https://sarabic.ae/20241015/خبير-عسكري-المقاومة-استخدمت-جزءا-بسيطا-من-قوتها-وإنجازاتها-بدلت-الوضع-الاستراتيجي-لإسرائيل-1093780845.html

خبير عسكري: المقاومة استخدمت جزءا بسيطا من قوتها.. وإنجازاتها بدلت الوضع الاستراتيجي لإسرائيل

خبير عسكري: المقاومة استخدمت جزءا بسيطا من قوتها.. وإنجازاتها بدلت الوضع الاستراتيجي لإسرائيل

سبوتنيك عربي

أكد الخبير العسكري والمحلل السياسي العميد علي مقصود، أن "المقاومة الإسلامية اللبنانية تخوض معركة الشرف والمعركة المفصلية والحاسمة، فالنشوة التي لوّنت المشهد... 15.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-15T13:07+0000

2024-10-15T13:07+0000

2024-10-15T13:07+0000

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وقال مقصود، في حوار خاص مع "سبوتنيك": "أراد الكيان الصهيوني أن يسوّق لهذه الإنجازات للجبهة الداخلية، ويصور لهم بأنه حقق انتصاراً حاسماً، وقضى على البنية القتالية لحزب الله، وأنه باستهداف قيادات حزب الله بتسلسلها وصولاً إلى السيد حسن نصر الله، سيجعل المقاومة اللبنانية كسيحة وعاجزة، وبالتالي الانتصار في المعركة البرية التي وعد مستوطنيه بخوضها وإعادة المستوطنين إلى مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، وإنهاء وجود المقاومة اللبنانية".وتابع: "من ثم الردع بالقصف والتدمير في مناطق لبنانية بغية تحقيق الشرخ ودق الإسفين وتأليب الجبهة الداخلية على المقاومة وأيضاً الضغط على الحد الأمامي لتحقيق خرق عبر هذه الخطوط"، مشيراً إلى أن "هذه الخروق الميدانية حتى هذه اللحظة وبعد مرور أكثر من أسبوعين لم تحقق أي تقدم أو أي إنجاز بل بالعكس كل المحاولات كانت نتائجها كارثية على العدو".ولفت العميد مقصود إلى أن "المقاومة تتحرك بكل خطواتها، منذ بداية هذه المواجهة في الثامن من أكتوبر وحتى الآن، بخطط واستراتيجية واضحة ومحددة المعالم، وضعها الأمين العام سيد الشهداء السيد حسن نصر الله"، لافتاً إلى أن "المقاومة لم تنفذ وتقوم بردات فعل، وهو من قال بأن الليالي والأيام والميدان ستحسم الموقف".وأشار مقصود إلى أنه "عندما تذهب هذه المسيرات وتتحدى وتخترق كل منظومة الدفاع الجوي بغض النظر إن كان هناك إشغال لهذه المنظومة عبر الصواريخ أو غير ذلك، فحزب الله أثبت أن لديه قدرات وإمكانات قتالية".وأشار الخبير العسكري السوري إلى أن "استهداف قاعدة بنيامينا استهداف نوعي وهناك أعداد كبيرة من الإصابات، حتى إن العدو اضطر أن يعترف بسبعين إصابة وقتيل، ولكن في الحقيقة الكارثة أكبر من ذلك بكثير، موضحاً أنه عندما نتحدث عن وصول هذه المسيرة والتي تستخدم لأول مرة باعتبارها تحمل صواريخ وهي مسيرة انتحارية وانقضاضية، فلذلك كانت عمليتها ذات أبعاد وتداعيات خطيرة جدا على القيادة الصهيونية التي أعلنت على لسان رئيس أركانها أن ما حصل من مفاجأة حققها حزب الله لم تتمكن وسائط الدفاع الجوي لا الرادارات ولا غير ذلك من أن تتابع أو أن تكشف المسيرات وهذا أخطر ما في هذا التحدي لأن العدو عندما يكون عاجزاً وفاشلاً في كشف هذه الصواريخ أو هذه المسيرات فإذاً لا يستطيع أن يكون لديه أي قرارات أو فاعلية في مواجهة هذا التهديد والتحدي الخطير".