القوات الأوكرانية تقصف مدينة غورلوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية بقذائف الناتو

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الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
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علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
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29 د
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183 د
مساحة حرة
هل يتم استخدام العملات المحلية في التعاملات بين روسيا ومصر قريبا؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
حظوظ المنتخبات العربية الآسيوية بالتأهل إلى كأس العالم وكلاسيكو منتظر
09:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
خطط إسرائيل للرد على إيران، هل تنقل الصراع لحرب مباشرة بين طهران وتل أبيب؟
09:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
انتخابات تشريعية مرتقبة في إقليم كردستان العراق وسط صراعات محلية وإقليمية
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
11:38 GMT
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مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:28 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
12:54 GMT
6 د
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13:00 GMT
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خبير: جميع المؤسسات الدولية انتهى دورها ويجب تغييرها بأخرى أكثر فعالية
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
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- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241016/القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-غورلوفكا-بجمهورية-دونيتسك-الشعبية-بقذائف-الناتو-1093845152.html
القوات الأوكرانية تقصف مدينة غورلوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية بقذائف الناتو
القوات الأوكرانية تقصف مدينة غورلوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية بقذائف الناتو
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، مساء أمس الأربعاء، بأن القوات... 16.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-16T21:27+0000
2024-10-16T21:30+0000
القوات الأوكرانية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن المكتب، نشر على قناته في "تلغرام": "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاهات الآتية: في الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي (يتطابق مع توقيت موسكو) التجمع السكني كاترينيفكا – مدينة غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي)، وتم إطلاق قذيفتين من عيار 155 ملم (عيار الناتو)".تقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترًا شمال دونيتسك، وهي موطن لمؤسسات صناعية مهمة تشمل صناعة الكيماويات وتعدين الفحم، وتُعد واحدة من أكبر المدن في جمهورية دونيتسك. قبل بدء النزاع في دونباس، كان عدد سكان غورلوفكا يتجاوز 250 ألف شخص.جدير بالذكر أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 ملم؛ وقد زودت الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية أخرى، مثل ألمانيا وبولندا وفرنسا، نظام كييف بمدافع وراجمات صواريخ تستخدم هذا العيار.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sarabic.ae/20241016/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-نيفسكويه-وكراسني-يار-في-جمهورتي-لوغانسك-ودونيتسك-الشعبيتين-1093814930.html
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القوات الأوكرانية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

القوات الأوكرانية تقصف مدينة غورلوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية بقذائف الناتو

21:27 GMT 16.10.2024 (تم التحديث: 21:30 GMT 16.10.2024)
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورآثار التدمير في مطار دونيتسك، الذي تعرض للقصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية دونيتسك الشعبية
آثار التدمير في مطار دونيتسك، الذي تعرض للقصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2024
© Sputnik . Sergey Averin
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، مساء أمس الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية أطلقت قذيفتين من عيار 155 ملم (عيار الناتو) على منطقة نيكيتوفسكي في مدينة غورلوفكا بالجمهورية.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن المكتب، نشر على قناته في "تلغرام": "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاهات الآتية: في الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي (يتطابق مع توقيت موسكو) التجمع السكني كاترينيفكا – مدينة غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي)، وتم إطلاق قذيفتين من عيار 155 ملم (عيار الناتو)".
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدتي نيفسكويه وكراسني يار في جمهورتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين
09:15 GMT
تقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترًا شمال دونيتسك، وهي موطن لمؤسسات صناعية مهمة تشمل صناعة الكيماويات وتعدين الفحم، وتُعد واحدة من أكبر المدن في جمهورية دونيتسك. قبل بدء النزاع في دونباس، كان عدد سكان غورلوفكا يتجاوز 250 ألف شخص.
جدير بالذكر أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 ملم؛ وقد زودت الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية أخرى، مثل ألمانيا وبولندا وفرنسا، نظام كييف بمدافع وراجمات صواريخ تستخدم هذا العيار.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
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