https://sarabic.ae/20241016/إيطاليا-تكرم-باحثا-عربيا-بسبب-إسهام-مميز-1093833680.html

إيطاليا تكرم باحثا عربيا بسبب إسهام مميز

إيطاليا تكرم باحثا عربيا بسبب إسهام مميز

سبوتنيك عربي

حصل الدكتور الجزائري، لخضر حميداتو، على جائزة "المواهب الشابة من أفريقيا"، خلال حفل توزيع جائزة "إيني 2024"، للبحث والابتكار، الذي أقيم أمس الثلاثاء في قصر... 16.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-16T14:47+0000

2024-10-16T14:47+0000

2024-10-16T14:47+0000

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وقدم الجائزة بنسختها 16 للدكتور الجزائري كل من الرئيس الإيطالي سرجيو ماتريلا، ورئيس مجلس الإدارة جوزيبي زافارانا، وكلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني".وتهدف جوائز "إيني" إلى تشجيع وتعزيز التفوق في البحث العلمي والتكنولوجي، وتعزيز الابتكار والتقدم في مواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالطاقة والبيئة، وتضم مجموعة من الجوائز الدولية الرفيعة المستوى التي أُنشئت من قبل شركة "إيني" الإيطالية والمتعددة الجنسيات في مجال الطاقة.

https://sarabic.ae/20240621/حدث-ضخم-يجري-في-السعودية-وجوائز-هي-الأضخم-في-العالم-1090028083.html

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