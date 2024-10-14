مصر توضح حقيقة توقف صادرات اللحوم السودانية إليها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
ما موقف دول الخليج من الصراع بين إسرائيل وإيران؟
08:04 GMT
29 د
مساحة حرة
فتح وحماس يقتربان من الاتفاق على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:46 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إطلاق منصة مالية لبريكس سيقوض العقوبات وتحكم الولايات المتحدة بالدول
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تعي بدء تفكك الكيان الصهيوني فهي لا تريد الذهاب إلى حرب ولكن تقدم له الدعم قدر الإمكان
11:10 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:33 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
سمير جعجع: رئيس لبنان المقبل يجب أن يحصر السلاح بيد الجيش اللبناني، أول قمة خليجية أوروبية الخميس القادم وسط توتر شديد في الشرق الأوسط
16:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
تحول الجسيمات فائقة الندرة ولغز التثاؤب والصرع وانقراض النياندرتال
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تعي بدء تفكك الكيان الصهيوني فهي لا تريد الذهاب إلى حرب ولكن تقدم له الدعم قدر الإمكان
17:33 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - اعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
تحول الجسيمات فائقة الندرة ولغز التثاؤب والصرع وانقراض النياندرتال
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
هل يتقبل المجتمع العربي فكرة إبرام عقود الهبة بالحياة لضمان حقوق الأبناء
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ما موقف دول الخليج من الصراع بين إسرائيل وإيران؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
12:03 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:13 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241014/مصر-توضح-حقيقة-توقف-صادرات-اللحوم-السودانية-إليها-1093726690.html
مصر توضح حقيقة توقف صادرات اللحوم السودانية إليها
مصر توضح حقيقة توقف صادرات اللحوم السودانية إليها
سبوتنيك عربي
أوضح أحمد كمال، معاون وزير التموين المصري والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، حقيقة ما أعلنت عنه قوات الدعم السريع السودانية، من وقف تصدير السلع والبضائع إلى مصر. 14.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-14T07:15+0000
2024-10-14T07:15+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
مصر
أخبار مصر الآن
قوات الدعم السريع السودانية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/11/1087057077_0:328:3057:2048_1920x0_80_0_0_2008d3ac338ab1870017333d8732e010.jpg
ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية، عن كمال تأكيده أن "مصر تواصل استيراد البضائع من السودان والصومال وجيبوتي، دون أي عقبات لوجستية".وأضاف المتحدث أن "أرصدة البلاد الموجودة حاليًا من اللحوم السودانية والجيبوتية تبلغ 20 ألف رأس ماشية"، مشيرًا إلى أن "الأرصدة المتاحة تكفي احتياجات السوق المصري دون أية مشكلات"، مؤكدًا أن "الاستيراد متواصل".ولفت كمال إلى أن "وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، استوردت اللحوم من عدة دول أفريقية أخرى مثل جيبوتي والصومال بكميات أكبر من المستوردة من السودان".وأشار كمال إلى أن "هناك سلعا تستوردها السودان من جمهورية مصر العربية، حيث ساهمت مصر في تحقيق الأمن الغذائي للمواطن السوداني عبر توريد كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز والسكر والدقيق والزيوت، وذلك رغم الأزمات الاقتصادية، التي مرت بها مصر خلال الفترة السابقة".يأتي ذلك بعدما أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، يوم السبت الماضي، عن حظرها للصادرات السودانية إلى مصر، وذلك بعدما اتهمتها بإرسال قوات عسكرية إلى السودان.وحذّر القيادي في قوات الدعم السريع من منطقة النيل الأزرق، المك أبو شوتال، في مقطع مصور متداول، التجار في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، من تصدير أي بضائع إلى مصر، وتوعدهم بالمحاسبة وفقا لقرار صادر من المجلس الاستشاري لقوات الدعم السريع.وقال أبو شوتال: "لو صدّر التجار فنجان صمغ عربي أو فولا سودانيا، أو بهيمة (حيوانا) لمصر، سيعاقب بأشد العقوبات وأردعها، وأن كل مواردنا يجب أن تذهب لدول الجوار، ما عدا مصر، وأن أي شاحنة متجهة إلى (معبر) الدبة السودانية أو مصر، يجب التعامل معها بصفتها عدوا صريحا".وفي وقت سابق، اتهم قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مصر بالمشاركة في الحرب الدائرة منذ أكثر من عام بين قواته والجيش السوداني، قائلا إن "الطيران الحربي المصري شارك في الضربات الجوية على قوات الدعم السريع"، بحسب قوله.
