https://sarabic.ae/20241016/تيمور-جنبلاط-الغرب-منوط-بالدفاع-عن-القيم-التي-يتبناها-وعن-لبنان--1093829120.html

تيمور جنبلاط: الغرب منوط بالدفاع عن القيم التي يتبناها وعن لبنان

تيمور جنبلاط: الغرب منوط بالدفاع عن القيم التي يتبناها وعن لبنان

سبوتنيك عربي

صرح تيمور جنبلاط، النائب في البرلمان اللبناني ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، أن "الشيء الوحيد الضروري لانتصار الشر هو أن يمتنع الرجال الصالحون عن فعل أي شيء،... 16.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-16T12:11+0000

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لبنان

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وأوضح جنبلاط، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، قائلا: "فبينما يعاني لبنان من القصف المتواصل من جانب الحكومة الإسرائيلية، يتعرض المدنيون للقهر والتشريد والنوم في الشوارع، دون أن تلوح في الأفق نهاية لهذا الصراع، وتستمر المعركة المزعومة ضد الإرهاب في الأحياء المكتظة بالسكان، الأمر الذي يكشف عن حقيقة صارخة وهي أن نفاق الغرب ومعاييره المزدوجة لم تكن قط أكثر وضوحاً من أي وقت مضى".وتساءل جنبلاط: "إلى متى ستستمر إسرائيل في استخدام ورقة الضحية والتهرب من المساءلة في حين تفرض نفس العنف، الذي عانت منه ذات يوم على أناس أبرياء لم يكن لهم أي دور في ماضيها المروع؟".وأضاف:وأردف جنبلاط، متسائلا: "إلى متى ستخضع "القوى العظمى" لإسرائيل وتعتبر حياة الفلسطينيين والآن اللبنانيين قابلة للتضحية؟ وما هو شكل القيم الديمقراطية التي نخضع لها في هذا الجزء من العالم؟".وأردف: "قبل السابع من أكتوبر، كان المدنيون الفلسطينيون يدفعون الثمن بالرصاص والقنابل، التي تم تزويد إسرائيل بها، الحليف الأخلاقي الديمقراطي الوحيد للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. ومع ذلك، تحت قيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وصل مستوى الإرهاب الحكومي إلى مستويات غير مسبوقة".وأشار جنبلاط إلى أن "سياسة نتنياهو وحكومته، كانت تتلخص في تأجيج الانقسام الفلسطيني وتقويض السلطة الفلسطينية، وتصنيف أي حركة تعارض الاحتلال غير القانوني والتهجير على أنها حركة إرهابية".وتابع جنبلاط بالقول: "لقد وُصِفَت كل حركة ثورية في التاريخ في مرحلة ما بأنها إرهابية، ومن الأمثلة المؤلمة على ذلك، انتفاضة غيتو وارسو، اليهودي ضد النازيين، في إبريل (نيسان) 1942، ورغم سحقهم في نهاية المطاف على يد مضطهديهم الوحشيين، فإن هؤلاء الشجعان الذين تجرأوا على مقاومة الظلم يُذكَرون الآن باعتبارهم أبطالاً، ورموزاً للتحدي ضد الطغيان ونضالاً من أجل وجودهم ذاته".واستطرد: "لكن لماذا لا يُمنح الفلسطينيون الحق في القتال لتحقيق تطلعاتهم المشروعة في حين سُلب منهم كل شيء؟ يا لها من مفارقة".وأردف جنبلاط، قائلا: "في عالم ما بعد الحقيقة، أصبحت الأرواح البشرية مجرد إحصاءات، ويبدو أن الحقيقة لم تعد تحمل أي قيمة، فقد دُفنت تحت الخطب الفارغة والغضب الفارغ، وطغت عليها أنقاض القنابل التي يُقال إنها تصدّر الديمقراطية إلى ما يسمى المتوحشين الفقراء، ولكن الهدف الحقيقي يبدو أنه الحفاظ على الدولة الوحيدة الديمقراطية العنصرية في العالم".وتابع جنبلاط: "إننا ندعو الشخصيات الدينية والروحية في منطقتنا، من جميع الأطياف، إلى التوقف عن إقحام هذا البلد وغيره من البلدان المجاورة في حروب بالوكالة لا تسفر إلا عن المعاناة والموت والدمار. إننا ندعو جميع الأطراف الدولية والإقليمية وإيران وإسرائيل، إلى احترام سيادتنا كدولة مستقلة تسعى إلى وقف إطلاق النار وإنهاء إراقة الدماء".واختتم الحديث بقوله: "أخيراً، ندعو إلى إعادة تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، بسرعة، وأن يتولى الجيش اللبناني دوره الصحيح".

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