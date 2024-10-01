https://sarabic.ae/20241001/ميقاتي-لبنان-يواجه-واحدة-من-أخطر-المحطات-في-تاريخه-مع-نزوح-نحو-مليون-شخص-1093302520.html

ميقاتي: ‫لبنان‬ يواجه واحدة من أخطر المحطات في تاريخه مع نزوح نحو مليون شخص

ميقاتي: ‫لبنان‬ يواجه واحدة من أخطر المحطات في تاريخه مع نزوح نحو مليون شخص

سبوتنيك عربي

ناشد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، المنظمات التابعة للأمم المتحدة وسفراء الدول المانحة، لتقديم المزيد من الدعم لتعزيز الجهود المستمرة في... 01.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-01T08:12+0000

2024-10-01T08:12+0000

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وخلال اجتماعه مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة وسفراء الدول المانحة في إطار خطة الاستجابة الحكومية لأزمة النزوح الناتجة عن الهجوم الإسرائيلي على لبنان، قال ميقاتي، إن "‫لبنان‬ يواجه واحدة من أخطر المحطات في تاريخه مع نزوح حوالي مليون شخص بسبب الحرب الإسرائيلية المدمرة".وأكد العمل بشكل دؤوب بالتعاون مع المؤسسات التابعة للأمم المتحدة على تأمين الاحتياجات الأساسية للبنانيين النازحين، مثمنا الدعم المتواصل الذي تقدمه الأمم المتحدة ودعم الدول العربية الشقيقة وغيرها من الدول الصديقة.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في الساعات الأولى من اليوم، أن قواته بدأت عمليات برية محدودة وموجهة ضد أهداف تابعة لـ"حزب الله" في منطقة الحدود بجنوب لبنان.وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "تنفيذا لقرار سياسي، بدأ الجيش الإسرائيلي قبل ساعات قليلة عملية برية محدودة وموجهة بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة ضد أهداف وبنية تحتية إرهابية تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، تقع قرب الحدود وتشكل تهديدا مباشرا للتجمعات الإسرائيلية في شمال إسرائيل".يأتي ذلك في أعقاب قصف الجيش الإسرائيلي، مساء أمس، بالمدفعية والدبابات بلدات الخيام وكفركلا والوزاني وكفرشوبا والعديسة في القطاع الشرقي جنوبي لبنان.كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة الماضي، وهو ما تم تأكيده لاحقا في بيان للحزب.

https://sarabic.ae/20241001/الجيش-الإسرائيلي-نخوض-قتالا-عنيفا-ضد-حزب-الله-في-جنوب-لبنان-1093300863.html

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