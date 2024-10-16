باحث سياسي: كلفة الإعمار اليوم أكثر بكثير من عام 2006 وأي قرار أممي جديد لن يصب في مصلحة لبنان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
08:18 GMT
33 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:28 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:55 GMT
248 د
بلا قيود
خبير: الشعوب العربية تهب في حربها الوطنية العظمى حتى ينال الشعب الفلسطيني حريته
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خطط إسرائيل للرد على إيران، هل تنقل الصراع لحرب مباشرة بين طهران وتل أبيب؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل يتم استخدام العملات المحلية في التعاملات بين روسيا ومصر قريبا؟
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يتم استخدام العملات المحلية في التعاملات بين روسيا ومصر قريبا؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
حظوظ المنتخبات العربية الآسيوية بالتأهل إلى كأس العالم وكلاسيكو منتظر
09:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
خطط إسرائيل للرد على إيران، هل تنقل الصراع لحرب مباشرة بين طهران وتل أبيب؟
09:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
انتخابات تشريعية مرتقبة في إقليم كردستان العراق وسط صراعات محلية وإقليمية
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
11:38 GMT
22 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:28 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241016/باحث-سياسي-كلفة-الإعمار-اليوم-أكثر-بكثير-من-عام-2006-وأي-قرار-أممي-جديد-لن-يصب-في-مصلحة-لبنان--1093822559.html
باحث سياسي: كلفة الإعمار اليوم أكثر بكثير من عام 2006 وأي قرار أممي جديد لن يصب في مصلحة لبنان
باحث سياسي: كلفة الإعمار اليوم أكثر بكثير من عام 2006 وأي قرار أممي جديد لن يصب في مصلحة لبنان
سبوتنيك عربي
أطل نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، في خطاب ثالث على اللبنانيين، موردًا مجموعة من الأفكار المتعلقة بمجريات الحرب والداخل اللبناني، فضلًا عن عدد من... 16.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-16T10:29+0000
2024-10-16T10:29+0000
العالم العربي
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار حزب الله
الحرب على حزب الله
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/10/1093807640_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_94ecb7659d3b9464ffb620284d2ba1ef.jpg
وفي هذا السياق، أشار الكاتب والباحث السياسي يوسف دياب، في لقاء مع "سبوتنيك"، إلى أن "تطرق الشيخ نعيم قاسم، إلى موضوع إعادة إعمار الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع والجنوب اللبناني، موضوع متوقع ومنتظر من "حزب الله"، الذي من الصعب أن يتمكن منفردا من تحقيقه بشكل كامل، فإذا كانت تكلفة إعادة الإعمار بعد حرب تموز من العام 2006، قُدّرت بنحو 4 مليارات دولار أمريكي، فإن الرقم المتوقع اليوم هو أكثر من ذلك بكثير نظرا لكمية ومساحة الدمار التي تحدثها الغارات الإسرائيلية".وأضاف: "من الواضح من خلال خطاب الشيخ قاسم، يبدو كل من "حزب الله" والدولة اللبنانية على استعداد لإنهاء الحرب، ولهما رغبة بذلك، غير أن هذا القرار، أي قرار السلم والحرب يعود بشكل واضح في خلال هذه المرحلة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".واعتبر دياب أن "لبنان يقبع اليوم في قلب عاصفة الحرب الهوجاء، غير أن "حزب الله" يثبت وجوده في الميدان بشكل لافت وقوي، فالحزب الذي يواجه صعوبات أمنية وعسكرية، يواصل عمله من دون الإفصاح عن قياداته الجديدة تجنبا للمزيد من عمليات الاغتيال، التي قد ترتكبها إسرائيل".وفي ما يتعلق بالحلول السياسية، رأى دياب أن "أي الحل ينبغي أن يكون وفقا للقرارات الأممية وتحت رعاية مجلس الأمن"، محذرًا من أن "أي قرار أممي جديد لن يصب في مصلحة لبنان، لذلك لا بد من التمسك بالقرار1701".وعاود الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، شن هجماته على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، بعد تحذيرات صباحية أطلقها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.الـ"شاباك" يعلن اعتقال مواطن جندته إيران لاغتيال عالم إسرائيليبعد هجوم "حزب الله".. الجيش الإسرائيلي يبحث عن وسائل جديدة لمواجهة الطائرات المسيرة
