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بدء المحادثات بين الرئيسين بوتين وبزشکیان في مدينة عشق آباد عاصمة تركمانستان
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أم لبنانية نازحة تروي قصة نضالها لتدريس ابنتها على شاطئ بيروت... فيديو
أم لبنانية نازحة تروي قصة نضالها لتدريس ابنتها على شاطئ بيروت... فيديو
سبوتنيك عربي
تروي أم نازحة إلى بيروت من بلدة معركة في جنوب لبنان، لوكالة "سبوتنيك" قصتها كيف تذهب كل يوم إلى الشاطئ لتدريس ابنتها، في محاولة لتخطي الرعب والتهجير والبطالة. 11.10.2024, سبوتنيك عربي
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نزحت عائلة المواطنة اللبنانية، فاطمة خليل، من جنوب لبنان، بعد استهدافات الطائرات الحربية الإسرائيلية لبلدتهم (معركة)، حيث انتقلوا إلى بيت أقاربهم في بادئ الأمر، ولكن عند نزوح عائلتهم الكبيرة إلى البيت نفسه، أخذوا غرفة صغيرة مستقلة قرب شاطئ البحر.العائلة المكونة من الأب، والأم فاطمة خليل، وابنتهما ماريا الصغيرة التي تبلغ من العمر ست سنوات والعاشقة للمدرسة، لم يسجلوا أنفسهم ضمن لوائح النازحين.فاطمة خليل، هي مدرّسة، تحاول مع ابنتها تخطي التهجير والبطالة، من خلال الذهاب إلى الشاطئ في العاصمة بيروت لتدريس ابنتها ماريا البالغة من العمر ست سنوات، رغم المخاوف من هطول الأمطار.وبدأت معاناة العائلة مع صرفهم للمبالغ المالية التي كانت بحوزتهم وهم يبحثون عن عمل حتى هذه اللحظة دون جدوى .ويشار إلى أن القصف الإسرائيلي على عدة مناطق في لبنان قد تسبب في تهجير أكثر من 1.2 مليون شخص.وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، خلال مؤتمر صحفي، إن "لبنان يشهد أكبر نزوح جماعي في تاريخه نتيجة القصف الإسرائيلي"، مؤكدًا أن "نحو مليون شخص أجبروا على مغادرة مناطقهم".عدسة "سبوتنيك" ترصد الأضرار الناجمة عن الغارة الجوية الإسرائيلية على مبنى وسط بيروت… فيديوالعفو الدولية: إسرائيل تصدر إنذارات إخلاء "مضللة" في لبنان للسيطرة على المناطق الحدودية
https://sarabic.ae/20241002/ميقاتي-أكثر-من-مليون-لبناني-نزحوا-من-مناطقهم-بسبب-إسرائيل-1093370788.html
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أم لبنانية نازحة تروي قصة نضالها لتدريس ابنتها على شاطئ بيروت... فيديو

09:00 GMT 11.10.2024 (تم التحديث: 09:08 GMT 11.10.2024)
© Sputnik . Sputnikصورة لأم لبنانية نازحة تقوم بتدريس ابنتها على شاطئ بيروت
صورة لأم لبنانية نازحة تقوم بتدريس ابنتها على شاطئ بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2024
© Sputnik . Sputnik
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تروي أم نازحة إلى بيروت من بلدة معركة في جنوب لبنان، لوكالة "سبوتنيك" قصتها كيف تذهب كل يوم إلى الشاطئ لتدريس ابنتها، في محاولة لتخطي الرعب والتهجير والبطالة.
نزحت عائلة المواطنة اللبنانية، فاطمة خليل، من جنوب لبنان، بعد استهدافات الطائرات الحربية الإسرائيلية لبلدتهم (معركة)، حيث انتقلوا إلى بيت أقاربهم في بادئ الأمر، ولكن عند نزوح عائلتهم الكبيرة إلى البيت نفسه، أخذوا غرفة صغيرة مستقلة قرب شاطئ البحر.
العائلة المكونة من الأب، والأم فاطمة خليل، وابنتهما ماريا الصغيرة التي تبلغ من العمر ست سنوات والعاشقة للمدرسة، لم يسجلوا أنفسهم ضمن لوائح النازحين.
فاطمة خليل، هي مدرّسة، تحاول مع ابنتها تخطي التهجير والبطالة، من خلال الذهاب إلى الشاطئ في العاصمة بيروت لتدريس ابنتها ماريا البالغة من العمر ست سنوات، رغم المخاوف من هطول الأمطار.
وبدأت معاناة العائلة مع صرفهم للمبالغ المالية التي كانت بحوزتهم وهم يبحثون عن عمل حتى هذه اللحظة دون جدوى .
نازحون لبنانيون ينامون في شوارع بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2024
ميقاتي: أكثر من مليون لبناني نزحوا من مناطقهم بسبب إسرائيل
2 أكتوبر, 17:02 GMT
ويشار إلى أن القصف الإسرائيلي على عدة مناطق في لبنان قد تسبب في تهجير أكثر من 1.2 مليون شخص.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، خلال مؤتمر صحفي، إن "لبنان يشهد أكبر نزوح جماعي في تاريخه نتيجة القصف الإسرائيلي"، مؤكدًا أن "نحو مليون شخص أجبروا على مغادرة مناطقهم".
عدسة "سبوتنيك" ترصد الأضرار الناجمة عن الغارة الجوية الإسرائيلية على مبنى وسط بيروت… فيديو
العفو الدولية: إسرائيل تصدر إنذارات إخلاء "مضللة" في لبنان للسيطرة على المناطق الحدودية
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