وأضاف مقصود أن "العمليات البرية قدمت صوراً ملحمية على عدة نقاط ومحاور في مارون الراس ويارون والعديسة وعيتا الشعب وفي كل المواقع التي حاول العدو أن يتسلل ويتقدم إليها فكانت هناك عمليات بطولية وملحمية كبدت العدو خسائر كبيرة أجبرته على الاحتماء بقوات اليونيفيل، مشيراً إلى أن النتيجة أن الهزيمة وصلت إلى الجبهة الداخلية بأن كل وعود قادة إسرائيل كاذبة وواهية، وها هو حزب الله يعلن أن يده هي العليا وهو من يرسم المعادلة في الميدان ويهزم كل التشكيلات العسكرية الإسرائيلية وعلى رأسها جولاني والفرقة ستة وتلاتين وغيرها، أي النخبة في الجيش الإسرائيلي".وبيّن مقصود أن "الضربة كانت مؤلمة للكيان الصهيوني وكبيرة، ولكنها تماهت مع ما أعلنه رئيس العلاقات الإعلامية في حزب الله حين أبلغ الجبهة الداخلية في الكيان الصهيوني بأن جنود العدو يستخدمون المباني السكنية في المستوطنات، وبالتالي عليكم عدم الاقتراب إلى أماكن تجمع الجنود، وبدأ تطبيق هذه المعادلة وهذه الاستراتيجية الجديدة المدني مقابل المدني والضاحية مقابل حيفا".وأضاف العميد مقصود أن "واشنطن أعلنت عن تزويد ونقل منظومة "ثاد" إلى الكيان الصهيوني مع أطقمها من الجنود الأمريكيين، رغم أن هذه المنظومة موجودة في الكيان، ولكن أمريكا تريد بذلك الإعلان عن أنها ستقدم لإسرائيل ما يمكنها من الدفاع بفاعلية وقدرة لم تكن موجودة لديها سابقاً، وذلك للتغطية على هذه الهزيمة الكبرى وعلى الخطاب الذي بدأ يلونه التراجع في موقف الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني".وأشار الخبير العسكري إلى أن "المعادلات قلبت رأسا على عقب، وبالتالي لا يستطيع هذا الكيان أن يعلن استسلامه في ظل هذه المعادلة التي أرساها حزب الله، لذلك أمريكا تريد عبر هذا التهويل إظهار أنها ستتحرك لوقف إطلاق النار لكن من موقع القوة، وبمساعدة من المسؤولين اللبنانيين -وحتما هناك الكثير ممن يمارسون دور الخادم والعبد للسفارة وللولايات المتحدة الأمريكية- ولكن الميدان هو من سيرسم هذه المعادلات وله الكلمة الفصل".وبيّن العميد مقصود أن "المفاجأة الكبرى المستندة على الإنجازات الكبيرة ستكون في المعركة البرية، فقد مضى أسبوعان وأكثر ولم تتمكن أي وحدة عسكرية أو قطعة حتى وإن كانت استطلاعية أن تتقدم وتتمسك ولا بمتر واحد إلا عندما تريد المقاومة أن تستدرجهم إلى فكي الكماشة، أي إلى الكمائن القتالية كما حصل في مارون الراس والعديسة وعدة مواقع وأماكن في عيتا الشعب وغيرها، ولذلك تحركت دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".وختم مقصود أن "الأمور وصلت لحد انقلاب السحر على الساحر، وكل ما كانت تعتقده قيادة الكيان والولايات المتحدة الأمريكية من أن المقاومة بعد أن فقدت قيادييها ووجهت ضربات قوية لبنيتها القتالية وغير ذلك أصبحت واهنة وعاجزة، اتضح أنها لن تنال من إرادتها".

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العالم العربي, لبنان, اسرائيل, الحرب على حزب الله, تقارير سبوتنيك, حصري