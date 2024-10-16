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زلزال يضرب مناطق في سوريا وتركيا
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كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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حظوظ المنتخبات العربية الآسيوية بالتأهل إلى كأس العالم وكلاسيكو منتظر
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ملفات ساخنة
خطط إسرائيل للرد على إيران، هل تنقل الصراع لحرب مباشرة بين طهران وتل أبيب؟
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بعد هجوم "حزب الله".. الجيش الإسرائيلي يبحث عن وسائل جديدة لمواجهة الطائرات المسيرة
بعد هجوم "حزب الله".. الجيش الإسرائيلي يبحث عن وسائل جديدة لمواجهة الطائرات المسيرة
سبوتنيك عربي
تمتلك إسرائيل أنظمة دفاع جوي متعدد الطبقات مكّنتها من اعتراض نسبة كبيرة من صواريخ الفصائل الفلسطينية و"حزب الله" اللبناني، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول... 16.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-16T06:44+0000
2024-10-16T06:54+0000
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ورغم تصميم هذه الأنظمة لاعتراض الطائرات المسيرة أيضا، إلا أنها فشلت في اعتراض هجمات كانت لها نتائج مميتة داخل إسرائيل وأبرزها هجوم حيفا، الذي نفذه "حزب الله" اللبناني، بطائرة مسيرة انقضاضية تسببت بمقتل وإصابة نحو 70 إسرائيليا، قبل أيام.وتسببت تلك الهجمات في سعي إسرائيل لتطوير تقنيات جديدة يمكن الاعتماد عليها في التصدي لهجمات الطائرات المسيرة بكفاءة أكبر، حسب بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية على منصة "إكس"، أمس الثلاثاء.ويتم تطوير تلك التقنيات ضمن عمليات تطوير واسعة في مجال الأنظمة الدفاعية المضادة للطائرات المسيرة والأهداف الجوية بصورة عامة، مع تطوير تقنيات موجودة بهدف نشرها، خلال الأشهر المقبلة.وتواصل إسرائيل من حين إلى آخر تدعيم أنظمتها الدفاعية بوسائل وأسلحة جديدة تمكنها من امتلاك نظام دفاع جوي متعدد الطبقات يمكنها من اعتراض أي نوع الصواريخ، بداية من الصواريخ قصيرة المدى التي يستخدمها "حزب الله" اللبناني وحركة حماس الفلسطينية، إلى الصواريخ المتوسطة والبعيدة المدى، التي تمتلكها دول مثل إيران.واستطاع "حزب الله" استخدام المسيرات الانقضاضية بنجاح في تنفيذ هجوم حيفا، حسب هيئة البث الإسرائيلية، التي قالت إن "مسيرتين تابعتان للحزب انطلقتا تحت غطاء من الصواريخ، التي استهدفت إسرائيل، حيث استطاعت إحداها الإفلات من منظومات الدفاع الجوي والوصول إلى معسكر الجيش في بنيامينا، جنوبي حيفا".
https://sarabic.ae/20240802/إسرائيل-تستعد-لهجمات-إيران-بنظام-دفاع-جوي-بعيد-المدى-1091368769.html
https://sarabic.ae/20241013/بعدما-استخدمها-حزب-الله-ضد-إسرائيل-ما-هي-المسيرات-الانقضاضية-1093721457.html
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رصد عسكري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, لبنان
رصد عسكري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, لبنان

بعد هجوم "حزب الله".. الجيش الإسرائيلي يبحث عن وسائل جديدة لمواجهة الطائرات المسيرة

06:44 GMT 16.10.2024 (تم التحديث: 06:54 GMT 16.10.2024)
© AP Photo / Tsafrir Abayovنظام القبة الحديدية الإسرائيلي
نظام القبة الحديدية الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
تابعنا عبر
تمتلك إسرائيل أنظمة دفاع جوي متعدد الطبقات مكّنتها من اعتراض نسبة كبيرة من صواريخ الفصائل الفلسطينية و"حزب الله" اللبناني، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ورغم تصميم هذه الأنظمة لاعتراض الطائرات المسيرة أيضا، إلا أنها فشلت في اعتراض هجمات كانت لها نتائج مميتة داخل إسرائيل وأبرزها هجوم حيفا، الذي نفذه "حزب الله" اللبناني، بطائرة مسيرة انقضاضية تسببت بمقتل وإصابة نحو 70 إسرائيليا، قبل أيام.
جنود الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، فلسطين، إسرائيل 16 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2024
إسرائيل تستعد لهجمات إيران بنظام دفاع جوي "بعيد المدى"
2 أغسطس, 19:01 GMT
وتسببت تلك الهجمات في سعي إسرائيل لتطوير تقنيات جديدة يمكن الاعتماد عليها في التصدي لهجمات الطائرات المسيرة بكفاءة أكبر، حسب بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية على منصة "إكس"، أمس الثلاثاء.
ويتم تطوير تلك التقنيات ضمن عمليات تطوير واسعة في مجال الأنظمة الدفاعية المضادة للطائرات المسيرة والأهداف الجوية بصورة عامة، مع تطوير تقنيات موجودة بهدف نشرها، خلال الأشهر المقبلة.
طائرة مسيرة انقضاضية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2024
بعدما استخدمها "حزب الله" ضد إسرائيل.. ما هي المسيرات الانقضاضية؟
13 أكتوبر, 20:34 GMT
وتواصل إسرائيل من حين إلى آخر تدعيم أنظمتها الدفاعية بوسائل وأسلحة جديدة تمكنها من امتلاك نظام دفاع جوي متعدد الطبقات يمكنها من اعتراض أي نوع الصواريخ، بداية من الصواريخ قصيرة المدى التي يستخدمها "حزب الله" اللبناني وحركة حماس الفلسطينية، إلى الصواريخ المتوسطة والبعيدة المدى، التي تمتلكها دول مثل إيران.
واستطاع "حزب الله" استخدام المسيرات الانقضاضية بنجاح في تنفيذ هجوم حيفا، حسب هيئة البث الإسرائيلية، التي قالت إن "مسيرتين تابعتان للحزب انطلقتا تحت غطاء من الصواريخ، التي استهدفت إسرائيل، حيث استطاعت إحداها الإفلات من منظومات الدفاع الجوي والوصول إلى معسكر الجيش في بنيامينا، جنوبي حيفا".
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