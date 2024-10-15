https://sarabic.ae/20241015/تجاوزنا-حدود-الكلام-والدبلوماسية-تركيا-تدعو-لفرض-عقوبات-على-إسرائيل-1093789671.html

"تجاوزنا حدود الكلام والدبلوماسية"... تركيا تدعو لفرض عقوبات على إسرائيل

"تجاوزنا حدود الكلام والدبلوماسية"... تركيا تدعو لفرض عقوبات على إسرائيل

سبوتنيك عربي

دعا وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، إلى فرض عقوبات على إسرائيل، وحث المجتمع الدولي على قطع كل الدعم لها بشأن الصراع في الشرق الأوسط. 15.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-15T13:57+0000

2024-10-15T13:57+0000

2024-10-15T13:57+0000

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وقال فيدان لمندوبي الحزب الحاكم في تركيا "الحرية والتنمية"، في اجتماع حول مستقبل فلسطين: "لقد تجاوزنا حدود الكلمات والدبلوماسية والسياسة الدولية، ويجب أن نبدأ بالعقوبات".وأردف: "يجب مقاطعة إسرائيل"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".يشار إلى أن تركيا كانت لفترة طويلة، منتقدة شرسة لحرب إسرائيل على قطاع غزة، المستمرة منذ أكثر من عام، وكذلك على هجومها الأخير المميت على لبنان، واتهمت الأمم المتحدة بالفشل في فرض عقوبات على إسرائيل بسبب الصراعات.وتابع موضحا أن "إسرائيل لا تدفع أي ثمن اقتصادي أو سياسي أو عسكري لأفعالها في غزة، والطريقة الوحيدة التي قد تتغير بها هي إذا قطع العالم الدعم".وواصل: "إذا لم نتمكن من ذلك، فإن إسرائيل ستواصل الإبادة الجماعية والمذابح في غزة".وفي الأسبوع الماضي، وصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مرة أخرى إراقة الدماء في غزة بأنها "إبادة جماعية"، قائلا إن الأشهر الإثني عشر من الصراع كانت "عارا مشتركا للبشرية جمعاء".وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، وردًّا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ "القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر العام الماضي، فيما خلفت الحرب الإسرائيلية على القطاع 42289 قتيلا و98684 جريحا، منذ 7 أكتوبر العام الماضي.

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