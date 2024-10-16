https://sarabic.ae/20241016/الجزائر-تقترب-من-عقد-صفقة-قد-تسهم-بانتعاش-اقتصادي-للبلاد-1093828362.html
الجزائر تقترب من عقد صفقة قد تسهم بانتعاش اقتصادي للبلاد
الجزائر تقترب من عقد صفقة قد تسهم بانتعاش اقتصادي للبلاد
سبوتنيك عربي
وقّعت شركة "سوناطراك" الجزائرية، يوم أمس الثلاثاء، اتفاقية مبادئ مع شريكتها الأمريكية "أوكسيدنتال بتروليوم كوربوريشن" (أوكسي)، بهدف تعزيز العلاقات وتوسيع... 16.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-16T11:55+0000
2024-10-16T11:55+0000
2024-10-16T11:55+0000
اقتصاد
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وتتضمّن الاتفاقية، إبرام عقد للمحروقات في منطقة بركين وسط، وفق إطار القانون رقم 19-13 المنظم لأنشطة المحروقات في الجزائر.يذكر أن "سوناطراك" و"أوكسي"، إلى جانب شركاء آخرين، يقومون بالفعل باستغلال الرقعة التعاقدية لبركين في إطار عقد المحروقات الموقع، في 19 يوليو/ تموز 2022.وعكس توقيع عقد المبادئ رغبة الأطراف في مواصلة الشراكة التاريخية ضمن الرقعة التعاقدية للحوض، ومواصلة تطوير تعاونهما من خلال البحث عن فرص شراكة جديدة.الجزائر وليبيا بصدد تطوير العلاقات بينهما في المجال النفطيمشروع جزائري استراتيجي ضخم في تركيا
https://sarabic.ae/20241002/الجزائر-تعيد-تشغيل-منشأة-استراتيجية-مهمة-في-البلاد-1093350611.html
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اقتصاد, الجزائر, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد, الجزائر, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
الجزائر تقترب من عقد صفقة قد تسهم بانتعاش اقتصادي للبلاد
وقّعت شركة "سوناطراك" الجزائرية، يوم أمس الثلاثاء، اتفاقية مبادئ مع شريكتها الأمريكية "أوكسيدنتال بتروليوم كوربوريشن" (أوكسي)، بهدف تعزيز العلاقات وتوسيع مجالات التعاون، وذلك عبر فرص شراكة جديدة في مجالي استكشاف واستغلال المحروقات.
وتتضمّن الاتفاقية، إبرام عقد للمحروقات في منطقة بركين وسط، وفق إطار القانون رقم 19-13 المنظم لأنشطة المحروقات في الجزائر.
ويتطلّب تجديد احتياطيات النفط والغاز، بحسب الخبراء، تكثيف جهود البحث والاستكشاف، عبر اللجوء إلى الشراكات الدولية لتقاسم المخاطر والتكاليف والاستفادة من التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والعالية المطبّقة في صناعة النفط.
يذكر أن "سوناطراك" و"أوكسي"، إلى جانب شركاء آخرين، يقومون بالفعل باستغلال الرقعة التعاقدية لبركين في إطار عقد المحروقات الموقع، في 19 يوليو/ تموز 2022.
وتبلغ تقديرات المبلغ الإجمالي للاستثمار المخطط لتنفيذ خطة التطوير والاستغلال نحو 4 مليارات دولار، للوصول إلى احتياطيات قابلة للاستخراج تُقدَّر بأكثر من مليار برميل من النفط المكافئ، ما سيزيد من متوسط الاستخراج النهائي بنسبة 55%، بحسب موقع "الطاقة".
وعكس توقيع عقد المبادئ رغبة الأطراف في مواصلة الشراكة التاريخية ضمن الرقعة التعاقدية للحوض، ومواصلة تطوير تعاونهما من خلال البحث عن فرص شراكة جديدة.