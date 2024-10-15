بعد "ميلتون" و"هيلين"... أمريكا على موعد مع إعصار جديد

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - اعادة
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151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
تحول الجسيمات فائقة الندرة ولغز التثاؤب والصرع وانقراض النياندرتال
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ما موقف دول الخليج من الصراع بين إسرائيل وإيران؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
12:03 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:13 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: أمريكا تخادع بالحلول الدبلوماسية بينما تمد إسرائيل بكل ما يلزم من أدوات القتل والتدمير
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل تغير هجمات حزب الله حسابات إسرائيل
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
08:18 GMT
33 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:28 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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مدار الليل والنهار
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بلا قيود
خبير: الشعوب العربية تهب في حربها الوطنية العظمى حتى ينال الشعب الفلسطيني حريته
16:03 GMT
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ملفات ساخنة
خطط إسرائيل للرد على إيران، هل تنقل الصراع لحرب مباشرة بين طهران وتل أبيب؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل يتم استخدام العملات المحلية في التعاملات بين روسيا ومصر قريبا؟
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https://sarabic.ae/20241015/-بعد-ميلتون-وهيلين-أمريكا-على-موعد-مع-إعصار-جديد-1093793226.html
بعد "ميلتون" و"هيلين"... أمريكا على موعد مع إعصار جديد
بعد "ميلتون" و"هيلين"... أمريكا على موعد مع إعصار جديد
سبوتنيك عربي
حذر المركز الوطني للأعاصير في أمريكا، من أن ولاية فلوريدا قد تشهد إعصارا آخر، في الأسبوع المقبل. 15.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-15T15:29+0000
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وتظهر الخرائط أن عاصفة أخرى تتشكل في منتصف المحيط الأطلسي، وقد تتجه نحو ولاية فلوريدا.وتواصل هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في فلوريدا، مراقبة حدث مناخي في المحيط الأطلسي، أطلقت عليه اسم "AL94"، وذلك لاحتمال تطوره إلى عاصفة مدارية، وإذا تطور إلى ذلك، فسوف يطلق عليه اسم العاصفة المدارية "نادين".وقال خبراء الأرصاد الجوية، إن مسار "نادين" لا يزال قيد المراقبة، وقد يضرب ولاية صن شاين في غضون الأيام العشرة المقبلة، أو قد يسلك مسارا آخر نحو المكسيك وأمريكا الوسطى.وتحمل العاصفة "نادين" اسم "AL94"، وتصنّف بما يعرف بـ"نماذج السباغيتي"، وهو لقب يُطلق على نماذج الطقس التي تُظهر مسارات الأعاصير المدارية المحتملة، والتي عند عرضها معا، يمكن أن تشبه مسارات النماذج الفردية إلى حد ما خيوط معكرونة السباغيتي، وإذا تم تجميع الخطوط معا، فهذا يعني أن مستوى الثقة في المسار المتوقع للعاصفة أعلى.يأتي هذا بعد أيام قليلة من ضرب إعصاري "هيلين" و"ميلتون" للساحل الجنوبي الشرقي، مما أدى إلى فيضانات عارمة وأعاصير، من فلوريدا إلى نورث كارولينا.وكان إعصار ميلتون الذي ضرب ولاية فلوريدا الأمريكية، الخميس الماضي، تسبب في خسائر بشرية وأضرار مادية هائلة، كما تسبب في انقطاع خدمات الكهرباء عن ملايين الأمريكيين.ووصفت وسائل إعلام أمريكية إعصار "ميلتون" بأنه أكثر الأعاصير تدميرا وأخطرها خلال قرن من الزمان، كما وقدرت الخسائر البشرية بـ16 شخصا.
https://sarabic.ae/20241012/خسائره-تقدر-بـ100-مليار-دولار-انتقادات-سياسية-لإدارة-بايدن-بسبب-إعصار-ميلتون-1093683067.html
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منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, الأخبار
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, الأخبار

بعد "ميلتون" و"هيلين"... أمريكا على موعد مع إعصار جديد

15:29 GMT 15.10.2024
© AP Photo / Ramon Espinosaيلتقط الناس صورًا لرذاذ الأمواج المتلاطمة على جدار ماليكون البحري، الذي جلبه مرور إعصار ميلتون في خليج المكسيك، في هافانا، كوبا، 9 أكتوبر 2024
يلتقط الناس صورًا لرذاذ الأمواج المتلاطمة على جدار ماليكون البحري، الذي جلبه مرور إعصار ميلتون في خليج المكسيك، في هافانا، كوبا، 9 أكتوبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
يلتقط الناس صورًا لرذاذ الأمواج المتلاطمة على جدار ماليكون البحري، الذي جلبه مرور إعصار ميلتون في خليج المكسيك، في هافانا، كوبا، 9 أكتوبر 2024
© AP Photo / Ramon Espinosa
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حذر المركز الوطني للأعاصير في أمريكا، من أن ولاية فلوريدا قد تشهد إعصارا آخر، في الأسبوع المقبل.
وتظهر الخرائط أن عاصفة أخرى تتشكل في منتصف المحيط الأطلسي، وقد تتجه نحو ولاية فلوريدا.
وتواصل هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في فلوريدا، مراقبة حدث مناخي في المحيط الأطلسي، أطلقت عليه اسم "AL94"، وذلك لاحتمال تطوره إلى عاصفة مدارية، وإذا تطور إلى ذلك، فسوف يطلق عليه اسم العاصفة المدارية "نادين".
وقال خبراء الأرصاد الجوية، إن مسار "نادين" لا يزال قيد المراقبة، وقد يضرب ولاية صن شاين في غضون الأيام العشرة المقبلة، أو قد يسلك مسارا آخر نحو المكسيك وأمريكا الوسطى.
إعصار ميلتون في الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2024
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وتحمل العاصفة "نادين" اسم "AL94"، وتصنّف بما يعرف بـ"نماذج السباغيتي"، وهو لقب يُطلق على نماذج الطقس التي تُظهر مسارات الأعاصير المدارية المحتملة، والتي عند عرضها معا، يمكن أن تشبه مسارات النماذج الفردية إلى حد ما خيوط معكرونة السباغيتي، وإذا تم تجميع الخطوط معا، فهذا يعني أن مستوى الثقة في المسار المتوقع للعاصفة أعلى.
يأتي هذا بعد أيام قليلة من ضرب إعصاري "هيلين" و"ميلتون" للساحل الجنوبي الشرقي، مما أدى إلى فيضانات عارمة وأعاصير، من فلوريدا إلى نورث كارولينا.
وكان إعصار ميلتون الذي ضرب ولاية فلوريدا الأمريكية، الخميس الماضي، تسبب في خسائر بشرية وأضرار مادية هائلة، كما تسبب في انقطاع خدمات الكهرباء عن ملايين الأمريكيين.
ووصفت وسائل إعلام أمريكية إعصار "ميلتون" بأنه أكثر الأعاصير تدميرا وأخطرها خلال قرن من الزمان، كما وقدرت الخسائر البشرية بـ16 شخصا.
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