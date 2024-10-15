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الإنسان والثقافة
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https://sarabic.ae/20241015/السيسي-ومحمد-بن-سلمان-يطالبان-بالتوقف-عن-سياسات-حافة-الهاوية-في-غزة-ولبنان-1093793938.html
السيسي ومحمد بن سلمان يطالبان بالتوقف عن سياسات "حافة الهاوية" في غزة ولبنان
السيسي ومحمد بن سلمان يطالبان بالتوقف عن سياسات "حافة الهاوية" في غزة ولبنان
سبوتنيك عربي
توافق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، على خطورة الوضع الإقليمي وضرورة وقف التصعيد، بشأن الأوضاع في... 15.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-15T15:53+0000
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طوفان الأقصى
الرئيس عبدالفتاح السيسي
ولي العهد محمد بن سلمان
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أخبار السعودية اليوم
مصر
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غزة
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
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وشدد الزعيمان خلال مباحثاتهما في قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية القاهرة، على أن "إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، هي السبيل الوحيد لتحقيق التهدئة والسلام والأمن بالمنطقة على نحو مستدام"، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.كما نوّه الطرفان إلى أن "محاولات تصفية القضية الفلسطينية من شأنها أن تتسبب في استمرار حالة الصراع بالمنطقة، وطالبا في ذلك السياق ببدء خطوات للتهدئة تشمل وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وفي لبنان، ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة، والتوقف عن سياسات حافة الهاوية بما يوقف دائرة الصراع الآخذة في الاتساع".وأضاف بيان الرئاسة المصرية، أنه "تم كذلك خلال محادثات الرئيس المصري وولي العهد السعودي، التأكيد على ضرورة احترام سيادة وأمن واستقرار لبنان وسلامة أراضيه".كما تباحث الطرفان "حول عدد من القضايا الإقليمية، على رأسها أمن منطقة البحر الأحمر، والأوضاع في السودان وليبيا وسوريا".وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وصل إلى القاهرة، اليوم الثلاثاء، وكان في مقدمة مستقبليه بمطار القاهرة الدولي، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، وردًّا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ "القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر العام الماضي، فيما خلفت الحرب الإسرائيلية على القطاع 42289 قتيلا و98684 جريحا، منذ 7 أكتوبر العام الماضي.
https://sarabic.ae/20240918/محمد-بن-سلمان-يؤكد-أن-السعودية-لن-تقيم-علاقات-مع-إسرائيل-دون-قيام-دولة-فلسطينية-1092863198.html
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طوفان الأقصى, الرئيس عبدالفتاح السيسي, ولي العهد محمد بن سلمان, السعودية, أخبار السعودية اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, لبنان, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
طوفان الأقصى, الرئيس عبدالفتاح السيسي, ولي العهد محمد بن سلمان, السعودية, أخبار السعودية اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, لبنان, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل

السيسي ومحمد بن سلمان يطالبان بالتوقف عن سياسات "حافة الهاوية" في غزة ولبنان

15:53 GMT 15.10.2024 (تم التحديث: 16:06 GMT 15.10.2024)
© AP Photoولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في العاصمة المصرية القاهرة، 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في العاصمة المصرية القاهرة، 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
© AP Photo
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توافق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، على خطورة الوضع الإقليمي وضرورة وقف التصعيد، بشأن الأوضاع في قطاع غزة ولبنان.
وشدد الزعيمان خلال مباحثاتهما في قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية القاهرة، على أن "إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، هي السبيل الوحيد لتحقيق التهدئة والسلام والأمن بالمنطقة على نحو مستدام"، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.
كما نوّه الطرفان إلى أن "محاولات تصفية القضية الفلسطينية من شأنها أن تتسبب في استمرار حالة الصراع بالمنطقة، وطالبا في ذلك السياق ببدء خطوات للتهدئة تشمل وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وفي لبنان، ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة، والتوقف عن سياسات حافة الهاوية بما يوقف دائرة الصراع الآخذة في الاتساع".
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وأضاف بيان الرئاسة المصرية، أنه "تم كذلك خلال محادثات الرئيس المصري وولي العهد السعودي، التأكيد على ضرورة احترام سيادة وأمن واستقرار لبنان وسلامة أراضيه".
كما تباحث الطرفان "حول عدد من القضايا الإقليمية، على رأسها أمن منطقة البحر الأحمر، والأوضاع في السودان وليبيا وسوريا".
وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وصل إلى القاهرة، اليوم الثلاثاء، وكان في مقدمة مستقبليه بمطار القاهرة الدولي، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، وردًّا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ "القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر العام الماضي، فيما خلفت الحرب الإسرائيلية على القطاع 42289 قتيلا و98684 جريحا، منذ 7 أكتوبر العام الماضي.
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