https://sarabic.ae/20241009/تركيا-ننتظر-من-وزير-الخارجية-الإسرائيلي-أن-يدافع-عن-نفسه-أمام-العدالة-1093596671.html

تركيا: ننتظر من وزير الخارجية الإسرائيلي أن يدافع عن نفسه أمام العدالة

تركيا: ننتظر من وزير الخارجية الإسرائيلي أن يدافع عن نفسه أمام العدالة

سبوتنيك عربي

أصدرت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، بيانا أعربت فيه عن استيائها الشديد من منشور لوزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، استهدف فيه تركيا ورئيسها رجب... 09.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-09T20:04+0000

2024-10-09T20:04+0000

2024-10-09T20:04+0000

العالم

العالم العربي

أخبار تركيا اليوم

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/10/1091830391_0:27:1633:946_1920x0_80_0_0_aab0e33f712162c89d41dd670c100dc2.jpg

ونقلت وكالة "الأناضول" عن الخارجية التركية بيانا قالت فيه: "نننتظر من وزير الخارجية الإسرائيلي أن يدافع عن نفسه أمام العدالة لدوره في إبادة الفلسطينيين"، مشيرة إلى أن "تركيا ستواصل الوقوف ضد سياسات إسرائيل الظالمة وتقديم أقوى أنواع دعم للفلسطينيين"، على حد تعبيرها.وأوضح البيان التركي أن كاتس، كان قد نشر منشورا "افترائياً آخر استهدف فيه تركيا والرئيس أردوغان، وأن هذا المنشور محاولة فاشلة لتغيير الأجندة".وكان كاتس قد نشر صورة مفبركة ظهر فيها الرئيس التركي أردوغان ومن خلفه يحي السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أرفقها كاتس بتعليق انتقد فيه مساندة تركيا لحركة حماس، كما انتقد سياسات أردوغان ووصفة بالدكتاتور.جاء ذلك ردا على وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، لإسرائيل بأنها "منظمة إرهابية صهيونية"، مؤكدًا بالقول: "على الجميع أن يعلم أن إسرائيل تنظيم إرهابي صهيوني".وأضاف أردوغان أن "إسرائيل تنظيم إرهابي ونتنياهو (رئيس الوزراء) وعصابته يريدون توسيع دائرة الحرب لتشمل دولا أخرى"، مشيرا إلى أن "الدول الغربية التي تقدم الدعم لإسرائيل شريكة في المجازر الجماعية"، لافتًا بالقول: "نعلم جيدا نوايا إسرائيل، في المنطقة وما تقوم به".وقال أردوغان، أمس الثلاثاء، إن "إسرائيل ستدفع عاجلا أم آجلا ثمن الإبادة الجماعية التي تواصل ارتكابها منذ عام" في قطاع غزة، وأوضح في منشور عبر منصة "إكس"، إن "إسرائيل قتلت بوحشية نحو 50 ألف طفل وامرأة في غزة، كانوا على قيد الحياة قبل 365 يوما".وتابع: "المستشفيات ودور العبادة لمختلف الأديان والمدارس في غزة لم تعد قائمة. العديد من الصحفيين وممثلي منظمات المجتمع المدني وسفراء السلام لم يعودوا بيننا".

https://sarabic.ae/20241007/أردوغان-ينشر-فيديو-تدور-أحداثه-في-2040-ويتوعد-نتنياهو-بمصير-هتلر-1093510674.html

https://sarabic.ae/20241009/لماذا-تأخر-رد-إسرائيل-على-القصف-الصاروخي-الإيراني-1093591718.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم