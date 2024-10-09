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الهلال الأحمر العراقي لـ"سبوتنيك": عدد اللاجئين اللبنانيين في العراق بلغ أكثر من 8 آلاف
الهلال الأحمر العراقي لـ"سبوتنيك": عدد اللاجئين اللبنانيين في العراق بلغ أكثر من 8 آلاف
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر العراقي، ياسين المعموري، اليوم الأربعاء، وصول عدد اللبنانيين الوافدين إلى العراق كلاجئين منذ تصاعد الصراع في جنوب لبنان إلى أكثر... 09.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-09T14:28+0000
2024-10-09T14:28+0000
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وقال المعموري في حديث لـ"سبوتنيك" حول عدد اللاجئين اللبنانيين الوافدين إلى العراق لغاية الآن: "بلغ عدد اللاجئين اللبنانيين الذين دخلوا إلى العراق منذ بداية الأزمة، ولغاية يوم 8 /10/ 2024، عبر منفذ القائم الحدودي أكثر من 6000 لاجئ لبناني، لتكون الحصيلة النهائية للاجئين اللبنانيين عبر كافة المنافذ والمطارات أكثر من 8000 لاجئ لبناني".وتابع بشأن الخدمات المقدمة: "الخدمات الطبية والإسعافية للهلال الأحمر العراقي المقدمة في منفذ القائم الحدودي، حيث تم استقبال وتقديم الخدمات الطبية والإسعافية إلى 200 حالة من قبل المستشفى الميداني والعيادات الطبية المتنقلة للهلال الأحمر العراقي والبالغة 2 عيادة منهم 100 حالة تم إخلاؤهم إلى مستشفيات وزارة الصحة العراقية بواسطة سيارات الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر العراقي".وأوضح: "هناك تواصل مع كافة الجهات المعنية لتقديم كافة التسهيلات لإيصال المساعدات إلى لبنان واللاجئين منهم، بالإضافة إلى الجهود الذاتية للهلال الأحمر العراقي بإرسال المساعدات الغذائية والإغاثية والأدوية والمستلزمات الطبية (حمولة 2 طائرة، 45 شاحنة كبيرة) بالإضافة إلى الخدمات الطبية والإسعافية المقدمة في منفذ القائم الحدودي".وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، مقداد ميري، في بيان يوم السبت الماضي، إن البلاد استقبلت أكثر من 5500 لاجئ لبناني منذ التصعيد الإسرائيلي الأخير في الهجمات على جنوب لبنان.وفي وقت سابق من ليوم، قال ميقاتي، في بيان صحفي صادر عن الحكومة اللبنانية: "قد يعتقد البعض أن الجهود الدبلوماسية قد توقفت وهناك ما يشبه الموافقة الضمنية على مضي إسرائيل في عدوانها، لكن هذا الانطباع غير صحيح، فنحن مستمرون في إجراء الاتصالات اللازمة".وأوضح أن "أزمة النزوح من المناطق التي تتعرض للعدوان الإسرائيلي، تشكل عنصر ضغط إضافياً وملفاً طارئاً تجنّدت الحكومة بكل طاقاتها وأجهزتها لمواجهته".
https://sarabic.ae/20241009/ميقاتي-التعنت-الإسرائيلي-يعوق-المساعي-والجهود-المبذولة-لوقف-العدوان-على-لبنان-1093579413.html
https://sarabic.ae/20241009/مصر-والأردن-يؤكدان-ضرورة-تكثيف-الجهود-الدولية-الجادة-للتوصل-لوقف-فوري-لإطلاق-النار-في-غزة-ولبنان-1093579191.html
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حصري, لبنان, إسرائيل, العراق, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
حصري, لبنان, إسرائيل, العراق, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

الهلال الأحمر العراقي لـ"سبوتنيك": عدد اللاجئين اللبنانيين في العراق بلغ أكثر من 8 آلاف