https://sarabic.ae/20241013/إثيوبيا-تعلن-نبأ-غير-سار-لمصر-والسودان-بشأن-مياه-النيل-1093705647.html
https://sarabic.ae/20241010/لماذا-تراجع-المبعوث-الأمريكي-عن-مقترح-القوة-الأفريقية-لحماية-المدنيين-في-السودان-1093624525.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/11/1087057077_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_3fbd26c38678c74baea85999724ec82a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, قوات الدعم السريع السودانية

مصر توضح حقيقة توقف صادرات اللحوم السودانية إليها

07:15 GMT 14.10.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworthلحوم
لحوم - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
تابعنا عبر
أوضح أحمد كمال، معاون وزير التموين المصري والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، حقيقة ما أعلنت عنه قوات الدعم السريع السودانية، من وقف تصدير السلع والبضائع إلى مصر.
ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية، عن كمال تأكيده أن "مصر تواصل استيراد البضائع من السودان والصومال وجيبوتي، دون أي عقبات لوجستية".
وأضاف المتحدث أن "أرصدة البلاد الموجودة حاليًا من اللحوم السودانية والجيبوتية تبلغ 20 ألف رأس ماشية"، مشيرًا إلى أن "الأرصدة المتاحة تكفي احتياجات السوق المصري دون أية مشكلات"، مؤكدًا أن "الاستيراد متواصل".
ولفت كمال إلى أن "وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، استوردت اللحوم من عدة دول أفريقية أخرى مثل جيبوتي والصومال بكميات أكبر من المستوردة من السودان".
نهر النيل بمدينة أسوان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2024
إثيوبيا تعلن نبأ "غير سار" لمصر والسودان بشأن مياه النيل
أمس, 12:27 GMT
وأشار كمال إلى أن "هناك سلعا تستوردها السودان من جمهورية مصر العربية، حيث ساهمت مصر في تحقيق الأمن الغذائي للمواطن السوداني عبر توريد كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز والسكر والدقيق والزيوت، وذلك رغم الأزمات الاقتصادية، التي مرت بها مصر خلال الفترة السابقة".
يأتي ذلك بعدما أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، يوم السبت الماضي، عن حظرها للصادرات السودانية إلى مصر، وذلك بعدما اتهمتها بإرسال قوات عسكرية إلى السودان.
وحذّر القيادي في قوات الدعم السريع من منطقة النيل الأزرق، المك أبو شوتال، في مقطع مصور متداول، التجار في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، من تصدير أي بضائع إلى مصر، وتوعدهم بالمحاسبة وفقا لقرار صادر من المجلس الاستشاري لقوات الدعم السريع.
المبعوث الأمريكي للسودان، توم بيريللو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2024
لماذا تراجع المبعوث الأمريكي عن مقترح القوة الأفريقية لحماية المدنيين في السودان؟
10 أكتوبر, 17:25 GMT
وقال أبو شوتال: "لو صدّر التجار فنجان صمغ عربي أو فولا سودانيا، أو بهيمة (حيوانا) لمصر، سيعاقب بأشد العقوبات وأردعها، وأن كل مواردنا يجب أن تذهب لدول الجوار، ما عدا مصر، وأن أي شاحنة متجهة إلى (معبر) الدبة السودانية أو مصر، يجب التعامل معها بصفتها عدوا صريحا".
وفي وقت سابق، اتهم قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مصر بالمشاركة في الحرب الدائرة منذ أكثر من عام بين قواته والجيش السوداني، قائلا إن "الطيران الحربي المصري شارك في الضربات الجوية على قوات الدعم السريع"، بحسب قوله.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:06 GMTПоследствия ударов Израиля по Ливану - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 21:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала