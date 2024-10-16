وزارة الصحة اللبنانية تعلن تسجيل أول حالة كوليرا في البلاد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
08:18 GMT
33 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:28 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:55 GMT
248 د
بلا قيود
خبير: الشعوب العربية تهب في حربها الوطنية العظمى حتى ينال الشعب الفلسطيني حريته
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خطط إسرائيل للرد على إيران، هل تنقل الصراع لحرب مباشرة بين طهران وتل أبيب؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل يتم استخدام العملات المحلية في التعاملات بين روسيا ومصر قريبا؟
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يتم استخدام العملات المحلية في التعاملات بين روسيا ومصر قريبا؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
حظوظ المنتخبات العربية الآسيوية بالتأهل إلى كأس العالم وكلاسيكو منتظر
09:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
خطط إسرائيل للرد على إيران، هل تنقل الصراع لحرب مباشرة بين طهران وتل أبيب؟
09:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
انتخابات تشريعية مرتقبة في إقليم كردستان العراق وسط صراعات محلية وإقليمية
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
11:38 GMT
22 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:28 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241016/الصحة-اللبنانية-تعلن-تسجيل-أول-حالة-كوليرا-في-البلاد-1093824778.html
وزارة الصحة اللبنانية تعلن تسجيل أول حالة كوليرا في البلاد
وزارة الصحة اللبنانية تعلن تسجيل أول حالة كوليرا في البلاد
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، رصد حالة إصابة بالكوليرا، وبدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء الحالة. 16.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-16T11:01+0000
2024-10-16T11:01+0000
العالم
العالم العربي
حول العالم
أخبار العالم الآن
لبنان
أخبار لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/10/1093808959_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8b0caaa6eebaaf1da7300caaa9678645.jpg
ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية، عن الوزارة بيانا، قالت فيه إنه "في 14 أكتوبر (تشرين الأول الجاري)، تم إبلاغ الوزارة عن حالة محتملة للكوليرا. على إثره، تم مباشرة التقصي من قبل برنامج الترصد الوبائي من جمع العينات السريرية والبيئية والزيارات الميدانية".وأضافت الوزارة اللبنانية أنه "تم تثبيت الحالة بتاريخ 16 أكتوبر (الجاري)، عبر عزل الجرثومة في إحدى المختبرات المرجعية وهي ناجمة عن ضمة الكوليرا من النمط 01".وأشار بيان الوزارة اللبنانية إلى أن "الحالة من الجنسية اللبنانية، من بلدة السمونية في عكار، وتوجهت إلى المستشفى بتاريخ 14 الحالي، بسبب إسهال حاد مائي وجفاف".وبحسب البيان، تعمل الوزارة على تقصي الحالة وجمع عينات من المخالطين والبحث عن حالات أخرى في محيط المريضة.كما يتضمن التقصي البحث عن تلوث للمياه، بحسب الوزارة، مشيرة إلى أنه تم جمع عدد من عينات المياه من بلدتي السمونية ومشمش في محافظة عكار شمالي البلاد، وإرسالها إلى المختبرات المرجعية، وأنه سيتم تفعيل الخطة الوطنية للكوليرا والمباشرة بإجراءات الاحتواء.
https://sarabic.ae/20241016/باحث-سياسي-كلفة-الإعمار-اليوم-أكثر-بكثير-من-عام-2006-وأي-قرار-أممي-جديد-لن-يصب-في-مصلحة-لبنان--1093822559.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/10/1093808959_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_14d57f7a66f3024a980f5bece195882f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, حول العالم, أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار لبنان
العالم, العالم العربي, حول العالم, أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار لبنان

وزارة الصحة اللبنانية تعلن تسجيل أول حالة كوليرا في البلاد

11:01 GMT 16.10.2024
© AP Photo / Hussein Mallaأثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على أيطو، لبنان، 15 أكتوبر 2024
أثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على أيطو، لبنان، 15 أكتوبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2024
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، رصد حالة إصابة بالكوليرا، وبدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء الحالة.
ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية، عن الوزارة بيانا، قالت فيه إنه "في 14 أكتوبر (تشرين الأول الجاري)، تم إبلاغ الوزارة عن حالة محتملة للكوليرا. على إثره، تم مباشرة التقصي من قبل برنامج الترصد الوبائي من جمع العينات السريرية والبيئية والزيارات الميدانية".
وأضافت الوزارة اللبنانية أنه "تم تثبيت الحالة بتاريخ 16 أكتوبر (الجاري)، عبر عزل الجرثومة في إحدى المختبرات المرجعية وهي ناجمة عن ضمة الكوليرا من النمط 01".
أثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على أيطو، لبنان، 15 أكتوبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2024
باحث سياسي: كلفة الإعمار اليوم أكثر بكثير من عام 2006 وأي قرار أممي جديد لن يصب في مصلحة لبنان
10:29 GMT
وأشار بيان الوزارة اللبنانية إلى أن "الحالة من الجنسية اللبنانية، من بلدة السمونية في عكار، وتوجهت إلى المستشفى بتاريخ 14 الحالي، بسبب إسهال حاد مائي وجفاف".
وبحسب البيان، تعمل الوزارة على تقصي الحالة وجمع عينات من المخالطين والبحث عن حالات أخرى في محيط المريضة.
كما يتضمن التقصي البحث عن تلوث للمياه، بحسب الوزارة، مشيرة إلى أنه تم جمع عدد من عينات المياه من بلدتي السمونية ومشمش في محافظة عكار شمالي البلاد، وإرسالها إلى المختبرات المرجعية، وأنه سيتم تفعيل الخطة الوطنية للكوليرا والمباشرة بإجراءات الاحتواء.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:32 GMTДым после израильских авиаударов над деревней Кфар-Руман на юге Ливана - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل05:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала