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25 عبوة هيروين.. تفاصيل القبض على صانعة محتوى شهيرة وزوجها في مصر
25 عبوة هيروين.. تفاصيل القبض على صانعة محتوى شهيرة وزوجها في مصر
سبوتنيك عربي
تمكنت عناصر الأمن في محافظة الإسماعيلية المصرية، من القبض على "صانعة محتوى" على منصة "تيك توك" تسمى "أم يوسف" وزوجها بمنطقة أبوعطوة. 14.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-14T08:34+0000
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وذكرت صحيفة "المصري اليوم"، أن "اللواء محمد عامر، مدير أمن الاسماعيلية، كان قد تلقى إخطارا يفيد القبض على تيكتوكر تدعى هناء. ع والمعروفة على "التيك توك" بـ"أم يوسف الواجهة"، وزوجها بحوزتهما 25 كيس هيروين، مقيمين بمنطقة أبو عطوة التابعة لمركز الإسماعيلية".وأوضحت الصحيفة أنه تم تحرير محضر بالواقعة، كما أُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات فيها، وتمت مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أن أجهزتها تمكنت من ضبط أكبر شبكة لنهب والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال المراهنات.وأوضحت الوزارة في بيان عبر منصة "إكس"، أنها تلقت "معلومات وتحريات من قطاع الأمن العام تفيد بقيام عدد من الأشخاص بنطاق محافظتي الوادي الجديد وأسيوط، بتجميع عدد من خطوط الهاتف المحمول المفعل عليها محافظ مالية، وشرائها من المواطنين مقابل مبالغ مالية"، مضيفة أن هؤلاء الأشخاص "يقومون بعد ذلك باستخدام تلك المحافظ الإلكترونية في تداول الأموال على مواقع المراهنات بالمخالفة للقانون".وتبين من خلال التحريات أن هؤلاء الأشخاص وكلاء معتمدين لدى تلك المواقع، مستخدمين المحافظ المالية الخاصة بهم في عمليات سحب وإيداع أموال المراهنين، كما حولوا تلك المبالغ إلى عملات رقمية مشفرة لصالح المواقع نظير حصولهم على نسبة مالية جراء ذلك.واستهدفت عناصر إنفاذ القانون المصرية هؤلاء المتهمين وبلغ عددهم 25 شخصا، كما ثبت أن لديهم معلومات جنائية وعثر بحوزتهم على 441 شريحة هاتف محمول و100 هاتف محمول ومبلغ مالي قُدر بـ825 ألف جنيه مصري، مضيفة أنه عثر كذلك بحوزتهم على محافظ مالية إلكترونية بها ما يعادل مليون جنيه وكمية من المشغولات الذهبية و3 بطاقات بنكية و7 سيارات و6 أجهزة حاسب آلي.
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
25 عبوة هيروين.. تفاصيل القبض على صانعة محتوى شهيرة وزوجها في مصر
تمكنت عناصر الأمن في محافظة الإسماعيلية المصرية، من القبض على "صانعة محتوى" على منصة "تيك توك" تسمى "أم يوسف" وزوجها بمنطقة أبوعطوة.
وذكرت صحيفة
"المصري اليوم"، أن "اللواء محمد عامر، مدير أمن الاسماعيلية، كان قد تلقى إخطارا يفيد القبض على تيكتوكر تدعى هناء. ع والمعروفة على "التيك توك" بـ"أم يوسف الواجهة"، وزوجها بحوزتهما 25 كيس هيروين، مقيمين بمنطقة أبو عطوة التابعة لمركز الإسماعيلية".
وأوضحت الصحيفة أنه تم تحرير محضر بالواقعة، كما أُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات فيها، وتمت مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أن أجهزتها تمكنت من ضبط أكبر شبكة لنهب والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال المراهنات.
وأوضحت الوزارة في بيان عبر منصة "إكس"، أنها تلقت "معلومات وتحريات من قطاع الأمن العام تفيد بقيام عدد من الأشخاص بنطاق محافظتي الوادي الجديد وأسيوط، بتجميع عدد من خطوط الهاتف المحمول المفعل عليها محافظ مالية، وشرائها من المواطنين مقابل مبالغ مالية"، مضيفة أن هؤلاء الأشخاص "يقومون بعد ذلك باستخدام تلك المحافظ الإلكترونية في تداول الأموال على مواقع المراهنات بالمخالفة للقانون".
وتبين من خلال التحريات أن هؤلاء الأشخاص وكلاء معتمدين لدى تلك المواقع، مستخدمين المحافظ المالية الخاصة بهم في عمليات سحب وإيداع أموال المراهنين، كما حولوا تلك المبالغ إلى عملات رقمية مشفرة لصالح المواقع نظير حصولهم على نسبة مالية جراء ذلك.
واستهدفت عناصر إنفاذ القانون
المصرية هؤلاء المتهمين وبلغ عددهم 25 شخصا، كما ثبت أن لديهم معلومات جنائية وعثر بحوزتهم على 441 شريحة هاتف محمول و100 هاتف محمول ومبلغ مالي قُدر بـ825 ألف جنيه مصري، مضيفة أنه عثر كذلك بحوزتهم على محافظ مالية إلكترونية بها ما يعادل مليون جنيه وكمية من المشغولات الذهبية و3 بطاقات بنكية و7 سيارات و6 أجهزة حاسب آلي.