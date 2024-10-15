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https://sarabic.ae/20241015/بعد-تكهنات-حول-مصيره-إسماعيل-قاآني-يظهر-في-مطار-مهر-آباد-فيديو-1093759268.html
بعد تكهنات حول مصيره.. إسماعيل قاآني يظهر في مطار مهر آباد.. فيديو
بعد تكهنات حول مصيره.. إسماعيل قاآني يظهر في مطار مهر آباد.. فيديو
سبوتنيك عربي
ظهر قائد قوة فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني العميد إسماعيل قاآني، في مراسم استقبال جثمان عباس نيلفروشان المستشار الأعلى للجمهورية الإيرانية في لبنان،... 15.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-15T02:15+0000
2024-10-15T02:15+0000
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وذكرت وكالة إرنا، فجر اليوم الثلاثاء، أن قاآني حضر مراسم استقبال جثمان نيلفروشان مع مجموعة من المسؤولين العسكريين والمدنيين، في مطار مهرآباد بالعاصمة الإيرانية طهران.ولفتت الوكالة على موقعها الإلكتروني أن محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإيراني، قد أفاد حول شائعات مقتل العميد قاآني، بأن "الشائعات حول العميد إسماعيل قاآني هي جزء من نشر أخبار كاذبة يتم بثها من قبل وسائل إعلام معادية".وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام غربية إلى أن مصير العميد إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس الإيراني، التابع للحرس الثوري الإيراني، أصبح محل تساؤلات بسبب ما تم تداوله من أنباء حول غيابه بصورة ملحوظة ومزاعم مقتله أو إصابته.وتسبب صمت المسؤولين الإيرانيين تجاه هذا الأمر في حالةٍ من الجدل خاصة بعد غيابه عن المشاركة في صلاة الجمعة الماضي، مع المرشد الإيراني علي خامنئي، بحسب وسائل إعلام غربية، أشارت إلى أن قاآني، يعد أحد أكبر القادة العسكريين في البلاد.وظهر قاآني، في لبنان داخل مقرات تابعة لـ"حزب الله"، قبل يومين، من مقتل حسن نصر الله، الأمين العام للحزب، بحسب وسائل إعلام غربية.وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسماعيل قاآني، ربما أصيب في غارة إسرائيلية على بيروت استهدفت حسن نصر الله، بينما أكدت وسائل إعلام إيرانية أنه بحالة جيدة.
https://sarabic.ae/20241013/رئيس-البرلمان-الإيراني-يحسم-مصير-قائد-فيلق-القدس-إسماعيل-قآاني-1093697743.html
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الأخبار, العالم, لبنان, أخبار لبنان, إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني

بعد تكهنات حول مصيره.. إسماعيل قاآني يظهر في مطار مهر آباد.. فيديو

02:15 GMT 15.10.2024
© AP Photo / Mohammad Ali Marizadإسماعيل قاآني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني
إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
© AP Photo / Mohammad Ali Marizad
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ظهر قائد قوة فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني العميد إسماعيل قاآني، في مراسم استقبال جثمان عباس نيلفروشان المستشار الأعلى للجمهورية الإيرانية في لبنان، في طهران، فجر اليوم الثلاثاء.
وذكرت وكالة إرنا، فجر اليوم الثلاثاء، أن قاآني حضر مراسم استقبال جثمان نيلفروشان مع مجموعة من المسؤولين العسكريين والمدنيين، في مطار مهرآباد بالعاصمة الإيرانية طهران.
ولفتت الوكالة على موقعها الإلكتروني أن محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإيراني، قد أفاد حول شائعات مقتل العميد قاآني، بأن "الشائعات حول العميد إسماعيل قاآني هي جزء من نشر أخبار كاذبة يتم بثها من قبل وسائل إعلام معادية".
القائد الجديد لـفيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2024
رئيس البرلمان الإيراني يحسم مصير قائد "فيلق القدس" إسماعيل قآاني
13 أكتوبر, 06:55 GMT
وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام غربية إلى أن مصير العميد إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس الإيراني، التابع للحرس الثوري الإيراني، أصبح محل تساؤلات بسبب ما تم تداوله من أنباء حول غيابه بصورة ملحوظة ومزاعم مقتله أو إصابته.
وتسبب صمت المسؤولين الإيرانيين تجاه هذا الأمر في حالةٍ من الجدل خاصة بعد غيابه عن المشاركة في صلاة الجمعة الماضي، مع المرشد الإيراني علي خامنئي، بحسب وسائل إعلام غربية، أشارت إلى أن قاآني، يعد أحد أكبر القادة العسكريين في البلاد.
وظهر قاآني، في لبنان داخل مقرات تابعة لـ"حزب الله"، قبل يومين، من مقتل حسن نصر الله، الأمين العام للحزب، بحسب وسائل إعلام غربية.
وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسماعيل قاآني، ربما أصيب في غارة إسرائيلية على بيروت استهدفت حسن نصر الله، بينما أكدت وسائل إعلام إيرانية أنه بحالة جيدة.
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