خسائره تقدر بـ100 مليار دولار.. انتقادات سياسية لإدارة بايدن بسبب إعصار ميلتون
© AP Photoإعصار ميلتون في الولايات المتحدة الأمريكية
© AP Photo
تابعنا عبر
تسبب إعصار ميلتون الذي ضرب ولاية فلوريدا الأمريكية، الخميس الماضي، في خسائر بشرية وأضرار مادية هائلة، كما تسبب في انقطاع خدمات الكهرباء عن ملايين الأمريكيين.
ووصفت وسائل إعلام أمريكية إعصار "ميلتون" بأنه أكثر الأعاصير تدميرا وأخطرها خلال قرن من الزمان، كما وقدرت الخسائر البشرية بـ16 شخصا.
This is the most dangerous and devastating hurricane of the century.— Error-404🇵🇸🏴 (@Error_Koshur) October 10, 2024
America is facing the distraction. #HurricaneMilton #Florida pic.twitter.com/gtD3ufItmK
لكن الخسائر المادية كانت هائلة وأشارت بعض التقديرات إلى أنها تتراوح بين 30 و60 مليار دولار، بينما قالت تقديرات سابقة إلى أنها يمكن أن تتجاوز 100 مليار دولار.
وبحسب موقع "بور أوتيتج" الأمريكي، فإن خدمات الكهرباء ظلت مقطوعة عن 2.4 مليون مستخدم حتى أمس الجمعة، من أصل 3.9 مليون شخص تأثروا بانقطاع الكهرباء منذ بداية الإعصار، الذي يصنف بأنه خامس أقوى إعصار في المحيط الأطلسي.
OMG 😱— 🇵🇸ليلى (@Lailafatimeh) October 12, 2024
Part of the devastation caused by #HurricaneMilton in #Florida, USA. pic.twitter.com/V7QPyjm8As
وتسبب الإعصار في دمار هائل خاصة في الجزء الأوسط من الولاية، وجاء بعد نحو أسبوعين من تعرض المنطقة للإعصار "هيلين".
وتداول مستخدمو موقع "إكس" مقاطع فيديو ترصد حجم الدمار الهائل، الذي تسبب فيه الإعصار والفيضانات المرافقة له وما لحق بالمنازل والسيارات من أضرار.
كما تسببت الفيضانات في محاصرة بعض السكان بواسطة التماسيح التي ظهرت في بعض المناطق التي تعرضت للإعصار.
واضطر أكثر من 5 ملايين شخص إلى مغادرة ولاية فلوريدا الأمريكية بسبب إعصار "ميلتون"، وأصبحت عملية الإجلاء هذه واحدة من أكبر عمليات الإجلاء في تاريخ الولاية.
وقالت وسائل إعلام أمريكية: "أُجبر أكثر من 5.5 مليون شخص على الفرار من الساحل الغربي لفلوريدا، في واحدة من أكبر عمليات الإجلاء في تاريخ الولاية".
🐊Alligators spread all over the coast of #Florida - these are the consequences of #HurricaneMilton.— News.Az (@news_az) October 11, 2024
A married couple found a rather large alligator right in their flooded living room after the #Hurricane . The rescuers helped them.
Another #FortMyers resident was almost bitten… pic.twitter.com/IJJKAfM4Y9
واستغل المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكي الرئيس السابق دونالد ترامب، هذا الحدث لمهاجمة منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، والرئيس الحالي جو بايدن، وقال إنهما لم يحسنا التعامل مع هذه الكارثة ولم يفعلا ما يلزم فيما يتعلق بجهود الإنقاذ.
أما هاريس، فردت على تصريحات ترامب، واتهمته بمحاولة تسييس هذه الكارثة بنشر ما وصفته بـ"الأكاذيب" حول مستوى استجابة الحكومة الاتحادية وتعاملها مع الأمر.