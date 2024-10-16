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البرنامج الصباحي
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تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
08:18 GMT
33 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:28 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:54 GMT
6 د
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البرنامج المسائي
11:55 GMT
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بلا قيود
خبير: الشعوب العربية تهب في حربها الوطنية العظمى حتى ينال الشعب الفلسطيني حريته
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خطط إسرائيل للرد على إيران، هل تنقل الصراع لحرب مباشرة بين طهران وتل أبيب؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل يتم استخدام العملات المحلية في التعاملات بين روسيا ومصر قريبا؟
17:34 GMT
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مساحة حرة
هل يتم استخدام العملات المحلية في التعاملات بين روسيا ومصر قريبا؟
08:18 GMT
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عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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من الملعب
حظوظ المنتخبات العربية الآسيوية بالتأهل إلى كأس العالم وكلاسيكو منتظر
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ملفات ساخنة
خطط إسرائيل للرد على إيران، هل تنقل الصراع لحرب مباشرة بين طهران وتل أبيب؟
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انتخابات تشريعية مرتقبة في إقليم كردستان العراق وسط صراعات محلية وإقليمية
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https://sarabic.ae/20241016/رئيس-الوزراء-القطري-لا-نقبل-انطلاق-هجمات-من-قاعدة-العديد-تجاه-أي-دولة-في-المنطقة-أو-خارجها-1093801582.html
رئيس الوزراء القطري: لا نقبل انطلاق هجمات من قاعدة "العديد" تجاه أي دولة في المنطقة أو خارجها
رئيس الوزراء القطري: لا نقبل انطلاق هجمات من قاعدة "العديد" تجاه أي دولة في المنطقة أو خارجها
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن "قطر لا تقبل أن تنطلق هجمات من قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية الموجودة على أراضيها... 16.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-16T01:27+0000
2024-10-16T04:15+0000
قطر
أخبار قطر اليوم
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الدوحة - سبوتنيك. ونقلت قناة "الجزيرة" عن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قوله: "لا نقبل انطلاق هجمات من قاعدة "العديد" تجاه أي دولة في المنطقة أو خارجها".وتقع قاعدة "العديد" على بعد 30 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة القطرية الدوحة، وتعد أكبر قاعدة جوية أمريكية خارج الولايات المتحدة، وهي واحدة من أهم القواعد العسكرية الأمريكية في الخليج.ويتمركز في القاعدة أكثر من 12 ألف عسكري أمريكي، معظمهم من سلاح الجو، وتضم المقرات الرئيسية لكل من القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية، والمركز المشترك للعمليات الجوية والفضائية والجناح الـ379 للبعثات الجوية.
https://sarabic.ae/20241015/أمير-قطر-القضية-الفلسطينية-في-مقدمة-أولوياتنا-1093762663.html
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قطر, أخبار قطر اليوم
قطر, أخبار قطر اليوم

رئيس الوزراء القطري: لا نقبل انطلاق هجمات من قاعدة "العديد" تجاه أي دولة في المنطقة أو خارجها

01:27 GMT 16.10.2024 (تم التحديث: 04:15 GMT 16.10.2024)
© AP Photo / Markus Schreiber رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
 رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
تابعنا عبر
صرح رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن "قطر لا تقبل أن تنطلق هجمات من قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية الموجودة على أراضيها تجاه أي دولة في المنطقة أو خارجها".
الدوحة - سبوتنيك. ونقلت قناة "الجزيرة" عن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قوله: "لا نقبل انطلاق هجمات من قاعدة "العديد" تجاه أي دولة في المنطقة أو خارجها".
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
أمير قطر: القضية الفلسطينية في مقدمة أولوياتنا
أمس, 07:04 GMT
وتقع قاعدة "العديد" على بعد 30 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة القطرية الدوحة، وتعد أكبر قاعدة جوية أمريكية خارج الولايات المتحدة، وهي واحدة من أهم القواعد العسكرية الأمريكية في الخليج.
ويتمركز في القاعدة أكثر من 12 ألف عسكري أمريكي، معظمهم من سلاح الجو، وتضم المقرات الرئيسية لكل من القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية، والمركز المشترك للعمليات الجوية والفضائية والجناح الـ379 للبعثات الجوية.
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