاقة"، محذراً من مغبة هذه السلوكيات الخارجة.
كما أكد "التزام الطاقم العُماني طوال تاريخهم المشرف بأقصى درجات المهنية وتطبيق أعلى درجات الشفافية والنزاهة والحيادية بما ينسجم مع المعايير الدولية، وهذا ما أهلهم ليصبحوا من حكام النخبة الآسيوية".
ودعا الاتحاد العُماني لكرة القدم، نظيريه الآسيوي والدولي لتحمل مسؤوليتهم وفق اللوائح والنظم المعمول بها لحماية الحكام وضمان أمنهم وسلامتهم، مؤكدا أنه ماضٍ قدماً في التنسيق مع الجهات لتحقيق الهدف ذاته".
مشجعو الأردن يهتفون لفريقهم بالأعلام الوطنية قبل بداية مباراة كرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2024
مجتمع
هل تعمد "النشامى" الخسارة أمام البحرين؟... المنتخب الأردني يعلق
25 يناير, 15:40 GMT
وختم الاتحاد بيانه بـ"التعهد مجدداً بمواصلة دعمه لطاقم التحكيم العُماني بقيادة الحكم الدولي أحمد الكاف، وواثقاً في كفاءتهم"، مشيداً بمستواهم، آملاً لهم التوفيق والسداد في مسيرتهم القارية والدولية".
وهاجم مشجعو منتخب إندونيسيا، الحكم البالغ من العمر 41 عاماً، بأشد العبارات، وتعرض لتهديدات عدة وصلت لحد "التهديد بالقتل"، إذ زعموا أنه قام بتمديد الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، مما سمح لمنتخب البحرين في تسجيل هدف التعادل لتنتهي المباراة بنتيجة 2/2.
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