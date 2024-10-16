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https://sarabic.ae/20241016/أردوغان-إسرائيل-تحاول-نشر-الصراع-في-أنحاء-المنطقة-وهدفها-سلب-أراضي-الفلسطينيين-1093838097.html
أردوغان: إسرائيل تحاول نشر الصراع في أنحاء المنطقة وهدفها سلب أراضي الفلسطينيين
أردوغان: إسرائيل تحاول نشر الصراع في أنحاء المنطقة وهدفها سلب أراضي الفلسطينيين
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بأنه من الضروري فرض حظر أسلحة شامل على إسرائيل بهدف زيادة الضغط عليها. 16.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-16T16:25+0000
2024-10-16T16:25+0000
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وأفادت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات أردوغان جاءت خلال استقباله للأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في المجمع الرئاسي التركي بأنقرة.وشدد الرئيس التركي على أن "إسرائيل تحاول نشر الصراع في جميع أنحاء المنطقة وأن هدفها سلب أراضي الفلسطينيين"، مشددا خلال لقائه مع أبو الغيط على ضرورة فرض حظر أسلحة شامل على إسرائيل بهدف زيادة الضغط عليها.وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد استقبل في وقت سابق اليوم الأربعاء، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في العاصمة أنقرة.وجرى اللقاء بشكل مغلق في المجمع الرئاسي، وحضره وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.وفي الأسبوع الماضي، وصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مرة أخرى إراقة الدماء في غزة بأنها "إبادة جماعية"، قائلا إن الأشهر الإثني عشر من الصراع كانت "عارا مشتركا للبشرية جمعاء".ووصف أردوغان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه "جزار غزة"، وقارنه بالزعيم النازي الألماني، أدولف هتلر.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، وردًّا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ "القضاء" على الحركة.وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر 2023، فيما خلفت الحرب الإسرائيلية على القطاع أكثر من 42 ألف قتيل وأكثر من 99 ألف جريح، منذ 7 أكتوبر العام الماضي.
https://sarabic.ae/20241012/أردوغان-إسرائيل-لا-تستهدف-الاستقرار-في-فلسطين-ولبنان-فقط-بل-تعمل-على-توسيع-النار-لتشمل-كامل-المنطقة-1093674649.html
https://sarabic.ae/20241015/تجاوزنا-حدود-الكلام-والدبلوماسية-تركيا-تدعو-لفرض-عقوبات-على-إسرائيل-1093789671.html
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الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, لبنان, أخبار لبنان, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان
الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, لبنان, أخبار لبنان, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان

أردوغان: إسرائيل تحاول نشر الصراع في أنحاء المنطقة وهدفها سلب أراضي الفلسطينيين

16:25 GMT 16.10.2024
© AP Photoالرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بأنه من الضروري فرض حظر أسلحة شامل على إسرائيل بهدف زيادة الضغط عليها.
وأفادت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات أردوغان جاءت خلال استقباله للأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في المجمع الرئاسي التركي بأنقرة.
وشدد الرئيس التركي على أن "إسرائيل تحاول نشر الصراع في جميع أنحاء المنطقة وأن هدفها سلب أراضي الفلسطينيين"، مشددا خلال لقائه مع أبو الغيط على ضرورة فرض حظر أسلحة شامل على إسرائيل بهدف زيادة الضغط عليها.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2024
أردوغان: إسرائيل لا تستهدف الاستقرار في فلسطين ولبنان فقط بل تعمل على توسيع النار لتشمل كامل المنطقة
12 أكتوبر, 10:54 GMT
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد استقبل في وقت سابق اليوم الأربعاء، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في العاصمة أنقرة.
وجرى اللقاء بشكل مغلق في المجمع الرئاسي، وحضره وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.
وفي الأسبوع الماضي، وصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مرة أخرى إراقة الدماء في غزة بأنها "إبادة جماعية"، قائلا إن الأشهر الإثني عشر من الصراع كانت "عارا مشتركا للبشرية جمعاء".
ووصف أردوغان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه "جزار غزة"، وقارنه بالزعيم النازي الألماني، أدولف هتلر.
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
"تجاوزنا حدود الكلام والدبلوماسية"... تركيا تدعو لفرض عقوبات على إسرائيل
أمس, 13:57 GMT
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، وردًّا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ "القضاء" على الحركة.
وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر 2023، فيما خلفت الحرب الإسرائيلية على القطاع أكثر من 42 ألف قتيل وأكثر من 99 ألف جريح، منذ 7 أكتوبر العام الماضي.
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