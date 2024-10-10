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محافظ الشمال اللبناني لـ"سبوتنيك": هناك 143 مركز إيواء في المنطقة والوضع الأمني في الشمال مستقر
محافظ الشمال اللبناني لـ"سبوتنيك": هناك 143 مركز إيواء في المنطقة والوضع الأمني في الشمال مستقر
سبوتنيك عربي
صرح محافظ الشمال (محافظة لبنان الشمالي)، القاضي رمزي نهرا، اليوم الخميس، بأن منطقة الشمال لا تتعرض للقصف بشكل كبير، مما جعلها ملاذا آمنا للعديد من النازحين. 10.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-10T18:55+0000
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وتابع مشيرا في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "هناك نسبة كبيرة من النازحين قد انتقلت إلى هذه المنطقة، حيث تتلقى دعما من الهيئة العليا للإغاثة وبعض المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة لتلبية احتياجاتهم".ولفت نهرا إلى "وجود 143 مركز إيواء موزعة في مناطق البترون، والكورة، وطرابلس، وزغرتا، والمنية"، مؤكدا أن "الوضع الأمني في الشمال جيد، ولا توجد مشاكل أمنية مرتبطة بالنزوح". وعلى الرغم من استقرار الوضع، فقد أعرب المحافط عن قلقه من "إمكانية تفاقم الأزمة مع طول فترة النزوح". ومع ذلك، أبدى المحافظ لـ"سبوتنيك" تخوفه من "تدفق أعداد إضافية من النازحين نتيجة لتوسع نطاق القصف الإسرائيلي، مما قد يؤثر على الوضع في المنطقة"، وفق قوله.ويشار إلى أن القصف الإسرائيلي على عدة مناطق في لبنان قد تسبب في تهجير أكثر من 1.2 مليون شخص.وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، منذ أكثر من 12 شهرا بعد إعلان "حزب الله" فتح "جبهة مساندة" لغزة، حيث تشهد العمليات توسعًا بشكل يومي على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.ومنذ منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، تصاعدت حدة المواجهات بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل، عقب تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية، التي يستخدمها عناصر "حزب الله"، ما أسفر عن مقتل 37 شخصا وإصابة نحو 3000 آخرين، حسب بيانات رسمية.واستمرت الضربات العنيفة التي وجهتها إسرائيل لـ"حزب الله" وصولا إلى اغتيال أمينه العام حسن نصر الله، في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، بغارة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، ومعه قائد جبهة الجنوب في الحزب علي كركي، وعدد آخر من القادة.وبداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ "عملية برية محددة الهدف والدقة" في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، بحسب قوله، في عدد من القرى القريبة من الحدود، ما يمثل تصعيدًا كبيرًا جديدًا في الصراع الدائر بين الجانبين، ويهدد بنشوب حرب إقليمية.
https://sarabic.ae/20241009/أكثر-من-مليون-شخص-حكومة-لبنان-تدرس-حلا-جديدا-بشأن-النازحين-1093598064.html
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لبنان, أخبار لبنان, حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل

محافظ الشمال اللبناني لـ"سبوتنيك": هناك 143 مركز إيواء في المنطقة والوضع الأمني في الشمال مستقر

18:55 GMT 10.10.2024
© Photo / unsplash/AHMAD BADER العلم اللبناني
العلم اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2024
العلم اللبناني
© Photo / unsplash/AHMAD BADER
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صرح محافظ الشمال (محافظة لبنان الشمالي)، القاضي رمزي نهرا، اليوم الخميس، بأن منطقة الشمال لا تتعرض للقصف بشكل كبير، مما جعلها ملاذا آمنا للعديد من النازحين.
وتابع مشيرا في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "هناك نسبة كبيرة من النازحين قد انتقلت إلى هذه المنطقة، حيث تتلقى دعما من الهيئة العليا للإغاثة وبعض المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة لتلبية احتياجاتهم".
ولفت نهرا إلى "وجود 143 مركز إيواء موزعة في مناطق البترون، والكورة، وطرابلس، وزغرتا، والمنية"، مؤكدا أن "الوضع الأمني في الشمال جيد، ولا توجد مشاكل أمنية مرتبطة بالنزوح".
قصف الطيرن الحربي الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لـ بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
أكثر من مليون شخص... حكومة لبنان تدرس حلا جديدا بشأن النازحين
أمس, 20:51 GMT
وعلى الرغم من استقرار الوضع، فقد أعرب المحافط عن قلقه من "إمكانية تفاقم الأزمة مع طول فترة النزوح".

وأكد نهرا أن "الحكومة اللبنانية حريصة على إيصال المساعدات إلى مستحقيها"، مشيرا إلى "الإجراءات المتبعة للحفاظ على سلامة النازحين في مراكز الإيواء، مثل منع الشعارات الحزبية وحمل السلاح".

ومع ذلك، أبدى المحافظ لـ"سبوتنيك" تخوفه من "تدفق أعداد إضافية من النازحين نتيجة لتوسع نطاق القصف الإسرائيلي، مما قد يؤثر على الوضع في المنطقة"، وفق قوله.
ويشار إلى أن القصف الإسرائيلي على عدة مناطق في لبنان قد تسبب في تهجير أكثر من 1.2 مليون شخص.
وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، منذ أكثر من 12 شهرا بعد إعلان "حزب الله" فتح "جبهة مساندة" لغزة، حيث تشهد العمليات توسعًا بشكل يومي على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.
مباني مدمرة في مستوطنة السكسقية بجنوب لبنان جراء القصف الإسرائيلي. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2024
لبنان يتسلم من الصين هبة نقدية بلغت مليون دولار لمساعدة النازحين من جنوب البلاد
27 سبتمبر, 17:31 GMT
ومنذ منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، تصاعدت حدة المواجهات بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل، عقب تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية، التي يستخدمها عناصر "حزب الله"، ما أسفر عن مقتل 37 شخصا وإصابة نحو 3000 آخرين، حسب بيانات رسمية.
واستمرت الضربات العنيفة التي وجهتها إسرائيل لـ"حزب الله" وصولا إلى اغتيال أمينه العام حسن نصر الله، في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، بغارة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، ومعه قائد جبهة الجنوب في الحزب علي كركي، وعدد آخر من القادة.
وبداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ "عملية برية محددة الهدف والدقة" في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، بحسب قوله، في عدد من القرى القريبة من الحدود، ما يمثل تصعيدًا كبيرًا جديدًا في الصراع الدائر بين الجانبين، ويهدد بنشوب حرب إقليمية.
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