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انطلاق المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة ودعوات لاحترام فترات التهدئة
انطلاق المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة ودعوات لاحترام فترات التهدئة
سبوتنيك عربي
تستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسط تفاقم الأزمات الصحية، التي أدت إلى زيادة معاناة السكان بشكل كبير، إذ سجلت... 15.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-15T09:05+0000
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وباشرت طواقم وزارة الصحة في القطاع، بالتعاون مع المنظمات الصحية الدولية "منظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، والأونروا"، حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال في القطاع، وفي 12 سبتمبر/ أيلول الماضي، انتهت المرحلة الأولى من "حملة التطعيم ضد شلل الأطفال" في غزة، والتي بدأت مطلع الشهر ذاته، بتطعيم أكثر من 560 ألف طفل فلسطيني، وفق ما أعلن عنه مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس.انطلاق المرحلة الثانيةوقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي: "حملة التطعيم الثانية ستتكون من ثلاث مراحل، الأولى في المنطقة الوسطى في دير البلح وتستمر لثلاثة أيام، وستكون من يوم 14 إلى 17 تشرين الأول الجاري، وقابلة للتمديد ليوم إضافي".وفي دير البلح وسط القطاع، انطلقت حملة التطعيم الثانية ضد مرض "شلل الأطفال"، في المركز الصحي التابع لجميعة الهلال الأحمر الفلسطيني، وسط حضور كثيف من الأطفال.وقالت الطبيبة رغدة الصفدي، مديرة حملة التطعيم في دير البلح لوكالة "سبوتنيك": "في هذه الحملة من الثانية من التطعيم، سيتم إعطاء الجرعة الثانية من طعم شلل الاطفال الفموي "n OPV"، إضافة إلى فيتامين "أ" الذي يعزز مناعة الأطفال، ويساعدهم في مقاومة العدوى، ويساهم في تحسين الرؤية والنمو السليم".معاناة الأهاليوكانت العائلات تصطف منذ الصباح الباكر أمام مركز دير البلح الصحي كي يحصل أطفالهم على الجرعة الثانية من لقاح شلل الأطفال الفموي الجديد من النوع الثاني، وسط معاناتهم في الوصول إلى المركز الصحي في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع، ومن هؤلاء معتصم الشرفا النازح من شمال غزة إلى دير البلح وسط القطاع، وقد حضر مع أطفاله الثالثة إلى مركز التطعيم للحصول على الجرعة الثانية.وقال معتصم لـ"سبوتنيك": "هذا التطعيم مهم لوقاية الأطفال من شلل الأطفال، ونشكر القائمين على الحملة والداعمين، الذين يقدمون للأطفال أبسط حقوقهم في الحصول على العلاج المجاني، ونتمنى أن تنتهي الحرب في أقرب وقت ونعود إلى شمال غزة".وقالت النازحة أماني جميل لوكالة "سبوتنيك": "لقد حصل أطفالي على الجرعة الأولى من اللقاح، واليوم قدمنا من أجل الحصول على الجرعة الثانية، وأهم شيء في هذه الحملة، أن تكون أماكن التطعيم قريبة من أماكن النازحين، ويسهل الوصول إليها، لأنَّ كثير من العائلات تواجه صعوبة في الوصول إلى مراكز التطعيم، ونتمنى أن تنتهي الحرب، ونعود إلى بيوتنا".دعوة لتنفيذ التهدئةوبينما تستمر الجولة الثانية من الحملة، جددت منظمة الصحة العالمية واليونيسف "اللتان تشاركان في حملة التطعيم"، طلبهما العاجل لجميع أطراف الصراع بتنفيذ فترات التهدئة الإنسانية اللازمة في غزة خلال الجولة الثانية.وتقول الطبيبة رغدة الصفدي لـ "سبوتنيك": "ليس هناك هدنة حقيقة أثناء فترات التطعيم، وهذا الأمر يجعل المهمة صعبة جدا، وفي أحد مراكز الإيواء الذي كنا نقدم فيه التطعيم للأطفال، تم استهداف غرفة في المدرسة بصاروخ، لذلك نحن في خطر شديد، لكننا نكافح من أجل مواجهة تفش شلل الأطفال، ونكافح من أجل مواجهة الأمراض المعدية والإسهال والتهابات الجهاز التنفسي وأمراض الجلد، في المستشفيات والعيادات الصحية، ونطالب بتوفير الإمدادات التي نحتاجها لعلاج المرضى والجرحى".ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم الـ375 ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى 42,289 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 98,684 آخرين.وفي 7 أكتوبر 2023 ، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوب إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا، في 7 أكتوبر 2023.الصليب الأحمر اللبناني: ملتزمون بقانون حماية الطواقم الطبية وكل تدخل منا منسق مع الأمم المتحدة"أذكى طفل في العالم" يتحدث عن حجم المعاناة في غزة... فيديو
https://sarabic.ae/20241014/الأونروا-تعلق-لـسبوتنيك-على-قرار-مصادرة-مقرها-بالقدس-وانعكاساته-على-اللاجئين-الفلسطينيين-1093753967.html
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أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك

