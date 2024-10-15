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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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صدى الحياة
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ملفات ساخنة
ما موقف دول الخليج من الصراع بين إسرائيل وإيران؟
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
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عرب بوينت بودكاست
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تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
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الإنسان والثقافة
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"تجاوزنا حدود الكلام والدبلوماسية"... تركيا تدعو لفرض عقوبات على إسرائيل
"تجاوزنا حدود الكلام والدبلوماسية"... تركيا تدعو لفرض عقوبات على إسرائيل
سبوتنيك عربي
دعا وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، إلى فرض عقوبات على إسرائيل، وحث المجتمع الدولي على قطع كل الدعم لها بشأن الصراع في الشرق الأوسط. 15.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-15T13:57+0000
2024-10-15T13:57+0000
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وقال فيدان لمندوبي الحزب الحاكم في تركيا "الحرية والتنمية"، في اجتماع حول مستقبل فلسطين: "لقد تجاوزنا حدود الكلمات والدبلوماسية والسياسة الدولية، ويجب أن نبدأ بالعقوبات".وأردف: "يجب مقاطعة إسرائيل"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".يشار إلى أن تركيا كانت لفترة طويلة، منتقدة شرسة لحرب إسرائيل على قطاع غزة، المستمرة منذ أكثر من عام، وكذلك على هجومها الأخير المميت على لبنان، واتهمت الأمم المتحدة بالفشل في فرض عقوبات على إسرائيل بسبب الصراعات.وتابع موضحا أن "إسرائيل لا تدفع أي ثمن اقتصادي أو سياسي أو عسكري لأفعالها في غزة، والطريقة الوحيدة التي قد تتغير بها هي إذا قطع العالم الدعم".وواصل: "إذا لم نتمكن من ذلك، فإن إسرائيل ستواصل الإبادة الجماعية والمذابح في غزة".وفي الأسبوع الماضي، وصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مرة أخرى إراقة الدماء في غزة بأنها "إبادة جماعية"، قائلا إن الأشهر الإثني عشر من الصراع كانت "عارا مشتركا للبشرية جمعاء".وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، وردًّا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ "القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر العام الماضي، فيما خلفت الحرب الإسرائيلية على القطاع 42289 قتيلا و98684 جريحا، منذ 7 أكتوبر العام الماضي.
https://sarabic.ae/20241007/أردوغان-ينشر-فيديو-تدور-أحداثه-في-2040-ويتوعد-نتنياهو-بمصير-هتلر-1093510674.html
https://sarabic.ae/20241009/تركيا-ننتظر-من-وزير-الخارجية-الإسرائيلي-أن-يدافع-عن-نفسه-أمام-العدالة-1093596671.html
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أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم
أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم

"تجاوزنا حدود الكلام والدبلوماسية"... تركيا تدعو لفرض عقوبات على إسرائيل

13:57 GMT 15.10.2024
© AP Photoوزير الخارجية التركي هاكان فيدان
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان
© AP Photo
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دعا وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، إلى فرض عقوبات على إسرائيل، وحث المجتمع الدولي على قطع كل الدعم لها بشأن الصراع في الشرق الأوسط.
وقال فيدان لمندوبي الحزب الحاكم في تركيا "الحرية والتنمية"، في اجتماع حول مستقبل فلسطين: "لقد تجاوزنا حدود الكلمات والدبلوماسية والسياسة الدولية، ويجب أن نبدأ بالعقوبات".
وأردف: "يجب مقاطعة إسرائيل"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
يشار إلى أن تركيا كانت لفترة طويلة، منتقدة شرسة لحرب إسرائيل على قطاع غزة، المستمرة منذ أكثر من عام، وكذلك على هجومها الأخير المميت على لبنان، واتهمت الأمم المتحدة بالفشل في فرض عقوبات على إسرائيل بسبب الصراعات.
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وقال فيدان في حديثه، اليوم الثلاثاء، إن "إسرائيل لم تستجب حتى الآن للدعوات لوقف حرب غزة، وهذا يعني أن المجتمع الدولي يجب أن يلجأ الآن إلى الإجراءات القانونية، يجب مقاطعة إسرائيل".

وتابع موضحا أن "إسرائيل لا تدفع أي ثمن اقتصادي أو سياسي أو عسكري لأفعالها في غزة، والطريقة الوحيدة التي قد تتغير بها هي إذا قطع العالم الدعم".
وواصل: "إذا لم نتمكن من ذلك، فإن إسرائيل ستواصل الإبادة الجماعية والمذابح في غزة".
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9 أكتوبر, 20:04 GMT
وفي الأسبوع الماضي، وصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مرة أخرى إراقة الدماء في غزة بأنها "إبادة جماعية"، قائلا إن الأشهر الإثني عشر من الصراع كانت "عارا مشتركا للبشرية جمعاء".
ووصف أردوغان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه "جزار غزة"، وقارنه بالزعيم النازي الألماني، أدولف هتلر.
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، وردًّا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ "القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر العام الماضي، فيما خلفت الحرب الإسرائيلية على القطاع 42289 قتيلا و98684 جريحا، منذ 7 أكتوبر العام الماضي.
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