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ميقاتي: الغارات الإسرائيلية على النبطية استهدفت قصدا اجتماعا للمجلس البلدي
ميقاتي: الغارات الإسرائيلية على النبطية استهدفت قصدا اجتماعا للمجلس البلدي
سبوتنيك عربي
صرح رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، أن الغارات الإسرائيلية على مدينة النبطية، جنوبي البلاد، استهدفت "قصدا اجتماعا للمجلس البلدي... 16.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-16T11:33+0000
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وأكد ميقاتي، في بيان، أنه يدين "العدوان الإسرائيلي الجديد على المدنيين في مدينة النبطية"، مضيفًا: "هذا العدوان الجديد، معطوفا على كل الجرائم التي يرتكبها العدو الإسرائيلي في حق المدنيين، هو برسم العالم الساكت عمدا على جرائم الاحتلال، مما يشجعه على التمادي في غيّه وجرائمه".وقالت محافظة النبطية هويدا الترك، إن "إسرائيل شنّت أكثر من 10 غارات استهدفت مدينة النبطية ومحيطها في جنوب لبنان"، فيما تحدثت تقارير عن سقوط عدد من القتلى والجرحى جراء غارة استهدفت مبنى بلدية النبطية.وأوضحت الترك أن "11 غارة إسرائيلية طالت بشكل رئيسي مدينة النبطية، مشكلة ما يشبه حزاما ناريا".وقال شهود عيان إن "عددا من أعضاء بلدية النبطية وموظفيها والمتطوعين لديها، قُتلوا إثر الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى البلدية".
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العالم, العالم العربي, حول العالم, أخبار العالم الآن, لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله
العالم, العالم العربي, حول العالم, أخبار العالم الآن, لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله

ميقاتي: الغارات الإسرائيلية على النبطية استهدفت قصدا اجتماعا للمجلس البلدي

11:33 GMT 16.10.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albayرئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي
رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
صرح رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، أن الغارات الإسرائيلية على مدينة النبطية، جنوبي البلاد، استهدفت "قصدا اجتماعا للمجلس البلدي للبحث في وضع المدينة الخدماتي والإغاثي"، بحسب قوله.
وأكد ميقاتي، في بيان، أنه يدين "العدوان الإسرائيلي الجديد على المدنيين في مدينة النبطية"، مضيفًا: "هذا العدوان الجديد، معطوفا على كل الجرائم التي يرتكبها العدو الإسرائيلي في حق المدنيين، هو برسم العالم الساكت عمدا على جرائم الاحتلال، مما يشجعه على التمادي في غيّه وجرائمه".
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وزارة الصحة اللبنانية تعلن تسجيل أول حالة كوليرا في البلاد
11:01 GMT
وقالت محافظة النبطية هويدا الترك، إن "إسرائيل شنّت أكثر من 10 غارات استهدفت مدينة النبطية ومحيطها في جنوب لبنان"، فيما تحدثت تقارير عن سقوط عدد من القتلى والجرحى جراء غارة استهدفت مبنى بلدية النبطية.
وأوضحت الترك أن "11 غارة إسرائيلية طالت بشكل رئيسي مدينة النبطية، مشكلة ما يشبه حزاما ناريا".
وقال شهود عيان إن "عددا من أعضاء بلدية النبطية وموظفيها والمتطوعين لديها، قُتلوا إثر الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى البلدية".
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