https://sarabic.ae/20241016/لبنان-يقدم-شكوى-جديدة-إلى-مجلس-الأمن-بشأن-الاعتداءات-الإسرائيلية-على-أراضيه-1093810217.html
https://sarabic.ae/20241015/نتنياهو-يضع-شرطا-لوقف-إطلاق-النار-في-لبنان-1093798522.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/10/1093807640_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d6b1e6f2f892a52e50ba4a46c8f4b67a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, حصري, تقارير سبوتنيك

باحث سياسي: كلفة الإعمار اليوم أكثر بكثير من عام 2006 وأي قرار أممي جديد لن يصب في مصلحة لبنان

10:29 GMT 16.10.2024
© AP Photo / Hussein Mallaأثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على أيطو، لبنان، 15 أكتوبر 2024
أثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على أيطو، لبنان، 15 أكتوبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2024
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
حصري
أطل نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، في خطاب ثالث على اللبنانيين، موردًا مجموعة من الأفكار المتعلقة بمجريات الحرب والداخل اللبناني، فضلًا عن عدد من الرسائل التي وجهها إلى الداخل والخارج.
وفي هذا السياق، أشار الكاتب والباحث السياسي يوسف دياب، في لقاء مع "سبوتنيك"، إلى أن "تطرق الشيخ نعيم قاسم، إلى موضوع إعادة إعمار الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع والجنوب اللبناني، موضوع متوقع ومنتظر من "حزب الله"، الذي من الصعب أن يتمكن منفردا من تحقيقه بشكل كامل، فإذا كانت تكلفة إعادة الإعمار بعد حرب تموز من العام 2006، قُدّرت بنحو 4 مليارات دولار أمريكي، فإن الرقم المتوقع اليوم هو أكثر من ذلك بكثير نظرا لكمية ومساحة الدمار التي تحدثها الغارات الإسرائيلية".
وأضاف: "من الواضح من خلال خطاب الشيخ قاسم، يبدو كل من "حزب الله" والدولة اللبنانية على استعداد لإنهاء الحرب، ولهما رغبة بذلك، غير أن هذا القرار، أي قرار السلم والحرب يعود بشكل واضح في خلال هذه المرحلة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".
يقف عمال الإنقاذ التابعون لحزب الله، في المنتصف من الأسفل، على أنقاض المباني المدمرة التي ضربتها الغارات الجوية الإسرائيلية ليل السبت، في بلدة النبطية، جنوب لبنان، الأحد 13 أكتوبر2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2024
لبنان يقدم شكوى جديدة إلى مجلس الأمن بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيه
08:42 GMT
واعتبر دياب أن "لبنان يقبع اليوم في قلب عاصفة الحرب الهوجاء، غير أن "حزب الله" يثبت وجوده في الميدان بشكل لافت وقوي، فالحزب الذي يواجه صعوبات أمنية وعسكرية، يواصل عمله من دون الإفصاح عن قياداته الجديدة تجنبا للمزيد من عمليات الاغتيال، التي قد ترتكبها إسرائيل".
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
نتنياهو يضع شرطا لوقف إطلاق النار في لبنان
أمس, 18:21 GMT
وفي ما يتعلق بالحلول السياسية، رأى دياب أن "أي الحل ينبغي أن يكون وفقا للقرارات الأممية وتحت رعاية مجلس الأمن"، محذرًا من أن "أي قرار أممي جديد لن يصب في مصلحة لبنان، لذلك لا بد من التمسك بالقرار1701".
وعاود الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، شن هجماته على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، بعد تحذيرات صباحية أطلقها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.
الـ"شاباك" يعلن اعتقال مواطن جندته إيران لاغتيال عالم إسرائيلي
بعد هجوم "حزب الله".. الجيش الإسرائيلي يبحث عن وسائل جديدة لمواجهة الطائرات المسيرة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:32 GMTДым после израильских авиаударов над деревней Кфар-Руман на юге Ливана - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل05:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала