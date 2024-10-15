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خبير عسكري: المقاومة استخدمت جزءا بسيطا من قوتها.. وإنجازاتها بدلت الوضع الاستراتيجي لإسرائيل
خبير عسكري: المقاومة استخدمت جزءا بسيطا من قوتها.. وإنجازاتها بدلت الوضع الاستراتيجي لإسرائيل
سبوتنيك عربي
أكد الخبير العسكري والمحلل السياسي العميد علي مقصود، أن "المقاومة الإسلامية اللبنانية تخوض معركة الشرف والمعركة المفصلية والحاسمة، فالنشوة التي لوّنت المشهد... 15.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-15T13:07+0000
2024-10-15T13:07+0000
العالم العربي
لبنان
اسرائيل
الحرب على حزب الله
تقارير سبوتنيك
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وقال مقصود، في حوار خاص مع "سبوتنيك": "أراد الكيان الصهيوني أن يسوّق لهذه الإنجازات للجبهة الداخلية، ويصور لهم بأنه حقق انتصاراً حاسماً، وقضى على البنية القتالية لحزب الله، وأنه باستهداف قيادات حزب الله بتسلسلها وصولاً إلى السيد حسن نصر الله، سيجعل المقاومة اللبنانية كسيحة وعاجزة، وبالتالي الانتصار في المعركة البرية التي وعد مستوطنيه بخوضها وإعادة المستوطنين إلى مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، وإنهاء وجود المقاومة اللبنانية".وتابع: "من ثم الردع بالقصف والتدمير في مناطق لبنانية بغية تحقيق الشرخ ودق الإسفين وتأليب الجبهة الداخلية على المقاومة وأيضاً الضغط على الحد الأمامي لتحقيق خرق عبر هذه الخطوط"، مشيراً إلى أن "هذه الخروق الميدانية حتى هذه اللحظة وبعد مرور أكثر من أسبوعين لم تحقق أي تقدم أو أي إنجاز بل بالعكس كل المحاولات كانت نتائجها كارثية على العدو".ولفت العميد مقصود إلى أن "المقاومة تتحرك بكل خطواتها، منذ بداية هذه المواجهة في الثامن من أكتوبر وحتى الآن، بخطط واستراتيجية واضحة ومحددة المعالم، وضعها الأمين العام سيد الشهداء السيد حسن نصر الله"، لافتاً إلى أن "المقاومة لم تنفذ وتقوم بردات فعل، وهو من قال بأن الليالي والأيام والميدان ستحسم الموقف".وأشار مقصود إلى أنه "عندما تذهب هذه المسيرات وتتحدى وتخترق كل منظومة الدفاع الجوي بغض النظر إن كان هناك إشغال لهذه المنظومة عبر الصواريخ أو غير ذلك، فحزب الله أثبت أن لديه قدرات وإمكانات قتالية".وأشار الخبير العسكري السوري إلى أن "استهداف قاعدة بنيامينا استهداف نوعي وهناك أعداد كبيرة من الإصابات، حتى إن العدو اضطر أن يعترف بسبعين إصابة وقتيل، ولكن في الحقيقة الكارثة أكبر من ذلك بكثير، موضحاً أنه عندما نتحدث عن وصول هذه المسيرة والتي تستخدم لأول مرة باعتبارها تحمل صواريخ وهي مسيرة انتحارية وانقضاضية، فلذلك كانت عمليتها ذات أبعاد وتداعيات خطيرة جدا على القيادة الصهيونية التي أعلنت على لسان رئيس أركانها أن ما حصل من مفاجأة حققها حزب الله لم تتمكن وسائط الدفاع الجوي لا الرادارات ولا غير ذلك من أن تتابع أو أن تكشف المسيرات وهذا أخطر ما في هذا التحدي لأن العدو عندما يكون عاجزاً وفاشلاً في كشف هذه الصواريخ أو هذه المسيرات فإذاً لا يستطيع أن يكون لديه أي قرارات أو فاعلية في مواجهة هذا التهديد والتحدي الخطير".وأضاف مقصود أن "العمليات البرية قدمت صوراً ملحمية على عدة نقاط ومحاور في مارون الراس ويارون والعديسة وعيتا الشعب وفي كل المواقع التي حاول العدو أن يتسلل ويتقدم إليها فكانت هناك عمليات بطولية وملحمية كبدت العدو خسائر كبيرة أجبرته على الاحتماء بقوات اليونيفيل، مشيراً إلى أن النتيجة أن الهزيمة وصلت إلى الجبهة الداخلية بأن كل وعود قادة إسرائيل كاذبة وواهية، وها هو حزب الله يعلن أن يده هي العليا وهو من يرسم المعادلة في الميدان ويهزم كل التشكيلات العسكرية الإسرائيلية وعلى رأسها جولاني والفرقة ستة وتلاتين وغيرها، أي النخبة في الجيش الإسرائيلي".وبيّن مقصود أن "الضربة كانت مؤلمة للكيان الصهيوني وكبيرة، ولكنها تماهت مع ما أعلنه رئيس العلاقات الإعلامية في حزب الله حين أبلغ الجبهة الداخلية في الكيان الصهيوني بأن جنود العدو يستخدمون المباني السكنية في المستوطنات، وبالتالي عليكم عدم الاقتراب إلى أماكن تجمع الجنود، وبدأ تطبيق هذه المعادلة وهذه الاستراتيجية الجديدة المدني مقابل المدني والضاحية مقابل حيفا".وأضاف العميد مقصود أن "واشنطن أعلنت عن تزويد ونقل منظومة "ثاد" إلى الكيان الصهيوني مع أطقمها من الجنود الأمريكيين، رغم أن هذه المنظومة موجودة في الكيان، ولكن أمريكا تريد بذلك الإعلان عن أنها ستقدم لإسرائيل ما يمكنها من الدفاع بفاعلية وقدرة لم تكن موجودة لديها سابقاً، وذلك للتغطية على هذه الهزيمة الكبرى وعلى الخطاب الذي بدأ يلونه التراجع في موقف الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني".وأشار الخبير العسكري إلى أن "المعادلات قلبت رأسا على عقب، وبالتالي لا يستطيع هذا الكيان أن يعلن استسلامه في ظل هذه المعادلة التي أرساها حزب الله، لذلك أمريكا تريد عبر هذا التهويل إظهار أنها ستتحرك لوقف إطلاق النار لكن من موقع القوة، وبمساعدة من المسؤولين اللبنانيين -وحتما هناك الكثير ممن يمارسون دور الخادم والعبد للسفارة وللولايات المتحدة الأمريكية- ولكن الميدان هو من سيرسم هذه المعادلات وله الكلمة الفصل".وبيّن العميد مقصود أن "المفاجأة الكبرى المستندة على الإنجازات الكبيرة ستكون في المعركة البرية، فقد مضى أسبوعان وأكثر ولم تتمكن أي وحدة عسكرية أو قطعة حتى وإن كانت استطلاعية أن تتقدم وتتمسك ولا بمتر واحد إلا عندما تريد المقاومة أن تستدرجهم إلى فكي الكماشة، أي إلى الكمائن القتالية كما حصل في مارون الراس والعديسة وعدة مواقع وأماكن في عيتا الشعب وغيرها، ولذلك تحركت دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".وختم مقصود أن "الأمور وصلت لحد انقلاب السحر على الساحر، وكل ما كانت تعتقده قيادة الكيان والولايات المتحدة الأمريكية من أن المقاومة بعد أن فقدت قيادييها ووجهت ضربات قوية لبنيتها القتالية وغير ذلك أصبحت واهنة وعاجزة، اتضح أنها لن تنال من إرادتها".
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العالم العربي, لبنان, اسرائيل, الحرب على حزب الله, تقارير سبوتنيك, حصري
العالم العربي, لبنان, اسرائيل, الحرب على حزب الله, تقارير سبوتنيك, حصري

خبير عسكري: المقاومة استخدمت جزءا بسيطا من قوتها.. وإنجازاتها بدلت الوضع الاستراتيجي لإسرائيل

13:07 GMT 15.10.2024
© AP Photo / Nasser Nasserخروج مظاهرات بعد نبأ مقتل زعيم حركة "حزب الله"، حسن نصرالله، في رام الله، الضفة الغربية، فلسطين
خروج مظاهرات بعد نبأ مقتل زعيم حركة حزب الله، حسن نصرالله، في رام الله، الضفة الغربية، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
© AP Photo / Nasser Nasser
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حصري
أكد الخبير العسكري والمحلل السياسي العميد علي مقصود، أن "المقاومة الإسلامية اللبنانية تخوض معركة الشرف والمعركة المفصلية والحاسمة، فالنشوة التي لوّنت المشهد لقادة الكيان الصهيوني بعد النجاح التكتيكي في عمليات أمنية حقق فيها استهدافات للمقاومة اللبنانية ما هي إلا إنجازات انعكست سلباً على الوضع الاستراتيجي بالنسبة لكيان العدو".
وقال مقصود، في حوار خاص مع "سبوتنيك": "أراد الكيان الصهيوني أن يسوّق لهذه الإنجازات للجبهة الداخلية، ويصور لهم بأنه حقق انتصاراً حاسماً، وقضى على البنية القتالية لحزب الله، وأنه باستهداف قيادات حزب الله بتسلسلها وصولاً إلى السيد حسن نصر الله، سيجعل المقاومة اللبنانية كسيحة وعاجزة، وبالتالي الانتصار في المعركة البرية التي وعد مستوطنيه بخوضها وإعادة المستوطنين إلى مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، وإنهاء وجود المقاومة اللبنانية".

وأضاف الخبير العسكري: "هذه الاستراتيجية الإسرائيلية سقطت وبشكل مدوٍ وكبير، ففي الجانب العسكري سقطت هذه الاستراتيجية، التي تبنت الردع على مسألتين، أولا الردع بالمنع، وهذا يعني أن وسائط الدفاع الجوي، منظومة القبة الحديدية وكل مكوناتها، قادرة أن تمنع الصواريخ والمسيرات وبالتالي تنهي أي تهديد لهذا الكيان، ولكن في الحقيقة هذا لم يحقق نجاحاً سوى بشكل جزئي".

حزب الله اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
طائرات "حزب الله" المسيرة تكشف أخطر ثغرات "القبة الحديدية"
09:13 GMT
وتابع: "من ثم الردع بالقصف والتدمير في مناطق لبنانية بغية تحقيق الشرخ ودق الإسفين وتأليب الجبهة الداخلية على المقاومة وأيضاً الضغط على الحد الأمامي لتحقيق خرق عبر هذه الخطوط"، مشيراً إلى أن "هذه الخروق الميدانية حتى هذه اللحظة وبعد مرور أكثر من أسبوعين لم تحقق أي تقدم أو أي إنجاز بل بالعكس كل المحاولات كانت نتائجها كارثية على العدو".
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أمس, 22:26 GMT
ولفت العميد مقصود إلى أن "المقاومة تتحرك بكل خطواتها، منذ بداية هذه المواجهة في الثامن من أكتوبر وحتى الآن، بخطط واستراتيجية واضحة ومحددة المعالم، وضعها الأمين العام سيد الشهداء السيد حسن نصر الله"، لافتاً إلى أن "المقاومة لم تنفذ وتقوم بردات فعل، وهو من قال بأن الليالي والأيام والميدان ستحسم الموقف".

وبيّن الخبير العسكري السوري أن "المقاومة لم تستخدم من أوراق قوتها سوى الجزء البسيط، فحتى عشرة بالمئة لم تستخدم، وبالتالي كانت قد تركت لهذه اللحظة أي المواجهة البرية، ولكي يكون للميدان كلمته في صياغة ورسم المعادلات، فالتطورات التي حصلت هي انقلاب في كل المعادلات الاستراتيجية حققتها المقاومة اللبنانية، عندما ذهبت لاستهداف هذا الموقع في جنوب حيفا، والذي يضم مجموعة من الضباط والجنود وهو مركز تدريب أقوى وأفضل لواء في الكيان الصهيوني وهو اللواء "غولاني".

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وأشار مقصود إلى أنه "عندما تذهب هذه المسيرات وتتحدى وتخترق كل منظومة الدفاع الجوي بغض النظر إن كان هناك إشغال لهذه المنظومة عبر الصواريخ أو غير ذلك، فحزب الله أثبت أن لديه قدرات وإمكانات قتالية".

وتابع : "إن الوسائل التي استخدمها حزب الله وصلت إلى الهدف وحملت رسالة غاية في الخطورة، وهذا ما تحدثت عنه وسائل إعلام عبرية وعلى رأسها موقع "واللا" العبري، الذي أشار إلى أن حزب الله أثبت أنه قادر على أن يكون فتاكاً، وأن قيادة الكيان السياسية والعسكرية خدعوهم عندما أكدوا أن حزب الله قد انهزم وكسر"، مشيراً إلى أن "الشيء الوحيد الذي تغير على الأرض هو أن دائرة النار التي شملت هذه المستوطنات الشمالية توسعت إلى منطقة حيفا الكبرى وحتى إلى جنوبها".

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أمس, 16:29 GMT
وأشار الخبير العسكري السوري إلى أن "استهداف قاعدة بنيامينا استهداف نوعي وهناك أعداد كبيرة من الإصابات، حتى إن العدو اضطر أن يعترف بسبعين إصابة وقتيل، ولكن في الحقيقة الكارثة أكبر من ذلك بكثير، موضحاً أنه عندما نتحدث عن وصول هذه المسيرة والتي تستخدم لأول مرة باعتبارها تحمل صواريخ وهي مسيرة انتحارية وانقضاضية، فلذلك كانت عمليتها ذات أبعاد وتداعيات خطيرة جدا على القيادة الصهيونية التي أعلنت على لسان رئيس أركانها أن ما حصل من مفاجأة حققها حزب الله لم تتمكن وسائط الدفاع الجوي لا الرادارات ولا غير ذلك من أن تتابع أو أن تكشف المسيرات وهذا أخطر ما في هذا التحدي لأن العدو عندما يكون عاجزاً وفاشلاً في كشف هذه الصواريخ أو هذه المسيرات فإذاً لا يستطيع أن يكون لديه أي قرارات أو فاعلية في مواجهة هذا التهديد والتحدي الخطير".

وأكد العميد مقصود أن "هناك انقلاباً في المعادلات الاستراتيجية وأن المقاومة اللبنانية أوصلت رسالتها بأنها ترى وتسمع حيث لا يتوقع العدو، ويدها قادرة أن تطال حيث تريد في فلسطين المحتلة، وأن بنيتها وبيئتها الاستخباراتية تعمل وبكفاءة عالية، وأن ما تحدث عنه قادة الكيان وعلى رأسهم نتنياهو بأن حزب الله لم يعد لديه القدرة على استهداف إسرائيل وليس لديه القدرة القتالية على الصمود أمام أي عملية برية هو وهم، مشيراً إلى أن منظومة القيادة والسيطرة في المقاومة عادت وبشكل أقوى وأكبر، بل أصبحت أكثر استعداداً وتأهلاً لتنفيذ كل ما خطته روح الشهيد حسن نصر الله ووضعته أمانة في أعناق هؤلاء الجهاديين في البنية القتالية للمقاومة اللبنانية".

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2024
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وأضاف مقصود أن "العمليات البرية قدمت صوراً ملحمية على عدة نقاط ومحاور في مارون الراس ويارون والعديسة وعيتا الشعب وفي كل المواقع التي حاول العدو أن يتسلل ويتقدم إليها فكانت هناك عمليات بطولية وملحمية كبدت العدو خسائر كبيرة أجبرته على الاحتماء بقوات اليونيفيل، مشيراً إلى أن النتيجة أن الهزيمة وصلت إلى الجبهة الداخلية بأن كل وعود قادة إسرائيل كاذبة وواهية، وها هو حزب الله يعلن أن يده هي العليا وهو من يرسم المعادلة في الميدان ويهزم كل التشكيلات العسكرية الإسرائيلية وعلى رأسها جولاني والفرقة ستة وتلاتين وغيرها، أي النخبة في الجيش الإسرائيلي".

وتابع الخبير العسكري أن "حزب الله انتقل إلى استخدام أسلحة جديدة ووسائل قتال جديدة، تنسجم مع طبيعة هذه المرحلة، وهناك الكثير من المفاجآت والكثير من الوسائل والأسلحة التي لم يستخدمها، وهذا هو الوقت الذي بدأ فيه أيضاً بتطبيق معادلة "المدني مقابل المدني"، وهذه العمليات التي كان آخرها في جنوب حيفا في بنيامينا".

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وبيّن مقصود أن "الضربة كانت مؤلمة للكيان الصهيوني وكبيرة، ولكنها تماهت مع ما أعلنه رئيس العلاقات الإعلامية في حزب الله حين أبلغ الجبهة الداخلية في الكيان الصهيوني بأن جنود العدو يستخدمون المباني السكنية في المستوطنات، وبالتالي عليكم عدم الاقتراب إلى أماكن تجمع الجنود، وبدأ تطبيق هذه المعادلة وهذه الاستراتيجية الجديدة المدني مقابل المدني والضاحية مقابل حيفا".

وأردف أن "استهداف تل أبيب اليوم هو البداية، وردٌ على الجرائم التي يرتكبها هذا الكيان المجرم والمتوحش على مدن وأحياء في بيروت، فأصبحت تل أبيب مقابل بيروت، وسيرى العالم المفاجآت الكبيرة والاختلال بموازين القوى والمعادلات، التي سيرسيها حزب الله بهذه الإنجازات".

