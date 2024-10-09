https://sarabic.ae/20241009/الهلال-الأحمر-العراقي-لـسبوتنيك-عدد-اللاجئين-اللبنانيين-في-العراق-بلغ-أكثر-من-8-آلاف-1093584853.html

الهلال الأحمر العراقي لـ"سبوتنيك": عدد اللاجئين اللبنانيين في العراق بلغ أكثر من 8 آلاف

الهلال الأحمر العراقي لـ"سبوتنيك": عدد اللاجئين اللبنانيين في العراق بلغ أكثر من 8 آلاف

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر العراقي، ياسين المعموري، اليوم الأربعاء، وصول عدد اللبنانيين الوافدين إلى العراق كلاجئين منذ تصاعد الصراع في جنوب لبنان إلى أكثر... 09.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-09T14:28+0000

2024-10-09T14:28+0000

2024-10-09T14:28+0000

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وقال المعموري في حديث لـ"سبوتنيك" حول عدد اللاجئين اللبنانيين الوافدين إلى العراق لغاية الآن: "بلغ عدد اللاجئين اللبنانيين الذين دخلوا إلى العراق منذ بداية الأزمة، ولغاية يوم 8 /10/ 2024، عبر منفذ القائم الحدودي أكثر من 6000 لاجئ لبناني، لتكون الحصيلة النهائية للاجئين اللبنانيين عبر كافة المنافذ والمطارات أكثر من 8000 لاجئ لبناني".وتابع بشأن الخدمات المقدمة: "الخدمات الطبية والإسعافية للهلال الأحمر العراقي المقدمة في منفذ القائم الحدودي، حيث تم استقبال وتقديم الخدمات الطبية والإسعافية إلى 200 حالة من قبل المستشفى الميداني والعيادات الطبية المتنقلة للهلال الأحمر العراقي والبالغة 2 عيادة منهم 100 حالة تم إخلاؤهم إلى مستشفيات وزارة الصحة العراقية بواسطة سيارات الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر العراقي".وأوضح: "هناك تواصل مع كافة الجهات المعنية لتقديم كافة التسهيلات لإيصال المساعدات إلى لبنان واللاجئين منهم، بالإضافة إلى الجهود الذاتية للهلال الأحمر العراقي بإرسال المساعدات الغذائية والإغاثية والأدوية والمستلزمات الطبية (حمولة 2 طائرة، 45 شاحنة كبيرة) بالإضافة إلى الخدمات الطبية والإسعافية المقدمة في منفذ القائم الحدودي".وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، مقداد ميري، في بيان يوم السبت الماضي، إن البلاد استقبلت أكثر من 5500 لاجئ لبناني منذ التصعيد الإسرائيلي الأخير في الهجمات على جنوب لبنان.وفي وقت سابق من ليوم، قال ميقاتي، في بيان صحفي صادر عن الحكومة اللبنانية: "قد يعتقد البعض أن الجهود الدبلوماسية قد توقفت وهناك ما يشبه الموافقة الضمنية على مضي إسرائيل في عدوانها، لكن هذا الانطباع غير صحيح، فنحن مستمرون في إجراء الاتصالات اللازمة".وأوضح أن "أزمة النزوح من المناطق التي تتعرض للعدوان الإسرائيلي، تشكل عنصر ضغط إضافياً وملفاً طارئاً تجنّدت الحكومة بكل طاقاتها وأجهزتها لمواجهته".

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