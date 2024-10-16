https://sarabic.ae/20241016/القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-غورلوفكا-بجمهورية-دونيتسك-الشعبية-بقذائف-الناتو-1093845152.html
القوات الأوكرانية تقصف مدينة غورلوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية بقذائف الناتو
القوات الأوكرانية تقصف مدينة غورلوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية بقذائف الناتو
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، مساء أمس الأربعاء، بأن القوات... 16.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-16T21:27+0000
2024-10-16T21:27+0000
2024-10-16T21:30+0000
القوات الأوكرانية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن المكتب، نشر على قناته في "تلغرام": "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاهات الآتية: في الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي (يتطابق مع توقيت موسكو) التجمع السكني كاترينيفكا – مدينة غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي)، وتم إطلاق قذيفتين من عيار 155 ملم (عيار الناتو)".تقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترًا شمال دونيتسك، وهي موطن لمؤسسات صناعية مهمة تشمل صناعة الكيماويات وتعدين الفحم، وتُعد واحدة من أكبر المدن في جمهورية دونيتسك. قبل بدء النزاع في دونباس، كان عدد سكان غورلوفكا يتجاوز 250 ألف شخص.جدير بالذكر أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 ملم؛ وقد زودت الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية أخرى، مثل ألمانيا وبولندا وفرنسا، نظام كييف بمدافع وراجمات صواريخ تستخدم هذا العيار.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sarabic.ae/20241016/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-نيفسكويه-وكراسني-يار-في-جمهورتي-لوغانسك-ودونيتسك-الشعبيتين-1093814930.html
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القوات الأوكرانية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية تقصف مدينة غورلوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية بقذائف الناتو
21:27 GMT 16.10.2024 (تم التحديث: 21:30 GMT 16.10.2024)
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، مساء أمس الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية أطلقت قذيفتين من عيار 155 ملم (عيار الناتو) على منطقة نيكيتوفسكي في مدينة غورلوفكا بالجمهورية.
دونيتسك - سبوتنيك
. وجاء في بيان صادر عن المكتب، نشر على قناته في "تلغرام": "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاهات الآتية: في الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي (يتطابق مع توقيت موسكو) التجمع السكني كاترينيفكا – مدينة غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي)، وتم إطلاق قذيفتين من عيار 155 ملم (عيار الناتو)".
تقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترًا شمال دونيتسك، وهي موطن لمؤسسات صناعية مهمة تشمل صناعة الكيماويات وتعدين الفحم، وتُعد واحدة من أكبر المدن في جمهورية دونيتسك. قبل بدء النزاع في دونباس، كان عدد سكان غورلوفكا يتجاوز 250 ألف شخص.
جدير بالذكر أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 ملم؛ وقد زودت الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية أخرى، مثل ألمانيا وبولندا وفرنسا، نظام كييف بمدافع وراجمات صواريخ تستخدم هذا العيار.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.