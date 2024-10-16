https://sarabic.ae/20241016/الـشاباك-يعلن-اعتقال-مواطن-جندته-إيران-لاغتيال-عالم-إسرائيلي-1093806599.html
الـ"شاباك" يعلن اعتقال مواطن جندته إيران لاغتيال عالم إسرائيلي
الـ"شاباك" يعلن اعتقال مواطن جندته إيران لاغتيال عالم إسرائيلي
سبوتنيك عربي
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "الشرطة الإسرائيلية وجهاز الـ"شاباك"، اعتقلا مواطنا إسرائيليا جندته إيران، لاغتيال عالم إسرائيلي". 16.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-16T07:49+0000
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2024-10-16T07:49+0000
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وبحسب بيان الشرطة والـ"شاباك"، فإن "المواطن، البالغ من العمر 35 عامًا، قام بمهام مختلفة لأجهزة المخابرات الإيرانية، بما في ذلك نشر كتابات ضد رئيس الوزراء، وتم اعتقاله".وكشف التحقيق أن "المواطن الإسرائيلي، وافق على قتل عالم إسرائيلي مقابل 100 ألف دولار"، مشيرًا إلى أن النيابة العامة أعلنت أنه تم تقديم لائحة اتهام ضد المواطن، تنسب إليه جرائم الاتصال بجهة أجنبية وحمل ونقل أسلحة والتآمر لارتكاب أعمال إرهابية.وأعلنت إيران، في وقت سابق، "إعدام عميل لجهاز الـ"موساد" الإسرائيلي، بتهمة التخطيط لتفجير معمل لوزارة الدفاع الإيرانية".وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأنه "تم إعدام إرهابي عميل للموساد كان يخطط لتفجير مجمع ورش تابع لوزارة الدفاع في أصفهان، في 28 فبراير(شباط) من العام الماضي، بتوجيه من ضابط مخابرات في الموساد".وكان أحد أهداف العملية 3 قواعد جوية للجيش الإسرائيلي، نافاتيم، وختساريم، وتل نوف، من بين الأهداف الرئيسية.واستخدم الحرس الثوري في هذه العملية، صواريخ "قدر" البالستية بمدى 2000 كم، و"عماد" بمدى 1700 كم، و"فتاح" بمدى 1400 كم، وكانت هذه هي العملية الأولى التي استخدم فيها الحرس الثوري صواريخ "فتاح" الخارقة للصوت.ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وسّعت إسرائيل نطاق الحرب التي تشنها على لبنان لتشمل العاصمة بيروت عبر غارات جوية غير مسبوقة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه رغم التحذيرات الدولية والأممية.ويرد "حزب الله "على الهجوم الإسرائيلي على لبنان بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومدنا ومستوطنات في أنحاء إسرائيل.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، وردًّا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ "القضاء" على الحركة.وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر العام الماضي، فيما خلفت الحرب الإسرائيلية على القطاع أكثر من 42 ألف قتيل وأكثر من 99 ألف جريح، منذ 7 أكتوبر العام الماضي.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن, العالم
الـ"شاباك" يعلن اعتقال مواطن جندته إيران لاغتيال عالم إسرائيلي
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "الشرطة الإسرائيلية وجهاز الـ"شاباك"، اعتقلا مواطنا إسرائيليا جندته إيران، لاغتيال عالم إسرائيلي".
وبحسب بيان الشرطة والـ"شاباك
"، فإن "المواطن، البالغ من العمر 35 عامًا، قام بمهام مختلفة لأجهزة المخابرات الإيرانية، بما في ذلك نشر كتابات ضد رئيس الوزراء، وتم اعتقاله".
وكشف التحقيق أن "المواطن الإسرائيلي، وافق على قتل عالم إسرائيلي مقابل 100 ألف دولار"، مشيرًا إلى أن النيابة العامة أعلنت أنه تم تقديم لائحة اتهام ضد المواطن، تنسب إليه جرائم الاتصال بجهة أجنبية وحمل ونقل أسلحة والتآمر لارتكاب أعمال إرهابية.
وأعلنت إيران، في وقت سابق، "إعدام عميل لجهاز الـ"موساد" الإسرائيلي
، بتهمة التخطيط لتفجير معمل لوزارة الدفاع الإيرانية".
وأفادت وكالة
"تسنيم" الإيرانية، بأنه "تم إعدام إرهابي عميل للموساد كان يخطط لتفجير مجمع ورش تابع لوزارة الدفاع في أصفهان، في 28 فبراير(شباط) من العام الماضي، بتوجيه من ضابط مخابرات في الموساد".
واستهدف الحرس الثوري الإيراني، أجزاء مختلفة من إسرائيل بـ200 صاروخ بالستي، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ضمن عملية "الوعد الصادق 2"، وأصابت 90% من هذه الصواريخ الأهداف عبر تخطيها الدفاع الجوي الإسرائيلي، وفقا لوكالة "تسنيم".
وكان أحد أهداف العملية 3 قواعد جوية للجيش الإسرائيلي
، نافاتيم، وختساريم، وتل نوف، من بين الأهداف الرئيسية.
واستخدم الحرس الثوري في هذه العملية، صواريخ "قدر" البالستية بمدى 2000 كم، و"عماد" بمدى 1700 كم، و"فتاح" بمدى 1400 كم، وكانت هذه هي العملية الأولى التي استخدم فيها الحرس الثوري صواريخ "فتاح" الخارقة للصوت.
ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وسّعت إسرائيل
نطاق الحرب التي تشنها على لبنان لتشمل العاصمة بيروت عبر غارات جوية غير مسبوقة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه رغم التحذيرات الدولية والأممية.
وأسفر التصعيد الإسرائيلي الحالي على لبنان، عن مقتل 2255 شخصا وإصابة الآلاف وأكثر من مليون و200 ألف نازح، وفق بيانات رسمية لبنانية.
ويرد "حزب الله
"على الهجوم الإسرائيلي على لبنان بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومدنا ومستوطنات في أنحاء إسرائيل.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، وردًّا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ "القضاء" على الحركة.
وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر العام الماضي، فيما خلفت الحرب الإسرائيلية على القطاع أكثر من 42 ألف قتيل وأكثر من 99 ألف جريح، منذ 7 أكتوبر العام الماضي.