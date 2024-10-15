https://sarabic.ae/20241015/-بعد-ميلتون-وهيلين-أمريكا-على-موعد-مع-إعصار-جديد-1093793226.html

بعد "ميلتون" و"هيلين"... أمريكا على موعد مع إعصار جديد

بعد "ميلتون" و"هيلين"... أمريكا على موعد مع إعصار جديد

سبوتنيك عربي

حذر المركز الوطني للأعاصير في أمريكا، من أن ولاية فلوريدا قد تشهد إعصارا آخر، في الأسبوع المقبل. 15.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-15T15:29+0000

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وتظهر الخرائط أن عاصفة أخرى تتشكل في منتصف المحيط الأطلسي، وقد تتجه نحو ولاية فلوريدا.وتواصل هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في فلوريدا، مراقبة حدث مناخي في المحيط الأطلسي، أطلقت عليه اسم "AL94"، وذلك لاحتمال تطوره إلى عاصفة مدارية، وإذا تطور إلى ذلك، فسوف يطلق عليه اسم العاصفة المدارية "نادين".وقال خبراء الأرصاد الجوية، إن مسار "نادين" لا يزال قيد المراقبة، وقد يضرب ولاية صن شاين في غضون الأيام العشرة المقبلة، أو قد يسلك مسارا آخر نحو المكسيك وأمريكا الوسطى.وتحمل العاصفة "نادين" اسم "AL94"، وتصنّف بما يعرف بـ"نماذج السباغيتي"، وهو لقب يُطلق على نماذج الطقس التي تُظهر مسارات الأعاصير المدارية المحتملة، والتي عند عرضها معا، يمكن أن تشبه مسارات النماذج الفردية إلى حد ما خيوط معكرونة السباغيتي، وإذا تم تجميع الخطوط معا، فهذا يعني أن مستوى الثقة في المسار المتوقع للعاصفة أعلى.يأتي هذا بعد أيام قليلة من ضرب إعصاري "هيلين" و"ميلتون" للساحل الجنوبي الشرقي، مما أدى إلى فيضانات عارمة وأعاصير، من فلوريدا إلى نورث كارولينا.وكان إعصار ميلتون الذي ضرب ولاية فلوريدا الأمريكية، الخميس الماضي، تسبب في خسائر بشرية وأضرار مادية هائلة، كما تسبب في انقطاع خدمات الكهرباء عن ملايين الأمريكيين.ووصفت وسائل إعلام أمريكية إعصار "ميلتون" بأنه أكثر الأعاصير تدميرا وأخطرها خلال قرن من الزمان، كما وقدرت الخسائر البشرية بـ16 شخصا.

https://sarabic.ae/20241012/خسائره-تقدر-بـ100-مليار-دولار-انتقادات-سياسية-لإدارة-بايدن-بسبب-إعصار-ميلتون-1093683067.html

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