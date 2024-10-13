https://sarabic.ae/20241013/قوات-الدعم-السريع-تعلن-حظرا-للصادرات-السودانية-إلى-مصر-فيديو-1093696991.html

"قوات الدعم السريع" تعلن حظرا للصادرات السودانية إلى مصر.. فيديو

"قوات الدعم السريع" تعلن حظرا للصادرات السودانية إلى مصر.. فيديو

سبوتنيك عربي

أعلنت "قوات الدعم السريع" في السودان، عن حظرها للصادرات السودانية إلى مصر، وذلك بعدما اتهمتها بإرسال قوات عسكرية إلى السودان. 13.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-13T06:10+0000

2024-10-13T06:10+0000

2024-10-13T06:10+0000

قوات الدعم السريع السودانية

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مصر

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وحذّر القيادي في "قوات الدعم السريع" من منطقة النيل الأزرق، المك أبو شوتال، في مقطع مصور متداول، التجار في مناطق سيطرة "قوات الدعم السريع"، من تصدير أي بضائع إلى مصر، وتوعدهم بالمحاسبة وفقا لقرار صادر من المجلس الاستشاري لـ"قوات الدعم السريع".وقال أبو شوتال: "لو صدّر التجار فنجان صمغ عربي، أو فولا سودانيا، أو بهيمة (حيوانا) لمصر، سيعاقب بأشد العقوبات وأردعها، وأن كل مواردنا يجب أن تذهب لدول الجوار، ما عدا مصر، وأن أي شاحنة متجهة إلى (معبر) الدبة السودانية أو مصر، يجب التعامل معها بصفتها عدوا صريحا".يشار إلى أن السودان يصدّر إلى مصر سلعا زراعية وحيوانية، تشمل "الفول السوداني، والصمغ العربي والجمال والضأن" وغيرها، وهي سلع تنتج في الغالب بمناطق تسيطر عليها "قوات الدعم السريع" في دارفور وكردفان، بجانب الصحراء التي تعبرها الشاحنات وقوافل الإبل المتجهة إلى مصر.يأتي ذلك التصعيد، بعدما اتهمت "قوات الدعم السريع" مصر بأن جيشها شارك في الحرب الدائرة حاليا في السودان، لمساندة قوات الجيش السوداني ضد قوات الدعم.وأصدرت "الدعم السريع" بيانا مطولا قالت فيه إن لديها حاليا أسرى ممن وصفتهم بالـ"مرتزقة المصريين"، متهمة مصر بدعم الجيش السوداني بكل الإمكانيات العسكرية، وتسهيل دخول إمدادات السلاح والذخائر والطائرات والطائرات المسيرة.وزعم البيان أن مصر قدمت للجيش السوداني خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، 8 طائرات k8 وصلت القاعدة الجوية في بورتسودان، وأن القوات المصرية تشارك الآن في القتال، وآخرها في معركة جبل موية.وأضاف البيان: "ساهم الطيران المصري في قتل مئات المدنيين الأبرياء في دارفور والخرطوم والجزيرة وسنار، مليط، الكومة، نيالا، الضعين، وكذلك وفرت مصر للجيش إمدادات بقنابل 250 كيلو أمريكية الصنع كانت سبباً في تدمير المنازل والأسواق والمنشآت المدنية"، على حد وصف قوات الدعم.وفي وقت سابق، اتهم قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مصر بالمشاركة في الحرب الدائرة منذ أكثر من عام بين قواته والجيش السوداني، قائلا إن "الطيران الحربي المصري شارك في الضربات الجوية على قوات الدعم السريع".من جانبها، نفت وزارة الخارجية المصرية، يوم الخميس الماضي، المزاعم التي وردت على لسان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع السودانية، حول اشتراك الطيران المصري في المعارك الدائرة بالسودان.وأكدت الخارجية المصرية، في بيان، أن "هذه الادعاءات تأتي في وقت تبذل فيه مصر جهودًا حثيثة لوقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز الاستجابة الدولية لخطط الإغاثة الإنسانية للمتضررين من الحرب الجارية بالسودان الشقيق".ودعت الخارجية المصرية "المجتمع الدولي للوقوف على الأدلة، التي تثبت حقيقة ما ذكره قائد ميلشيا الدعم السريع"، مؤكدة على "التزام مصر بأمن واستقرار ووحدة السودان"، ومشددة على أنها "لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم للأشقاء السودانيين في مواجهة الأضرار الجسيمة الناتجة عن تلك الحرب الغاشمة".

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قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم الآن