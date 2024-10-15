https://sarabic.ae/20241015/السيسي-ومحمد-بن-سلمان-يطالبان-بالتوقف-عن-سياسات-حافة-الهاوية-في-غزة-ولبنان-1093793938.html

السيسي ومحمد بن سلمان يطالبان بالتوقف عن سياسات "حافة الهاوية" في غزة ولبنان

السيسي ومحمد بن سلمان يطالبان بالتوقف عن سياسات "حافة الهاوية" في غزة ولبنان

سبوتنيك عربي

توافق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، على خطورة الوضع الإقليمي وضرورة وقف التصعيد، بشأن الأوضاع في... 15.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-15T15:53+0000

2024-10-15T15:53+0000

2024-10-15T16:06+0000

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وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

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وشدد الزعيمان خلال مباحثاتهما في قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية القاهرة، على أن "إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، هي السبيل الوحيد لتحقيق التهدئة والسلام والأمن بالمنطقة على نحو مستدام"، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.كما نوّه الطرفان إلى أن "محاولات تصفية القضية الفلسطينية من شأنها أن تتسبب في استمرار حالة الصراع بالمنطقة، وطالبا في ذلك السياق ببدء خطوات للتهدئة تشمل وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وفي لبنان، ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة، والتوقف عن سياسات حافة الهاوية بما يوقف دائرة الصراع الآخذة في الاتساع".وأضاف بيان الرئاسة المصرية، أنه "تم كذلك خلال محادثات الرئيس المصري وولي العهد السعودي، التأكيد على ضرورة احترام سيادة وأمن واستقرار لبنان وسلامة أراضيه".كما تباحث الطرفان "حول عدد من القضايا الإقليمية، على رأسها أمن منطقة البحر الأحمر، والأوضاع في السودان وليبيا وسوريا".وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وصل إلى القاهرة، اليوم الثلاثاء، وكان في مقدمة مستقبليه بمطار القاهرة الدولي، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، وردًّا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ "القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر العام الماضي، فيما خلفت الحرب الإسرائيلية على القطاع 42289 قتيلا و98684 جريحا، منذ 7 أكتوبر العام الماضي.

https://sarabic.ae/20240918/محمد-بن-سلمان-يؤكد-أن-السعودية-لن-تقيم-علاقات-مع-إسرائيل-دون-قيام-دولة-فلسطينية-1092863198.html

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