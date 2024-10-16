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الرئيس المصري يعين رئيسا جديدا للمخابرات بدلا من عباس كامل
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https://sarabic.ae/20241016/بعد-زيارة-ابن-سلمان-اتفاقيات-تضخ-استثمارات-بـ-15-مليار-دولار-في-مصر-1093836491.html
بعد زيارة ابن سلمان.. اتفاقيات تضخ استثمارات بـ 15 مليار دولار في مصر
بعد زيارة ابن سلمان.. اتفاقيات تضخ استثمارات بـ 15 مليار دولار في مصر
سبوتنيك عربي
أثمرت زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز إلى مصر، أمس الثلاثاء، حيث وقع البلدان اتفاقيات من شأنها ضخ استثمارات بـ 15 مليار دولار في... 16.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-16T15:38+0000
2024-10-16T15:38+0000
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ونقلت قناة "العربية" عن رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، بندر العامري، قوله إن القطاع الخاص السعودي يدرس مشاريع تعزز رفع الاستثمارات في جمهورية مصر الشقيقة بعد توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات بين البلدين.في الإطار ذاته، وقعت السعودية ومصر، أمس الثلاثاء، اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدينوأضاف العامري أن الاتفاقيات الموقعة بين مصر والسعودية تشمل قطاعات الطاقة المتجددة والصناعة والتطوير العقاري، والسياحة إضافة إلى استثمارات في القطاع التقني، حيث كانت هذه الاتفاقيات جديدة تنتظر توقيع اتفاق حماية الاستثمارات بين البلدين.وبحسب بيانات اتحاد الغرف التجارية السعودي، فإن حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر، يبلغ نحو 48 مليار ريال، فيما تقدر قيمة الواردات السعودية من مصر بـ 20 مليار ريال، والصادرات السعودية إلى مصر تصل إلى 28 مليار ريال، كما تعتبر مصر الشريك التجاري السابع للمملكة.وتبلغ الاستثمارات السعودية في مصر نحو 127 مليار ريال، فيما تعمل 805 شركة سعودية في مصر، فيما يبلغ حجم الاستثمارات المصرية في السعودية 18.7 مليار ريال من خلال 6830 شركة مصرية.ويأتي من بين أهم الواردات السعودية من مصر، منتجات معدنية، الفواكه، المنتجات النباتية، المعادن العادية ومصنوعاتها، ومواد غذائية محضرة، أما أهم الصادرات السعودية إلى مصر، فتشمل منتجات معدنية، ألبان ومصنوعاتها، منتجات كيميائية عضوية، ألمنيوم ومصنوعاته، وورق وورق مقوى.يذكر أنه خلال الزيارة التي قام بها رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي، إلى السعودية في سبتمبر/ أيلول الماضي، تم الاتفاق على تعزيز التعاون القطاعين الخاص في البلدين ممثلان في اتحاد الغرف التجارية السعودي، واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصريين، بما يسهم في رفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين.
https://sarabic.ae/20241016/صفقات-أسلحة-أمريكية-بملياري-دولار-للسعودية-والإمارات-1093834928.html
https://sarabic.ae/20241014/ما-لم-يفعله-أحد-السعودية-تتخذ-خطوة-غير-مسبوقة-في-الشرق-الأوسط-1093734738.html
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اقتصاد, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم
اقتصاد, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم

بعد زيارة ابن سلمان.. اتفاقيات تضخ استثمارات بـ 15 مليار دولار في مصر

15:38 GMT 16.10.2024
© AP Photoولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في العاصمة المصرية القاهرة، 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في العاصمة المصرية القاهرة، 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
أثمرت زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز إلى مصر، أمس الثلاثاء، حيث وقع البلدان اتفاقيات من شأنها ضخ استثمارات بـ 15 مليار دولار في مصر.
ونقلت قناة "العربية" عن رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، بندر العامري، قوله إن القطاع الخاص السعودي يدرس مشاريع تعزز رفع الاستثمارات في جمهورية مصر الشقيقة بعد توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات بين البلدين.
في الإطار ذاته، وقعت السعودية ومصر، أمس الثلاثاء، اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين
وأضاف العامري أن الاتفاقيات الموقعة بين مصر والسعودية تشمل قطاعات الطاقة المتجددة والصناعة والتطوير العقاري، والسياحة إضافة إلى استثمارات في القطاع التقني، حيث كانت هذه الاتفاقيات جديدة تنتظر توقيع اتفاق حماية الاستثمارات بين البلدين.
صفقات أسلحة أمريكية بملياري دولار للسعودية والإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2024
وسائط متعددة
صفقات أسلحة أمريكية بملياري دولار للسعودية والإمارات
14:49 GMT
وبحسب بيانات اتحاد الغرف التجارية السعودي، فإن حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر، يبلغ نحو 48 مليار ريال، فيما تقدر قيمة الواردات السعودية من مصر بـ 20 مليار ريال، والصادرات السعودية إلى مصر تصل إلى 28 مليار ريال، كما تعتبر مصر الشريك التجاري السابع للمملكة.
وتبلغ الاستثمارات السعودية في مصر نحو 127 مليار ريال، فيما تعمل 805 شركة سعودية في مصر، فيما يبلغ حجم الاستثمارات المصرية في السعودية 18.7 مليار ريال من خلال 6830 شركة مصرية.
الرياض، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2024
ما لم يفعله أحد.. السعودية تتخذ خطوة غير مسبوقة في الشرق الأوسط
14 أكتوبر, 10:36 GMT
ويأتي من بين أهم الواردات السعودية من مصر، منتجات معدنية، الفواكه، المنتجات النباتية، المعادن العادية ومصنوعاتها، ومواد غذائية محضرة، أما أهم الصادرات السعودية إلى مصر، فتشمل منتجات معدنية، ألبان ومصنوعاتها، منتجات كيميائية عضوية، ألمنيوم ومصنوعاته، وورق وورق مقوى.
يذكر أنه خلال الزيارة التي قام بها رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي، إلى السعودية في سبتمبر/ أيلول الماضي، تم الاتفاق على تعزيز التعاون القطاعين الخاص في البلدين ممثلان في اتحاد الغرف التجارية السعودي، واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصريين، بما يسهم في رفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين.
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