انطلاق المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة ودعوات لاحترام فترات التهدئة

09:05 GMT 15.10.2024 (تم التحديث: 09:53 GMT 15.10.2024)
© Sputnik . Ajwad Jradatانطلاق المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة
انطلاق المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
حصري
تستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسط تفاقم الأزمات الصحية، التي أدت إلى زيادة معاناة السكان بشكل كبير، إذ سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، في 16 أغسطس/ آب الماضي، أول إصابة بشلل الأطفال بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، لطفل عمره 10 أشهر لم يتلق أي جرعة تحصين ضد المرض.
وباشرت طواقم وزارة الصحة في القطاع، بالتعاون مع المنظمات الصحية الدولية "منظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، والأونروا"، حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال في القطاع، وفي 12 سبتمبر/ أيلول الماضي، انتهت المرحلة الأولى من "حملة التطعيم ضد شلل الأطفال" في غزة، والتي بدأت مطلع الشهر ذاته، بتطعيم أكثر من 560 ألف طفل فلسطيني، وفق ما أعلن عنه مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس.
انطلاق المرحلة الثانية
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي: "حملة التطعيم الثانية ستتكون من ثلاث مراحل، الأولى في المنطقة الوسطى في دير البلح وتستمر لثلاثة أيام، وستكون من يوم 14 إلى 17 تشرين الأول الجاري، وقابلة للتمديد ليوم إضافي".

وأضافت الوزارة أن "الجولة الثانية ستكون في محافظتي خان يونس ورفح، من 19- 22 الجاري، أما الجولة الثالثة فستكون في محافظتي غزة والشمال، من 22- 25 الجاري".

وفي دير البلح وسط القطاع، انطلقت حملة التطعيم الثانية ضد مرض "شلل الأطفال"، في المركز الصحي التابع لجميعة الهلال الأحمر الفلسطيني، وسط حضور كثيف من الأطفال.
© Sputnik . Ajwad Jradatانطلاق المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة
انطلاق المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
انطلاق المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقالت الطبيبة رغدة الصفدي، مديرة حملة التطعيم في دير البلح لوكالة "سبوتنيك": "في هذه الحملة من الثانية من التطعيم، سيتم إعطاء الجرعة الثانية من طعم شلل الاطفال الفموي "n OPV"، إضافة إلى فيتامين "أ" الذي يعزز مناعة الأطفال، ويساعدهم في مقاومة العدوى، ويساهم في تحسين الرؤية والنمو السليم".

وأضافت: "خلال المرحلة الأولى للتطعيم، كان هناك تخوف من بعض الأهالي حول طعم شلل الأطفال، لكن خلال الحملة الثانية هناك إقبال كبير من الأهالي، وتستهدف الحملة الأطفال من عمر يوم إلى عمر 10 سنوات حيث يتم إعطاء هذه الفئة العمرية الجرعة الثانية من طعم شلل الاطفال الفموي "n OPV"، ومن عمر سنتين إلى 10 سنوات يتم إعطائهم فيتامين "أ".

