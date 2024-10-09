https://sarabic.ae/20241009/أكثر-من-مليون-شخص-حكومة-لبنان-تدرس-حلا-جديدا-بشأن-النازحين-1093598064.html
أكثر من مليون شخص... حكومة لبنان تدرس حلا جديدا بشأن النازحين
أكثر من مليون شخص... حكومة لبنان تدرس حلا جديدا بشأن النازحين
سبوتنيك عربي
كشفت الحكومة اللبنانية، اليوم الأربعاء، عن دراستها لإقامة بيوت جاهزة لإيواء النازحين في أراض عامة مفتوحة، بالتعاون مع جهات مانحة. 09.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-09T20:51+0000
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وذكرت وكالة الأنباء المركزية، مساء اليوم الأربعاء، أن هذه الدراسة جاءت خلال اجتماع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مع لجنة الطوارئ بشأن الحرب الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية.وأكد رئيس لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة ناصر ياسين، بعد اجتماع للجنة أن "هناك ورقة عمل بشأن الخيارات المتاحة لمراكز إيواء منها ما يتعلق بإقامة بيوت جاهزة في بعض الأراضي العامة المفتوحة".وأشار الوزير اللبناني إلى أن "هناك خرائط باتت موضوعة لكن الأمر يعتمد على عدة معايير.. لها علاقة بموضوع البنية التحتية كذلك بالموضوع الاجتماعي والأمني".ولفت ناصر ياسين إلى وجود مكانين "يمكن إقامة بيوت جاهزة عليهما بالتعاون مع الدول الصديقة ومنها دول عربية أبدت استعدادها لتغطية إنشاء هذه القرى"، من دون أن يحدد موقعهما أو هوية الدول المتوقع مساهمتها في المشروع.وبشأن ملف النازحين الموجودين في الطرقات داخل لبنان، أفاد الوزير اللبناني بأن "هناك غير قليل منهم هم من السوريين وتم التوافق اليوم من مفوضية اللاجئين على نقل هؤلاء إلى أماكن لتهتم بهم، فيما العمل لنقل النازحين اللبنانيين إلى أماكن أخرى".ويشار إلى أن القصف الإسرائيلي على عدة مناطق في لبنان قد تسبب في تهجير أكثر من 1,2 مليون شخص.صرح رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، بأن "تعنت إسرائيل لا يزال يعيق نجاح المساعي العربية والدولية، التي لا تزال مستمرة لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان".وأشار ميقاتي إلى أن "أصدقاء لبنان من الدول العربية والأجنبية يواصلون أيضاً الضغط لوقف إطلاق النار لفترة محددة للبحث في الخطوات السياسية الأساسية وأهمها التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 وإجبار العدو الإسرائيلي على تنفيذه".ومن جهة أخرى، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، سماع صافرات الإنذار تدوي في أفيفيم، وعدد من مستوطنات الجليل الغربي شمالي إسرائيل، بالإضافة إلى سماع دوي انفجارات جراء رشقة صاروخية أطلقت من جنوبي لبنان.
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العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, لبنان
العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, لبنان
أكثر من مليون شخص... حكومة لبنان تدرس حلا جديدا بشأن النازحين
كشفت الحكومة اللبنانية، اليوم الأربعاء، عن دراستها لإقامة بيوت جاهزة لإيواء النازحين في أراض عامة مفتوحة، بالتعاون مع جهات مانحة.
وذكرت وكالة
الأنباء المركزية، مساء اليوم الأربعاء، أن هذه الدراسة جاءت خلال اجتماع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مع لجنة الطوارئ بشأن الحرب الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية.
وأكد رئيس لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة ناصر ياسين
، بعد اجتماع للجنة أن "هناك ورقة عمل بشأن الخيارات المتاحة لمراكز إيواء منها ما يتعلق بإقامة بيوت جاهزة في بعض الأراضي العامة المفتوحة".
وأشار الوزير اللبناني إلى أن "هناك خرائط باتت موضوعة لكن الأمر يعتمد على عدة معايير.. لها علاقة بموضوع البنية التحتية كذلك بالموضوع الاجتماعي والأمني".
ولفت ناصر ياسين إلى وجود مكانين "يمكن إقامة بيوت جاهزة عليهما بالتعاون مع الدول الصديقة ومنها دول عربية أبدت استعدادها لتغطية إنشاء هذه القرى"، من دون أن يحدد موقعهما أو هوية الدول المتوقع مساهمتها في المشروع.
وبشأن ملف النازحين الموجودين في الطرقات داخل لبنان، أفاد الوزير اللبناني بأن "هناك غير قليل منهم هم من السوريين وتم التوافق اليوم من مفوضية اللاجئين على نقل هؤلاء إلى أماكن لتهتم بهم، فيما العمل لنقل النازحين اللبنانيين إلى أماكن أخرى".
ويشار إلى أن القصف الإسرائيلي على عدة مناطق في لبنان قد تسبب في تهجير أكثر من 1,2 مليون شخص.
صرح رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، بأن "تعنت إسرائيل لا يزال يعيق نجاح المساعي العربية والدولية، التي لا تزال مستمرة لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان".
وأشار ميقاتي
إلى أن "أصدقاء لبنان من الدول العربية والأجنبية يواصلون أيضاً الضغط لوقف إطلاق النار لفترة محددة للبحث في الخطوات السياسية الأساسية وأهمها التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 وإجبار العدو الإسرائيلي على تنفيذه".
ومن جهة أخرى، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، سماع صافرات الإنذار تدوي في أفيفيم، وعدد من مستوطنات الجليل الغربي شمالي إسرائيل، بالإضافة إلى سماع دوي انفجارات جراء رشقة صاروخية أطلقت من جنوبي لبنان.