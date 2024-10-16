https://sarabic.ae/20241016/السفير-اللبناني-لدى-موسكو-خروج-اليونيفيل-من-لبنان-وطرد-الأونروا-من-فلسطين-أمر-خطير-يجب-منعه-1093822793.html
السفير اللبناني لدى موسكو: خروج اليونيفيل من لبنان وطرد الأونروا من فلسطين أمر خطير يجب منعه
السفير اللبناني لدى موسكو: خروج اليونيفيل من لبنان وطرد الأونروا من فلسطين أمر خطير يجب منعه
سبوتنيك عربي
ندد سفير الجمهورية اللبنانية لدى روسيا الاتحادية وعميد الدبلوماسيين العرب في موسكو، شوقي بونصار، بالعدوان الإسرائيلي على بلاده وعلى قوات الأمم المتحدة في لبنان... 16.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-16T10:56+0000
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وقال بو نصار، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، إن "نتنياهو ينتهك بشكل صارخ القوانين الدولية وحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة بشكل غير مسبوق ويقوم بارتكاباته دون الخشية من أي محاسبة رغم أن وجود اليونيفيل هدفه الأساسي مساعدة الجانبين اللبناني والإسرائيلي في حفظ الاستقرار والسلام في المنطقة، لكن ومع الأسف تتعرض اليونيفيل كما كل لبنان لاعتداءات همجية ووحشية إسرائيلية مستمرة دون انقطاع وهذا مؤشر خطير جدا إلى عدم اعترافها بالشرعية الدولية وبالأمم المتحدة، حيث اقتحمت مراكز الأمم المتحدة لليونيفيل في لبنان بالدبابات وأطلقت النار على مواقع الأمم المتحدة ونتج عن ذلك إصابة العديد من أفرادها على الأقل 5 عناصر من قوات اليونيفيل بجروح جراء الاعتداء الإسرائيلي، بالإضافة للخسائر المادية في القواعد التابعة لليونيفيل، وهذا إن دل على شيء فهو استهتار الحكومة الإسرائيلية وتحديدا رئيسها نتنياهو، بكل المواثيق والقوانين الدولية والنظام العالمي".وأكد بونصار أن "إسرائيل تحاول زيادة الضغط بإبعاد اليونيفيل عن منطقة جنوب لبنان وربما طردها من لبنان، لتستمر في اعتداءاتها ولكن موقف الحكومة اللبنانية واضح وهو التمسك بشكل كامل بدور الأمم المتحدة وبقاء قوات الأمم المتحدة وسلامتها وهو ما تسعى الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني من خلال الأعمال على الأرض ومن خلال التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة والمجتمع الدولي لأن دور الأمم المتحدة في لبنان أساسي وجوهري في حفظ الاستقرار والسلام في المنطقة وإنهاء مهامها كما يريد نتنياهو، سوف يؤدي حكماً إلى تفاقم الصراع وامتداده ليغطي المنطقة بأكملها".وحول الضغط الإسرائيلي على الأونروا، قال بو نصار: "مصادرة مقرات الأونروا والتهديد بإغلاقها أمر خطير جداً، أتمنى أن يكون الرأي العام الروسي أيضاً يتابع هذا الأمر، هناك قوانين أمام الكنيست الإسرائيلي في هذا الإطار لحظر عمل الأونروا وطردها من الأراضي الفلسطينية المحتلة وهذا أمر خطير جداً لأنه سيترك الملايين من أبناء الشعب الفلسطيني بدون رعاية أممية".
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, حصري, تقارير سبوتنيك
السفير اللبناني لدى موسكو: خروج اليونيفيل من لبنان وطرد الأونروا من فلسطين أمر خطير يجب منعه
10:56 GMT 16.10.2024 (تم التحديث: 11:09 GMT 16.10.2024)
حصري
ندد سفير الجمهورية اللبنانية لدى روسيا الاتحادية وعميد الدبلوماسيين العرب في موسكو، شوقي بونصار، بالعدوان الإسرائيلي على بلاده وعلى قوات الأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل).
وقال بو نصار، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، إن "نتنياهو ينتهك بشكل صارخ القوانين الدولية وحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة بشكل غير مسبوق ويقوم بارتكاباته دون الخشية من أي محاسبة رغم أن وجود اليونيفيل هدفه الأساسي مساعدة الجانبين اللبناني والإسرائيلي في حفظ الاستقرار والسلام في المنطقة، لكن ومع الأسف تتعرض اليونيفيل كما كل لبنان لاعتداءات همجية ووحشية إسرائيلية مستمرة دون انقطاع وهذا مؤشر خطير جدا إلى عدم اعترافها بالشرعية الدولية وبالأمم المتحدة، حيث اقتحمت مراكز الأمم المتحدة لليونيفيل في لبنان بالدبابات وأطلقت النار على مواقع الأمم المتحدة ونتج عن ذلك إصابة العديد من أفرادها على الأقل 5 عناصر من قوات اليونيفيل بجروح جراء الاعتداء الإسرائيلي، بالإضافة للخسائر المادية في القواعد التابعة لليونيفيل، وهذا إن دل على شيء فهو استهتار الحكومة الإسرائيلية وتحديدا رئيسها نتنياهو، بكل المواثيق والقوانين الدولية والنظام العالمي".
