https://sarabic.ae/20241016/رئيس-الوزراء-القطري-لا-نقبل-انطلاق-هجمات-من-قاعدة-العديد-تجاه-أي-دولة-في-المنطقة-أو-خارجها-1093801582.html

رئيس الوزراء القطري: لا نقبل انطلاق هجمات من قاعدة "العديد" تجاه أي دولة في المنطقة أو خارجها

رئيس الوزراء القطري: لا نقبل انطلاق هجمات من قاعدة "العديد" تجاه أي دولة في المنطقة أو خارجها

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن "قطر لا تقبل أن تنطلق هجمات من قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية الموجودة على أراضيها... 16.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-16T01:27+0000

2024-10-16T01:27+0000

2024-10-16T04:15+0000

قطر

أخبار قطر اليوم

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الدوحة - سبوتنيك. ونقلت قناة "الجزيرة" عن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قوله: "لا نقبل انطلاق هجمات من قاعدة "العديد" تجاه أي دولة في المنطقة أو خارجها".وتقع قاعدة "العديد" على بعد 30 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة القطرية الدوحة، وتعد أكبر قاعدة جوية أمريكية خارج الولايات المتحدة، وهي واحدة من أهم القواعد العسكرية الأمريكية في الخليج.ويتمركز في القاعدة أكثر من 12 ألف عسكري أمريكي، معظمهم من سلاح الجو، وتضم المقرات الرئيسية لكل من القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية، والمركز المشترك للعمليات الجوية والفضائية والجناح الـ379 للبعثات الجوية.

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