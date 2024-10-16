https://sarabic.ae/20241016/إغلاق-شاطئ-أسترالي-شهير-والسبب-غامض-1093809356.html
إغلاق شاطئ أسترالي شهير والسبب "غامض"
إغلاق شاطئ أسترالي شهير والسبب "غامض"
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات الأسترالية إغلاق شاطئ "كوجي" الشهير شرقي مدينة سيدني، حتى إشعار آخر، وذلك بسبب ظهور ما أُطلق عليه "كرات سوداء غامضة". 16.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-16T08:10+0000
2024-10-16T08:10+0000
2024-10-16T08:10+0000
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وأصدر مجلس مدينة راندويك، بيانا ذكر فيه أنه رجال الإنقاذ قاموا بتنظيف شاطئ "كوجي"، الذي يحظى بشعبية بين الرحالة، وذلك بعد ظهور "حطام غامض أسود اللون على شكل كرات جرفتها المياه على طول الشاطئ".ورجّح مجلس المدينة أن تكون الأجسام الغريبة التي ظهرت على الشاطئ تعود إلى "كرات القطران"، التي تتشكل عندما يتلامس الزيت مع الحطام والماء، وعادة ما تكون نتيجة لانسكابات النفط أو تسربه.وقالت السلطات المحلية إن مسؤولي البيئة جمعوا عينات يجري اختبارها حاليا.وأضافت أنه تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لإزالة "الكرات السوداء" بأمان، كما نصحت السكان بتجنب الشاطئ حتى إشعار خر.
https://sarabic.ae/20241016/دراسة-تكشف-عن-خطر-متعلق-باستخدام-مزيلات-العرق-1093806230.html
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العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, العالم العربي
العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, العالم العربي
إغلاق شاطئ أسترالي شهير والسبب "غامض"
أعلنت السلطات الأسترالية إغلاق شاطئ "كوجي" الشهير شرقي مدينة سيدني، حتى إشعار آخر، وذلك بسبب ظهور ما أُطلق عليه "كرات سوداء غامضة".
وأصدر مجلس مدينة راندويك، بيانا ذكر فيه أنه رجال الإنقاذ قاموا بتنظيف شاطئ
"كوجي"، الذي يحظى بشعبية بين الرحالة، وذلك بعد ظهور "حطام غامض أسود اللون على شكل كرات جرفتها المياه على طول الشاطئ".
ورجّح مجلس المدينة أن تكون الأجسام الغريبة التي ظهرت على الشاطئ تعود إلى "كرات القطران"، التي تتشكل عندما يتلامس الزيت
مع الحطام والماء، وعادة ما تكون نتيجة لانسكابات النفط أو تسربه.
وقالت السلطات المحلية إن مسؤولي البيئة جمعوا عينات يجري اختبارها حاليا.
وأضافت أنه تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لإزالة "الكرات السوداء" بأمان، كما نصحت السكان بتجنب الشاطئ حتى إشعار خر.