وأضاف بونصار: "إن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخطوة الأساسية لإعادة الاستقرار والأمن في لبنان والمنطقة، لكن مع الأسف الأمور تزداد سوءا، فمنذ عام بدأت الاعتداءات الإسرائيلية، ثم من حوالي الشهر، فجروا أجهزة البيجر في جريمة ضد الإنسانية بكل معنى الكلمة لأنها استهدفت مدنيين ربما 5 آلاف أو أكثر والكثير منهم أصيب بعاهات دائمة كفقدان البصر أو بتر الأطراف وهذا أمر طبعاً لا يتخيله أي عاقل أو أي شرعية دولية في هذا العالم، وفي اليوم الثاني مباشرة فجر أجهزة توكي ووكي ثم قصف الضاحية واغتال قيادات سياسية وعلى رأسهم أمين عام "حزب الله" الشهيد حسن نصر الله".
وأكد بونصار أن "إسرائيل تحاول زيادة الضغط بإبعاد اليونيفيل عن منطقة جنوب لبنان وربما طردها من لبنان، لتستمر في اعتداءاتها ولكن موقف الحكومة اللبنانية واضح وهو التمسك بشكل كامل بدور الأمم المتحدة وبقاء قوات الأمم المتحدة وسلامتها وهو ما تسعى الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني من خلال الأعمال على الأرض ومن خلال التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة والمجتمع الدولي لأن دور الأمم المتحدة في لبنان أساسي وجوهري في حفظ الاستقرار والسلام في المنطقة وإنهاء مهامها كما يريد نتنياهو، سوف يؤدي حكماً إلى تفاقم الصراع
وامتداده ليغطي المنطقة بأكملها".
وعن دور روسيا، قال بونصار: "روسيا دولة صديقة ونقدّر عاليا دعمها للبنان والقضايا العربية المحققة خاصة في المنظمات الأممية وفي مجلس الأمن. كذلك روسيا، الأسبوع الماضي، قامت بإرسال طائرة مساعدات من خلال وزارة الطوارئ الروسية تحمل أكثر من 35 ألف طن من المساعدات الإنسانية والأدوات الطبية وهو الأمر الذي يحصل على تقدير واحترام مختلف أبناء الشعب اللبناني والحكومة اللبنانية بالتأكيد، وبالمناسبة لابد من التذكير بأن روسيا والصين لا تقومان كما الدول الغربية والولايات المتحدة بإرسال شحنات الأسلحة، والتي البعض منها محرم دوليا، لتقوم إسرائيل من خلاله بقتل أبناء الشعب العربي في فلسطين وغزة والضفة الغربية والأراضي الفلسطينية المحتلة عموما وفي لبنان، ويخطئ من يحاول تصوير النزاع في لبنان على أنه نزاع إسرائيلي ضد منطقة معينة في لبنان أو حزب في لبنان أو طائفة في لبنان العدوان الإسرائيلي يستهدف كل اللبنانيين لأن إسرائيل تخشى هذا النموذج اللبناني الفريد ومنع لبنان من أن يكون منافسا لها سياحيا واقتصاديا وعلميا".
وعن العقوبات الغربية ضد "سبوتنيك"، قال بو نصار: "الغرب الذي يدّعي دائماً ويفاخر بحرية الرأي والصحافة والإعلام، نراه مع الأسف يتخذ خطوات تقييدية ويمنع بعض وسائل الإعلام الروسية وربما غير الروسية وكل وسائل الإعلام، التي يعتبرها الغرب لا تخدم أجندته ومصالحه ويعمد إلى كم الأفواه، لذلك أنا برأيي هذا يتناقض مع المبادئ التي يدعيها الغرب وهذا يدل على ضعف وعجز عند الغرب بالواقع، ويدل على أن القضايا العربية المحقة تخشاها الفئة الحاكمة هناك وتخشى من إيصال الصوت الحقيقي وعرض الحقائق أمام الرأي العام الأوروبي والأمريكي. لاحظنا مؤخرا ردات فعل في المجتمع الغربي والأمريكي تحديدا إن كان طلاب الجامعات في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية وغيرها هذا الموقف الرائع الذي يدعم الحقوق العربية ويستنكر العدوان".
وحول الضغط الإسرائيلي على الأونروا، قال بو نصار: "مصادرة مقرات الأونروا والتهديد بإغلاقها أمر خطير جداً، أتمنى أن يكون الرأي العام الروسي أيضاً يتابع هذا الأمر، هناك قوانين أمام الكنيست الإسرائيلي في هذا الإطار لحظر عمل الأونروا وطردها من الأراضي الفلسطينية المحتلة وهذا أمر خطير جداً لأنه سيترك الملايين من أبناء الشعب الفلسطيني بدون رعاية أممية".