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وأضاف العميد مقصود أن "واشنطن أعلنت عن تزويد ونقل منظومة "ثاد" إلى الكيان الصهيوني مع أطقمها من الجنود الأمريكيين، رغم أن هذه المنظومة موجودة في الكيان، ولكن أمريكا تريد بذلك الإعلان عن أنها ستقدم لإسرائيل ما يمكنها من الدفاع بفاعلية وقدرة لم تكن موجودة لديها سابقاً، وذلك للتغطية على هذه الهزيمة الكبرى وعلى الخطاب الذي بدأ يلونه التراجع في موقف الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني".

وأوضح أن "خطابهم الذي سبق هذه العمليات النوعية في بنيامينا كان يحمل إملاءات وفَرضاً على لبنان بصيغته السياسية، والتي تكون خالية من أي وجود لحزب الله على الصعيد السياسي، والقضاء على الحزب، وبالتالي عدم وجوده في جنوب لبنان، بل زادوا ذلك بإعلانهم أنهم يبدؤون بإقامة شركات للبناء والتمليك في جنوب لبنان للصهاينة ولهؤلاء المستوطنين".

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وأشار الخبير العسكري إلى أن "المعادلات قلبت رأسا على عقب، وبالتالي لا يستطيع هذا الكيان أن يعلن استسلامه في ظل هذه المعادلة التي أرساها حزب الله، لذلك أمريكا تريد عبر هذا التهويل إظهار أنها ستتحرك لوقف إطلاق النار لكن من موقع القوة، وبمساعدة من المسؤولين اللبنانيين -وحتما هناك الكثير ممن يمارسون دور الخادم والعبد للسفارة وللولايات المتحدة الأمريكية- ولكن الميدان هو من سيرسم هذه المعادلات وله الكلمة الفصل".

وأكد أن "الأمور سيتغير اتجاهها بعد هذه الإنجازات والانتصارات، وبعد هذه الصورة التي قدمتها المقاومة اللبنانية، وفي الساعات القادمة سيلحظ العالم تغير المعادلات، وظهور الأسلحة الجديدة والأساليب والوسائل القتالية الجديدة".

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وبيّن العميد مقصود أن "المفاجأة الكبرى المستندة على الإنجازات الكبيرة ستكون في المعركة البرية، فقد مضى أسبوعان وأكثر ولم تتمكن أي وحدة عسكرية أو قطعة حتى وإن كانت استطلاعية أن تتقدم وتتمسك ولا بمتر واحد إلا عندما تريد المقاومة أن تستدرجهم إلى فكي الكماشة، أي إلى الكمائن القتالية كما حصل في مارون الراس والعديسة وعدة مواقع وأماكن في عيتا الشعب وغيرها، ولذلك تحركت دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".

ولفت إلى أن "ما نسمعه عن مبادرات دبلوماسية وحراك عالمي جاء على إيقاع هذا التحول الكبير في الميدان لصالح المقاومة ومحور المقاومة، وعلى إثر هزيمة وسقوط استراتيجية الكيان الصهيوني سقوطاً مدوياً إذ فشلت في تحقيق أي نوع من أنواع الردع لا بالمنع ولا بالقصف والتهديد ولا بالضغط على قوات المقاومة ولا غير ذلك".

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قيادي في "حزب الله": نصر الله يستحق تشييعا يليق به والحديث عن خلاف مع إيران سخيف
2 أكتوبر, 06:24 GMT

وأضاف الخبير العسكري أنه "عندما تفشل كل أشكال الضغط على المقاومة ويصبح أمن الكيان الصهيوني بهذا الشكل وتتوسع دائرة النزوح والهجرة شمالا حتى حيفا التي أعلنت المقاومة أنها في طريقها لتصبح كريات شمونة الثانية الخالية من المستوطنين، بتقديري الأمور ستنتهي بتحرك أمريكي ليحفظ ماء وجه الكيان وأمريكا التي تقود حرب الإبادة هذه".

وختم مقصود أن "الأمور وصلت لحد انقلاب السحر على الساحر، وكل ما كانت تعتقده قيادة الكيان والولايات المتحدة الأمريكية من أن المقاومة بعد أن فقدت قيادييها ووجهت ضربات قوية لبنيتها القتالية وغير ذلك أصبحت واهنة وعاجزة، اتضح أنها لن تنال من إرادتها".
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Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:55 GMT
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