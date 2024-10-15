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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
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ما موقف دول الخليج من الصراع بين إسرائيل وإيران؟
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عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
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روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
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هل تغير هجمات حزب الله حسابات إسرائيل
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https://sarabic.ae/20241015/الرئيس-الفنزويلي-يتهم-ماسك-بإنفاق-مليار-دولار-على-محاولة-الانقلاب-في-البلاد-1093763202.html
الرئيس الفنزويلي يتهم ماسك بإنفاق مليار دولار على محاولة الانقلاب في البلاد
الرئيس الفنزويلي يتهم ماسك بإنفاق مليار دولار على محاولة الانقلاب في البلاد
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، أنفق ما لا يقل عن مليار دولار لتمويل محاولة الانقلاب في فنزويلا. 15.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-15T07:36+0000
2024-10-15T07:36+0000
العالم
رئاسة فنزويلا
اضطرابات أمنية في فنزويلا
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وقال مادورو: "لقد استثمر إيلون ماسك، ما لا يقل عن مليار دولار في الانقلاب، في التمرد الفاشي، في العنف ضد العملية الانتخابية في فنزويلا".وأُجريت الانتخابات الرئاسية في فنزويلا في 28 يوليو/ تموز الماضي، وفي اليوم التالي أعلن المجلس الانتخابي الوطني في البلاد نيكولاس مادورو، رئيسا منتخبا للفترة 2025-2031، وحصل، بحسب المجلس الانتخابي، على 51% من الأصوات. في اليوم التالي، اندلعت الاحتجاجات في فنزويلا وفي كاراكاس، وبدأت الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، الذين بدأوا بإلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف على ضباط إنفاذ القانون.وقالت موسكو إن المعارضة الفنزويلية يجب أن تعترف بالهزيمة في الانتخابات. بالإضافة إلى ذلك، حذّر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، دولا ثالثة من دعم محاولات هز الوضع داخل فنزويلا.وأعلنت الحكومة الفنزويلية أن عددا من الدول تدخلت في الانتخابات وانتهكت حق الشعب الفنزويلي في تقرير مصيره.ماسك يحث الأمريكيين على التصويت لترامب ويقول: يجب أن يفوز لا شيء أكثر أهمية من ذلك
https://sarabic.ae/20241002/ماسك-فوز-ترامب-هو-السبيل-الوحيد-لتجنب-عقاب-قاس-1093365608.html
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العالم, رئاسة فنزويلا, اضطرابات أمنية في فنزويلا
العالم, رئاسة فنزويلا, اضطرابات أمنية في فنزويلا

الرئيس الفنزويلي يتهم ماسك بإنفاق مليار دولار على محاولة الانقلاب في البلاد

07:36 GMT 15.10.2024
© AP Photo / Hannibal Hanschkeإيلون ماسك
إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
© AP Photo / Hannibal Hanschke
تابعنا عبر
أكد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، أنفق ما لا يقل عن مليار دولار لتمويل محاولة الانقلاب في فنزويلا.
وقال مادورو: "لقد استثمر إيلون ماسك، ما لا يقل عن مليار دولار في الانقلاب، في التمرد الفاشي، في العنف ضد العملية الانتخابية في فنزويلا".

وانتقد الرئيس الفنزويلي، في مناسبات عدة، ماسك، الذي يرى مادورو، أنه "مهووس بفكرة حكم فنزويلا"، على وجه الخصوص، أنه تم تمويل الاضطرابات في البلاد على حساب رجل الأعمال. وقد رد ماسك مرات عدة على الانتقادات باستخدام منصة "إكس".

وأُجريت الانتخابات الرئاسية في فنزويلا في 28 يوليو/ تموز الماضي، وفي اليوم التالي أعلن المجلس الانتخابي الوطني في البلاد نيكولاس مادورو، رئيسا منتخبا للفترة 2025-2031، وحصل، بحسب المجلس الانتخابي، على 51% من الأصوات. في اليوم التالي، اندلعت الاحتجاجات في فنزويلا وفي كاراكاس، وبدأت الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، الذين بدأوا بإلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف على ضباط إنفاذ القانون.
إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2024
ماسك: فوز ترامب هو السبيل الوحيد لتجنب "عقاب قاس"
2 أكتوبر, 14:43 GMT
وقالت موسكو إن المعارضة الفنزويلية يجب أن تعترف بالهزيمة في الانتخابات. بالإضافة إلى ذلك، حذّر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، دولا ثالثة من دعم محاولات هز الوضع داخل فنزويلا.
وأعلنت الحكومة الفنزويلية أن عددا من الدول تدخلت في الانتخابات وانتهكت حق الشعب الفنزويلي في تقرير مصيره.
ماسك يحث الأمريكيين على التصويت لترامب ويقول: يجب أن يفوز لا شيء أكثر أهمية من ذلك
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