معاناة الأهالي

وكانت العائلات تصطف منذ الصباح الباكر أمام مركز دير البلح الصحي كي يحصل أطفالهم على الجرعة الثانية من لقاح شلل الأطفال الفموي الجديد من النوع الثاني، وسط معاناتهم في الوصول إلى المركز الصحي في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع، ومن هؤلاء معتصم الشرفا النازح من شمال غزة إلى دير البلح وسط القطاع، وقد حضر مع أطفاله الثالثة إلى مركز التطعيم للحصول على الجرعة الثانية.
© Sputnik . Ajwad Jradatانطلاق المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة
انطلاق المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
انطلاق المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقال معتصم لـ"سبوتنيك": "هذا التطعيم مهم لوقاية الأطفال من شلل الأطفال، ونشكر القائمين على الحملة والداعمين، الذين يقدمون للأطفال أبسط حقوقهم في الحصول على العلاج المجاني، ونتمنى أن تنتهي الحرب في أقرب وقت ونعود إلى شمال غزة".
وتستهدف الحملة تطعيم 591,700 طفل دون سن العاشرة، وسيتم نشر فرق ثابتة ومتحركة لإتمام الحملة، وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أنَّ نجاح هذه الحملة مرهون بالهدنة الإنسانية لضمان قدرة جميع العاملين في مجال مكافحة شلل الأطفال على العمل في بيئة آمنة، وتمكين الأسر من الحصول على التطعيم للأطفال، وحسب الأمم المتحدة، يحتاج أطفال غزة إلى جرعتين من اللقاح، كل منهما على شكل نقطتين عن طريق الفم.
وقالت النازحة أماني جميل لوكالة "سبوتنيك": "لقد حصل أطفالي على الجرعة الأولى من اللقاح، واليوم قدمنا من أجل الحصول على الجرعة الثانية، وأهم شيء في هذه الحملة، أن تكون أماكن التطعيم قريبة من أماكن النازحين، ويسهل الوصول إليها، لأنَّ كثير من العائلات تواجه صعوبة في الوصول إلى مراكز التطعيم، ونتمنى أن تنتهي الحرب، ونعود إلى بيوتنا".
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2024
الأونروا تعلق لـ"سبوتنيك" على قرار مصادرة مقرها بالقدس وانعكاساته على اللاجئين الفلسطينيين
أمس, 18:10 GMT
دعوة لتنفيذ التهدئة
وبينما تستمر الجولة الثانية من الحملة، جددت منظمة الصحة العالمية واليونيسف "اللتان تشاركان في حملة التطعيم"، طلبهما العاجل لجميع أطراف الصراع بتنفيذ فترات التهدئة الإنسانية اللازمة في غزة خلال الجولة الثانية.

وقالتا في منشور على موقع إكس " إنَّ هذا أمر بالغ الأهمية بشكل خاص حيث تهدد أوامر الإخلاء الجديدة في الشمال الوصول إلى المستشفيات وحماية المرافق الصحية والعاملين الصحيين والمجتمعيين"، وشددتا على ضرورة حماية فرق التطعيم والسماح لها بإجراء الحملات بأمان، ودعتا جميع الأطراف إلى ضمان حمايتهم وحماية المرافق الصحية والأطفال.

وتقول الطبيبة رغدة الصفدي لـ "سبوتنيك": "ليس هناك هدنة حقيقة أثناء فترات التطعيم، وهذا الأمر يجعل المهمة صعبة جدا، وفي أحد مراكز الإيواء الذي كنا نقدم فيه التطعيم للأطفال، تم استهداف غرفة في المدرسة بصاروخ، لذلك نحن في خطر شديد، لكننا نكافح من أجل مواجهة تفش شلل الأطفال، ونكافح من أجل مواجهة الأمراض المعدية والإسهال والتهابات الجهاز التنفسي وأمراض الجلد، في المستشفيات والعيادات الصحية، ونطالب بتوفير الإمدادات التي نحتاجها لعلاج المرضى والجرحى".
© Sputnik . Ajwad Jradatانطلاق المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة
انطلاق المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Ajwad Jradat
انطلاق المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradatانطلاق المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة
انطلاق المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Ajwad Jradat
انطلاق المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradatانطلاق المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة
انطلاق المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Ajwad Jradat
انطلاق المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradatانطلاق المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة
انطلاق المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Ajwad Jradat
انطلاق المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradatانطلاق المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة
انطلاق المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Ajwad Jradat
انطلاق المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradatانطلاق المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة
انطلاق المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Ajwad Jradat
انطلاق المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradatانطلاق المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة
انطلاق المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Ajwad Jradat
انطلاق المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradatانطلاق المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة
انطلاق المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Ajwad Jradat
انطلاق المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة
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© Sputnik . Ajwad Jradat
انطلاق المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة
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© Sputnik . Ajwad Jradat
انطلاق المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة
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© Sputnik . Ajwad Jradat
انطلاق المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة
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© Sputnik . Ajwad Jradat
انطلاق المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة
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© Sputnik . Ajwad Jradat
انطلاق المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة
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© Sputnik . Ajwad Jradat
انطلاق المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة
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© Sputnik . Ajwad Jradat
انطلاق المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة
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© Sputnik . Ajwad Jradat
انطلاق المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة
ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم الـ375 ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى 42,289 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 98,684 آخرين.
وفي 7 أكتوبر 2023 ، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوب إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا، في 7 أكتوبر 2023.
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