14:28 GMT 09.10.2024
© AP Photo / Hassan Ammarمشاهد جوية لآثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لـ البقاع، في البقاع، لبنان
مشاهد جوية لآثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لـ البقاع، في البقاع، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
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حصري
أعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر العراقي، ياسين المعموري، اليوم الأربعاء، وصول عدد اللبنانيين الوافدين إلى العراق كلاجئين منذ تصاعد الصراع في جنوب لبنان إلى أكثر من 8 آلاف لاجئ حتى الآن، فيما توقع زيادة الأعداد خلال الأيام المقبلة.
وقال المعموري في حديث لـ"سبوتنيك" حول عدد اللاجئين اللبنانيين الوافدين إلى العراق لغاية الآن: "بلغ عدد اللاجئين اللبنانيين الذين دخلوا إلى العراق منذ بداية الأزمة، ولغاية يوم 8 /10/ 2024، عبر منفذ القائم الحدودي أكثر من 6000 لاجئ لبناني، لتكون الحصيلة النهائية للاجئين اللبنانيين عبر كافة المنافذ والمطارات أكثر من 8000 لاجئ لبناني".

وأضاف حول أماكن توزيع اللاجئين: "كان توزيع اللاجئين اللبنانيين إلى العديد من المحافظات العراقية مثل بغداد، كربلاء، النجف، صلاح الدين، والموصل، وتم تأمين سكن لهم ولم يتم إسكانهم في مخيمات ومن المتوقع إازدياد الأعداد خلال الأيام المقبلة وتوجههم إلى محافظات أخرى من العراق".

وتابع بشأن الخدمات المقدمة: "الخدمات الطبية والإسعافية للهلال الأحمر العراقي المقدمة في منفذ القائم الحدودي، حيث تم استقبال وتقديم الخدمات الطبية والإسعافية إلى 200 حالة من قبل المستشفى الميداني والعيادات الطبية المتنقلة للهلال الأحمر العراقي والبالغة 2 عيادة منهم 100 حالة تم إخلاؤهم إلى مستشفيات وزارة الصحة العراقية بواسطة سيارات الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر العراقي".
رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
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11:23 GMT
وأوضح: "هناك تواصل مع كافة الجهات المعنية لتقديم كافة التسهيلات لإيصال المساعدات إلى لبنان واللاجئين منهم، بالإضافة إلى الجهود الذاتية للهلال الأحمر العراقي بإرسال المساعدات الغذائية والإغاثية والأدوية والمستلزمات الطبية (حمولة 2 طائرة، 45 شاحنة كبيرة) بالإضافة إلى الخدمات الطبية والإسعافية المقدمة في منفذ القائم الحدودي".

وكان رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، قد أعلن، في 28 أيلول/سبتمبر الماضي، عن السماح للمواطنين اللبنانيين بالحصول على تأشيرات مجانية لمدة 30 يوماً عند الوصول.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، مقداد ميري، في بيان يوم السبت الماضي، إن البلاد استقبلت أكثر من 5500 لاجئ لبناني منذ التصعيد الإسرائيلي الأخير في الهجمات على جنوب لبنان.
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11:19 GMT
وفي وقت سابق من ليوم، قال ميقاتي، في بيان صحفي صادر عن الحكومة اللبنانية: "قد يعتقد البعض أن الجهود الدبلوماسية قد توقفت وهناك ما يشبه الموافقة الضمنية على مضي إسرائيل في عدوانها، لكن هذا الانطباع غير صحيح، فنحن مستمرون في إجراء الاتصالات اللازمة".

وأشار ميقاتي إلى أن "أصدقاء لبنان من الدول العربية والأجنبية يواصلون أيضاً الضغط لوقف إطلاق النار لفترة محددة للبحث في الخطوات السياسية الأساسية وأهمها التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 وإجبار العدو الإسرائيلي على تنفيذه".

وأوضح أن "أزمة النزوح من المناطق التي تتعرض للعدوان الإسرائيلي، تشكل عنصر ضغط إضافياً وملفاً طارئاً تجنّدت الحكومة بكل طاقاتها وأجهزتها لمواجهته".
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