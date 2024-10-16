https://sarabic.ae/20241016/إيطاليا-تكرم-باحثا-عربيا-بسبب-إسهام-مميز-1093833680.html
إيطاليا تكرم باحثا عربيا بسبب إسهام مميز
إيطاليا تكرم باحثا عربيا بسبب إسهام مميز
سبوتنيك عربي
حصل الدكتور الجزائري، لخضر حميداتو، على جائزة "المواهب الشابة من أفريقيا"، خلال حفل توزيع جائزة "إيني 2024"، للبحث والابتكار، الذي أقيم أمس الثلاثاء في قصر... 16.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-16T14:47+0000
2024-10-16T14:47+0000
2024-10-16T14:47+0000
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وقدم الجائزة بنسختها 16 للدكتور الجزائري كل من الرئيس الإيطالي سرجيو ماتريلا، ورئيس مجلس الإدارة جوزيبي زافارانا، وكلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني".وتهدف جوائز "إيني" إلى تشجيع وتعزيز التفوق في البحث العلمي والتكنولوجي، وتعزيز الابتكار والتقدم في مواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالطاقة والبيئة، وتضم مجموعة من الجوائز الدولية الرفيعة المستوى التي أُنشئت من قبل شركة "إيني" الإيطالية والمتعددة الجنسيات في مجال الطاقة.
https://sarabic.ae/20240621/حدث-ضخم-يجري-في-السعودية-وجوائز-هي-الأضخم-في-العالم-1090028083.html
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العالم العربي, الجزائر, ايطاليا, العالم
العالم العربي, الجزائر, ايطاليا, العالم
إيطاليا تكرم باحثا عربيا بسبب إسهام مميز
حصل الدكتور الجزائري، لخضر حميداتو، على جائزة "المواهب الشابة من أفريقيا"، خلال حفل توزيع جائزة "إيني 2024"، للبحث والابتكار، الذي أقيم أمس الثلاثاء في قصر "كويرينالي" بالعاصمة الإيطالية روما.
وقدم الجائزة بنسختها 16 للدكتور الجزائري كل من الرئيس الإيطالي سرجيو ماتريلا، ورئيس مجلس الإدارة جوزيبي زافارانا، وكلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني".
وتأسست جائزة "إيني" للبحث العلمي في عام 2008، وتعتبر نقطة مرجعية دولية للبحث العلمي في مجالات الطاقة والبيئة.
وتهدف جوائز "إيني" إلى تشجيع وتعزيز التفوق في البحث العلمي والتكنولوجي، وتعزيز الابتكار والتقدم في مواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالطاقة والبيئة، وتضم مجموعة من الجوائز الدولية الرفيعة المستوى التي أُنشئت من قبل شركة "إيني" الإيطالية والمتعددة الجنسيات في مجال الطاقة.