https://sarabic.ae/20241015/نتنياهو-يرد-على-ماكرون-بالمثل-بعد-تصريح-للرئيس-الفرنسي-أثار-غضبه-1093799510.html
نتنياهو يرد على ماكرون بالمثل بعد تصريح للرئيس الفرنسي أثار غضبه
نتنياهو يرد على ماكرون بالمثل بعد تصريح للرئيس الفرنسي أثار غضبه
سبوتنيك عربي
أثارت تصريحات للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، غضب واستفزاز رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ما دعا الأخير للرد عليه بنفس الطريقة. 15.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-15T19:19+0000
2024-10-15T19:19+0000
2024-10-15T19:19+0000
إيمانويل ماكرون
بنيامين نتنياهو
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قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
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وكان ماكرون قال في اجتماع لمجلس وزرائه، إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجب ألا ينسى أن بلاده أنشئت نتيجة لقرار اتخذته الأمم المتحدة"، في إشارة إلى القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1947، بشأن خطة تقسيم فلسطين إلى دولة يهودية ودولة عربية.في المقابل، أصدر مكتب نتنياهو بيانا جاء فيه: " تذكير للرئيس الفرنسي: لم يكن قرار الأمم المتحدة هو الذي أنشأ دولة إسرائيل، بل النصر الذي تحقق في حرب الاستقلال بدماء مقاتلينا الأبطال، وكثير منهم من الناجين من محرقة "الهولوكوست"، بما في ذلك من نظام فيشي في فرنسا".وأضاف بيان نتنياهو أنه "من الجدير بالذكر أيضا، أنه في العقود الأخيرة، وافقت الأمم المتحدة على مئات القرارات المعادية للسامية ضد دولة إسرائيل، والتي كان الغرض منها إنكار حق الدولة اليهودية الوحيدة في الوجود وقدرتها على الدفاع عن نفسها"، وفق وصفه.يشار إلى أن التوترات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، زادت مع إصرار الأخير الأسبوع الماضي، على أن وقف تصدير الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل في غزة ولبنان، هو السبيل الوحيد لوقف الصراعات.وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، وردًّا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ "القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر العام الماضي، فيما خلفت الحرب الإسرائيلية على القطاع أكثر من 42 ألف قتيل ونحو 99 ألف جريح، منذ 7 أكتوبر العام الماضي.
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MIA „Rossiya Segodnya“
إيمانويل ماكرون, بنيامين نتنياهو, أخبار فرنسا , إسرائيل, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, منظمة الأمم المتحدة, أخبار فلسطين اليوم
إيمانويل ماكرون, بنيامين نتنياهو, أخبار فرنسا , إسرائيل, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, منظمة الأمم المتحدة, أخبار فلسطين اليوم
نتنياهو يرد على ماكرون بالمثل بعد تصريح للرئيس الفرنسي أثار غضبه
أثارت تصريحات للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، غضب واستفزاز رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ما دعا الأخير للرد عليه بنفس الطريقة.
وكان ماكرون قال في اجتماع لمجلس وزرائه، إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجب ألا ينسى أن بلاده أنشئت
نتيجة لقرار اتخذته الأمم المتحدة"، في إشارة إلى القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1947، بشأن خطة تقسيم فلسطين إلى دولة يهودية ودولة عربية.
في المقابل، أصدر مكتب نتنياهو بيانا جاء فيه: " تذكير للرئيس الفرنسي: لم يكن قرار الأمم المتحدة هو الذي أنشأ دولة إسرائيل، بل النصر الذي تحقق في حرب الاستقلال بدماء مقاتلينا الأبطال، وكثير منهم من الناجين من محرقة "الهولوكوست"، بما في ذلك من نظام فيشي في فرنسا".
وأضاف بيان نتنياهو أنه "من الجدير بالذكر أيضا، أنه في العقود الأخيرة، وافقت الأمم المتحدة على مئات القرارات المعادية للسامية ضد دولة إسرائيل، والتي كان الغرض منها إنكار حق الدولة اليهودية الوحيدة في الوجود وقدرتها على الدفاع عن نفسها"، وفق وصفه.
يشار إلى أن التوترات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، زادت مع إصرار الأخير الأسبوع الماضي، على أن وقف تصدير الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل في غزة ولبنان، هو السبيل الوحيد لوقف الصراعات.
كما نددت فرنسا مرارا وتكرارا بإطلاق النار الإسرائيلي على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان "يونيفيل"، والتي تضم فرقة فرنسية.
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023
، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، وردًّا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ "القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر العام الماضي، فيما خلفت الحرب الإسرائيلية على القطاع أكثر من 42 ألف قتيل ونحو 99 ألف جريح، منذ 7 أكتوبر العام الماضي.