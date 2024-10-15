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رئيس الوزراء المصري: الإعلان عن أخبار مهمة تتعلق بمطارات وبنوك "قريبا"
رئيس الوزراء المصري: الإعلان عن أخبار مهمة تتعلق بمطارات وبنوك "قريبا"
سبوتنيك عربي
استعرضت الحكومة المصرية، يوم أمس الاثنين، السيناريوهات المحتملة للتعامل مع تطورات الأحداث بالشرق الأوسط وخاصة في قطاع غزة ولبنان، وتداعياتها على الاقتصاد... 15.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-15T06:41+0000
2024-10-15T06:41+0000
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جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، يوم أمس الاثنين، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية".ولفتت القناة المصرية إلى تأكيد مدبولي أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن أخبار وصفها بـ"المهمة"، تتعلق بطرح عدد من المطارات والبنوك ضمن برنامج "الطروحات"، الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.وأكد مدبولي أن "تداعيات الحروب الإقليمية الجارية تلزم الحكومة بدراسة مختلف السيناريوهات بالتعاون مع البنك المركزي".ومن جانبه، أكد محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، نجاح خطة استقرار سعر صرف الدولار لأسباب عدة أبرزها انتظام تحويلات المصريين في الخارج، مؤكدا أنه "تم استعراض مبادرات الحكومة والبنك المركزي لتحفيزها، وخاصة مبادرة "بيت الوطن"، التي تضمن استمرار التدفق الدولاري إلى داخل البلاد خلال السنوات المقبلة، عن طريق مواصلة دفع أقساط الأراضي الخاصة بهذا المشروع، بحسب قوله.وفي الشأن ذاته، قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، إنه "يتم العمل على توسيع نطاق شبكة مكاتب الصرافة والبنوك الخارجية وتحسين إجراءات ربطها مع البنوك المصرية، لتسريع تحويلات المصريين من الخارج عبرها"، بينما أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن "وجود سعر صرف موحد هو أهم أسباب تعزيز تحويلات المصريين في الخارج".كما أكد مدبولي أن "الحكومة تعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي لزيادة الناتج المحلي الإجمالي"، مشيرا إلى "التزام الحكومة بالمضي قدما في خطة تسريع المسار النزولي للدين، خاصة أن الأشهر الماضية شهدت تحقيق نتائج إيجابية تمثل مؤشر ثقة مهم في التعامل مع المؤسسات المالية العالمية".
https://sarabic.ae/20241012/السيسي-يكشف-أحد-أسباب-ارتفاع-سعر-الدولار-في-مصر-فيديو-1093687719.html
https://sarabic.ae/20171226/مصر-تفاضل-بين-5-بنوك-دولية-لإدارة-أحدث-طرح-للسندات-الدولية-1028757091.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد
العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد

رئيس الوزراء المصري: الإعلان عن أخبار مهمة تتعلق بمطارات وبنوك "قريبا"

06:41 GMT 15.10.2024
© AP Photoالنقد الأجنبي في مصر
النقد الأجنبي في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
استعرضت الحكومة المصرية، يوم أمس الاثنين، السيناريوهات المحتملة للتعامل مع تطورات الأحداث بالشرق الأوسط وخاصة في قطاع غزة ولبنان، وتداعياتها على الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، يوم أمس الاثنين، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية".
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ولفتت القناة المصرية إلى تأكيد مدبولي أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن أخبار وصفها بـ"المهمة"، تتعلق بطرح عدد من المطارات والبنوك ضمن برنامج "الطروحات"، الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.
وأكد مدبولي أن "تداعيات الحروب الإقليمية الجارية تلزم الحكومة بدراسة مختلف السيناريوهات بالتعاون مع البنك المركزي".
ومن جانبه، أكد محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، نجاح خطة استقرار سعر صرف الدولار لأسباب عدة أبرزها انتظام تحويلات المصريين في الخارج، مؤكدا أنه "تم استعراض مبادرات الحكومة والبنك المركزي لتحفيزها، وخاصة مبادرة "بيت الوطن"، التي تضمن استمرار التدفق الدولاري إلى داخل البلاد خلال السنوات المقبلة، عن طريق مواصلة دفع أقساط الأراضي الخاصة بهذا المشروع، بحسب قوله.
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وفي الشأن ذاته، قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، إنه "يتم العمل على توسيع نطاق شبكة مكاتب الصرافة والبنوك الخارجية وتحسين إجراءات ربطها مع البنوك المصرية، لتسريع تحويلات المصريين من الخارج عبرها"، بينما أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن "وجود سعر صرف موحد هو أهم أسباب تعزيز تحويلات المصريين في الخارج".
كما أكد مدبولي أن "الحكومة تعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي لزيادة الناتج المحلي الإجمالي"، مشيرا إلى "التزام الحكومة بالمضي قدما في خطة تسريع المسار النزولي للدين، خاصة أن الأشهر الماضية شهدت تحقيق نتائج إيجابية تمثل مؤشر ثقة مهم في التعامل مع المؤسسات المالية العالمية".
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