ميقاتي: ‫لبنان‬ يواجه واحدة من أخطر المحطات في تاريخه مع نزوح نحو مليون شخص

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عاجل- وسائل إعلام إسرائيلية: تفعيل صفارات الإنذار في تل أبيب بعد رصد عمليات إطلاق صواريخ
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دعم عسكري مصري للصومال.. ما الأهداف؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: لا خطوط حمراء في المواجهة مع إسرائيل
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ستذهب "أنصارالله" إلى أبعد مما ذهب إليه "حزب الله" في المواجهة مع إسرائيل
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل ستذهب "أنصارالله" إلى أبعد مما ذهب إليه "حزب الله" في المواجهة مع إسرائيل
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:03 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
11:45 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
12:31 GMT
28 د
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البرنامج المسائي
13:00 GMT
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ميقاتي: ‫لبنان‬ يواجه واحدة من أخطر المحطات في تاريخه مع نزوح نحو مليون شخص
ميقاتي: ‫لبنان‬ يواجه واحدة من أخطر المحطات في تاريخه مع نزوح نحو مليون شخص
سبوتنيك عربي
ناشد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، المنظمات التابعة للأمم المتحدة وسفراء الدول المانحة، لتقديم المزيد من الدعم لتعزيز الجهود المستمرة في... 01.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-01T08:12+0000
2024-10-01T08:12+0000
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وخلال اجتماعه مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة وسفراء الدول المانحة في إطار خطة الاستجابة الحكومية لأزمة النزوح الناتجة عن الهجوم الإسرائيلي على لبنان، قال ميقاتي، إن "‫لبنان‬ يواجه واحدة من أخطر المحطات في تاريخه مع نزوح حوالي مليون شخص بسبب الحرب الإسرائيلية المدمرة".وأكد العمل بشكل دؤوب بالتعاون مع المؤسسات التابعة للأمم المتحدة على تأمين الاحتياجات الأساسية للبنانيين النازحين، مثمنا الدعم المتواصل الذي تقدمه الأمم المتحدة ودعم الدول العربية الشقيقة وغيرها من الدول الصديقة.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في الساعات الأولى من اليوم، أن قواته بدأت عمليات برية محدودة وموجهة ضد أهداف تابعة لـ"حزب الله" في منطقة الحدود بجنوب لبنان.وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "تنفيذا لقرار سياسي، بدأ الجيش الإسرائيلي قبل ساعات قليلة عملية برية محدودة وموجهة بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة ضد أهداف وبنية تحتية إرهابية تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، تقع قرب الحدود وتشكل تهديدا مباشرا للتجمعات الإسرائيلية في شمال إسرائيل".يأتي ذلك في أعقاب قصف الجيش الإسرائيلي، مساء أمس، بالمدفعية والدبابات بلدات الخيام وكفركلا والوزاني وكفرشوبا والعديسة في القطاع الشرقي جنوبي لبنان.كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة الماضي، وهو ما تم تأكيده لاحقا في بيان للحزب.
https://sarabic.ae/20241001/الجيش-الإسرائيلي-نخوض-قتالا-عنيفا-ضد-حزب-الله-في-جنوب-لبنان-1093300863.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي

ميقاتي: ‫لبنان‬ يواجه واحدة من أخطر المحطات في تاريخه مع نزوح نحو مليون شخص

08:12 GMT 01.10.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albayرئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي
رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
ناشد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، المنظمات التابعة للأمم المتحدة وسفراء الدول المانحة، لتقديم المزيد من الدعم لتعزيز الجهود المستمرة في تقديم المساعدات الأساسية للمدنيين النازحين في لبنان.
وخلال اجتماعه مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة وسفراء الدول المانحة في إطار خطة الاستجابة الحكومية لأزمة النزوح الناتجة عن الهجوم الإسرائيلي على لبنان، قال ميقاتي، إن "‫لبنان‬ يواجه واحدة من أخطر المحطات في تاريخه مع نزوح حوالي مليون شخص بسبب الحرب الإسرائيلية المدمرة".
وأكد العمل بشكل دؤوب بالتعاون مع المؤسسات التابعة للأمم المتحدة على تأمين الاحتياجات الأساسية للبنانيين النازحين، مثمنا الدعم المتواصل الذي تقدمه الأمم المتحدة ودعم الدول العربية الشقيقة وغيرها من الدول الصديقة.
توغل دبابات إسرائيلية في الجولان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
الجيش الإسرائيلي: نخوض قتالا عنيفا ضد "حزب الله" في جنوب لبنان
07:45 GMT
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في الساعات الأولى من اليوم، أن قواته بدأت عمليات برية محدودة وموجهة ضد أهداف تابعة لـ"حزب الله" في منطقة الحدود بجنوب لبنان.
وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "تنفيذا لقرار سياسي، بدأ الجيش الإسرائيلي قبل ساعات قليلة عملية برية محدودة وموجهة بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة ضد أهداف وبنية تحتية إرهابية تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، تقع قرب الحدود وتشكل تهديدا مباشرا للتجمعات الإسرائيلية في شمال إسرائيل".
يأتي ذلك في أعقاب قصف الجيش الإسرائيلي، مساء أمس، بالمدفعية والدبابات بلدات الخيام وكفركلا والوزاني وكفرشوبا والعديسة في القطاع الشرقي جنوبي لبنان.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة الماضي، وهو ما تم تأكيده لاحقا في بيان للحزب.
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