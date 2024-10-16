https://sarabic.ae/20241016/السفير-اللبناني-لدى-موسكو-خروج-اليونيفيل-من-لبنان-وطرد-الأونروا-من-فلسطين-أمر-خطير-يجب-منعه-1093822793.html

السفير اللبناني لدى موسكو: خروج اليونيفيل من لبنان وطرد الأونروا من فلسطين أمر خطير يجب منعه

السفير اللبناني لدى موسكو: خروج اليونيفيل من لبنان وطرد الأونروا من فلسطين أمر خطير يجب منعه

سبوتنيك عربي

ندد سفير الجمهورية اللبنانية لدى روسيا الاتحادية وعميد الدبلوماسيين العرب في موسكو، شوقي بونصار، بالعدوان الإسرائيلي على بلاده وعلى قوات الأمم المتحدة في لبنان... 16.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-16T10:56+0000

2024-10-16T10:56+0000

2024-10-16T11:09+0000

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وقال بو نصار، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، إن "نتنياهو ينتهك بشكل صارخ القوانين الدولية وحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة بشكل غير مسبوق ويقوم بارتكاباته دون الخشية من أي محاسبة رغم أن وجود اليونيفيل هدفه الأساسي مساعدة الجانبين اللبناني والإسرائيلي في حفظ الاستقرار والسلام في المنطقة، لكن ومع الأسف تتعرض اليونيفيل كما كل لبنان لاعتداءات همجية ووحشية إسرائيلية مستمرة دون انقطاع وهذا مؤشر خطير جدا إلى عدم اعترافها بالشرعية الدولية وبالأمم المتحدة، حيث اقتحمت مراكز الأمم المتحدة لليونيفيل في لبنان بالدبابات وأطلقت النار على مواقع الأمم المتحدة ونتج عن ذلك إصابة العديد من أفرادها على الأقل 5 عناصر من قوات اليونيفيل بجروح جراء الاعتداء الإسرائيلي، بالإضافة للخسائر المادية في القواعد التابعة لليونيفيل، وهذا إن دل على شيء فهو استهتار الحكومة الإسرائيلية وتحديدا رئيسها نتنياهو، بكل المواثيق والقوانين الدولية والنظام العالمي".وأكد بونصار أن "إسرائيل تحاول زيادة الضغط بإبعاد اليونيفيل عن منطقة جنوب لبنان وربما طردها من لبنان، لتستمر في اعتداءاتها ولكن موقف الحكومة اللبنانية واضح وهو التمسك بشكل كامل بدور الأمم المتحدة وبقاء قوات الأمم المتحدة وسلامتها وهو ما تسعى الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني من خلال الأعمال على الأرض ومن خلال التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة والمجتمع الدولي لأن دور الأمم المتحدة في لبنان أساسي وجوهري في حفظ الاستقرار والسلام في المنطقة وإنهاء مهامها كما يريد نتنياهو، سوف يؤدي حكماً إلى تفاقم الصراع وامتداده ليغطي المنطقة بأكملها".وحول الضغط الإسرائيلي على الأونروا، قال بو نصار: "مصادرة مقرات الأونروا والتهديد بإغلاقها أمر خطير جداً، أتمنى أن يكون الرأي العام الروسي أيضاً يتابع هذا الأمر، هناك قوانين أمام الكنيست الإسرائيلي في هذا الإطار لحظر عمل الأونروا وطردها من الأراضي الفلسطينية المحتلة وهذا أمر خطير جداً لأنه سيترك الملايين من أبناء الشعب الفلسطيني بدون رعاية أممية".

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https://sarabic.ae/20241016/بعد-هجوم-حزب-الله-الجيش-الإسرائيلي-يبحث-عن-وسائل-جديدة-لمواجهة-الطائرات-المسيرة-1093805183.html

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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, حصري, تقارير سبوتنيك