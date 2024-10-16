إيطاليا تكرم باحثا عربيا بسبب إسهام مميز

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الرئيس المصري يعين رئيسا جديدا للمخابرات بدلا من عباس كامل
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تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
08:18 GMT
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:28 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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خبير: الشعوب العربية تهب في حربها الوطنية العظمى حتى ينال الشعب الفلسطيني حريته
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خطط إسرائيل للرد على إيران، هل تنقل الصراع لحرب مباشرة بين طهران وتل أبيب؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل يتم استخدام العملات المحلية في التعاملات بين روسيا ومصر قريبا؟
17:34 GMT
29 د
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يتم استخدام العملات المحلية في التعاملات بين روسيا ومصر قريبا؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
حظوظ المنتخبات العربية الآسيوية بالتأهل إلى كأس العالم وكلاسيكو منتظر
09:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
خطط إسرائيل للرد على إيران، هل تنقل الصراع لحرب مباشرة بين طهران وتل أبيب؟
09:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
انتخابات تشريعية مرتقبة في إقليم كردستان العراق وسط صراعات محلية وإقليمية
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
11:38 GMT
22 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:28 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
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13:00 GMT
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خبير: جميع المؤسسات الدولية انتهى دورها ويجب تغييرها بأخرى أكثر فعالية
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59 د
لقاء سبوتنيك
إيران بين ازدواجية المعايير الغربية والعلاقات العربية والخليجية
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
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18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20241016/إيطاليا-تكرم-باحثا-عربيا-بسبب-إسهام-مميز-1093833680.html
إيطاليا تكرم باحثا عربيا بسبب إسهام مميز
إيطاليا تكرم باحثا عربيا بسبب إسهام مميز
سبوتنيك عربي
حصل الدكتور الجزائري، لخضر حميداتو، على جائزة "المواهب الشابة من أفريقيا"، خلال حفل توزيع جائزة "إيني 2024"، للبحث والابتكار، الذي أقيم أمس الثلاثاء في قصر... 16.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-16T14:47+0000
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وقدم الجائزة بنسختها 16 للدكتور الجزائري كل من الرئيس الإيطالي سرجيو ماتريلا، ورئيس مجلس الإدارة جوزيبي زافارانا، وكلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني".وتهدف جوائز "إيني" إلى تشجيع وتعزيز التفوق في البحث العلمي والتكنولوجي، وتعزيز الابتكار والتقدم في مواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالطاقة والبيئة، وتضم مجموعة من الجوائز الدولية الرفيعة المستوى التي أُنشئت من قبل شركة "إيني" الإيطالية والمتعددة الجنسيات في مجال الطاقة.
https://sarabic.ae/20240621/حدث-ضخم-يجري-في-السعودية-وجوائز-هي-الأضخم-في-العالم-1090028083.html
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العالم العربي, الجزائر, ايطاليا, العالم
العالم العربي, الجزائر, ايطاليا, العالم

إيطاليا تكرم باحثا عربيا بسبب إسهام مميز

14:47 GMT 16.10.2024
© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصوربرج بيزا المائل في إيطاليا
برج بيزا المائل في إيطاليا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2024
© Sputnik . Alexander Vilf
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حصل الدكتور الجزائري، لخضر حميداتو، على جائزة "المواهب الشابة من أفريقيا"، خلال حفل توزيع جائزة "إيني 2024"، للبحث والابتكار، الذي أقيم أمس الثلاثاء في قصر "كويرينالي" بالعاصمة الإيطالية روما.
وقدم الجائزة بنسختها 16 للدكتور الجزائري كل من الرئيس الإيطالي سرجيو ماتريلا، ورئيس مجلس الإدارة جوزيبي زافارانا، وكلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني".
وتأسست جائزة "إيني" للبحث العلمي في عام 2008، وتعتبر نقطة مرجعية دولية للبحث العلمي في مجالات الطاقة والبيئة.
موسم الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
مجتمع
حدث ضخم يجري في السعودية وجوائز هي الأضخم في العالم
21 يونيو, 07:13 GMT
وتهدف جوائز "إيني" إلى تشجيع وتعزيز التفوق في البحث العلمي والتكنولوجي، وتعزيز الابتكار والتقدم في مواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالطاقة والبيئة، وتضم مجموعة من الجوائز الدولية الرفيعة المستوى التي أُنشئت من قبل شركة "إيني" الإيطالية والمتعددة الجنسيات في مجال الطاقة.
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