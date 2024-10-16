https://sarabic.ae/20241016/الصحة-اللبنانية-تعلن-تسجيل-أول-حالة-كوليرا-في-البلاد-1093824778.html

وزارة الصحة اللبنانية تعلن تسجيل أول حالة كوليرا في البلاد

وزارة الصحة اللبنانية تعلن تسجيل أول حالة كوليرا في البلاد

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، رصد حالة إصابة بالكوليرا، وبدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء الحالة. 16.10.2024, سبوتنيك عربي

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ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية، عن الوزارة بيانا، قالت فيه إنه "في 14 أكتوبر (تشرين الأول الجاري)، تم إبلاغ الوزارة عن حالة محتملة للكوليرا. على إثره، تم مباشرة التقصي من قبل برنامج الترصد الوبائي من جمع العينات السريرية والبيئية والزيارات الميدانية".وأضافت الوزارة اللبنانية أنه "تم تثبيت الحالة بتاريخ 16 أكتوبر (الجاري)، عبر عزل الجرثومة في إحدى المختبرات المرجعية وهي ناجمة عن ضمة الكوليرا من النمط 01".وأشار بيان الوزارة اللبنانية إلى أن "الحالة من الجنسية اللبنانية، من بلدة السمونية في عكار، وتوجهت إلى المستشفى بتاريخ 14 الحالي، بسبب إسهال حاد مائي وجفاف".وبحسب البيان، تعمل الوزارة على تقصي الحالة وجمع عينات من المخالطين والبحث عن حالات أخرى في محيط المريضة.كما يتضمن التقصي البحث عن تلوث للمياه، بحسب الوزارة، مشيرة إلى أنه تم جمع عدد من عينات المياه من بلدتي السمونية ومشمش في محافظة عكار شمالي البلاد، وإرسالها إلى المختبرات المرجعية، وأنه سيتم تفعيل الخطة الوطنية للكوليرا والمباشرة بإجراءات الاحتواء.

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