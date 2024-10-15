https://sarabic.ae/20241015/فنزويلا-تطالب-إسبانيا-بتعويضات-عن-النهب-الاستعماري-بحقها-1093779115.html
فنزويلا تطالب إسبانيا بتعويضات عن النهب الاستعماري بحقها
فنزويلا تطالب إسبانيا بتعويضات عن النهب الاستعماري بحقها
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن فنزويلا تدعم دول الكاريبي في مطالبتها بتعويضات من بريطانيا، وتعتزم بدورها مطالبة إسبانيا بتعويضات عن أعمال النهب... 15.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-15T12:39+0000
2024-10-15T12:39+0000
2024-10-15T12:39+0000
رئاسة فنزويلا
العالم
اسبانيا
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وقال مادورو، في برنامجه التلفزيوني "مع مادورو +": "فنزويلا لا تدعم فقط دول الكاريبي في مطالبتها للمملكة المتحدة بالتعويضات، بل إن فنزويلا تريد، مع مجموعة من دول أمريكا اللاتينية، أن تقدم مطالبات جادة لإسبانيا أيضاً بتعويضات عن سرقة ونهب أراضينا والعبودية والمعاناة، التي تحملها أجدادنا السكان الأصليين وأجدادنا الأفارقة".وأضاف: "يجب أن تكون هناك عدالة وإنصاف وتعويضات تاريخية، وعدم تكرار الأساليب أو المخططات الاستعمارية".وكانت مجموعة من 15 حكومة كاريبية تابعة للـ"جماعة الكاريبية"، قد وافقت في وقت سابق، على إدراج مسألة التعويضات من بريطانيا على جدول أعمال الاجتماع القادم لرؤساء حكومات الكومنولث في ساموا، في الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، بأن مطالبات هذه الدول ستصل إلى ما لا يقل عن 206 مليار جنيه استرليني (269 مليار دولار) عن الأضرار الناجمة عن تجارة الرقيق.
https://sarabic.ae/20241015/الرئيس-الفنزويلي-يتهم-ماسك-بإنفاق-مليار-دولار-على-محاولة-الانقلاب-في-البلاد-1093763202.html
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رئاسة فنزويلا, العالم, اسبانيا
رئاسة فنزويلا, العالم, اسبانيا
فنزويلا تطالب إسبانيا بتعويضات عن النهب الاستعماري بحقها
أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن فنزويلا تدعم دول الكاريبي في مطالبتها بتعويضات من بريطانيا، وتعتزم بدورها مطالبة إسبانيا بتعويضات عن أعمال النهب والعبودية، التي عانى منها الأمريكيون الأصليون والأفارقة المستوردون في الحقبة الاستعمارية.
وقال مادورو، في برنامجه التلفزيوني "مع مادورو +": "فنزويلا لا تدعم فقط دول الكاريبي في مطالبتها للمملكة المتحدة بالتعويضات، بل إن فنزويلا تريد، مع مجموعة من دول أمريكا اللاتينية، أن تقدم مطالبات جادة لإسبانيا أيضاً بتعويضات عن سرقة ونهب أراضينا والعبودية والمعاناة، التي تحملها أجدادنا السكان الأصليين وأجدادنا الأفارقة".
وأضاف: "يجب أن تكون هناك عدالة وإنصاف وتعويضات تاريخية، وعدم تكرار الأساليب أو المخططات الاستعمارية".
وكانت مجموعة من 15 حكومة كاريبية تابعة للـ"جماعة الكاريبية"، قد وافقت في وقت سابق، على إدراج مسألة التعويضات من بريطانيا على جدول أعمال الاجتماع القادم لرؤساء حكومات الكومنولث في ساموا، في الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، بأن مطالبات هذه الدول ستصل إلى ما لا يقل عن 206 مليار جنيه استرليني (269 مليار دولار) عن الأضرار الناجمة عن تجارة الرقيق.