https://sarabic.ae/20241016/روسيا-تعلن-استعدادها-لدعم-مبادرات-جديدة-لمجلس-الأمن-الدولي-بشأن-الوضع-في-غزة-1093838382.html
روسيا تعلن استعدادها لدعم مبادرات جديدة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في غزة
روسيا تعلن استعدادها لدعم مبادرات جديدة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في غزة
سبوتنيك عربي
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأربعاء، بأن روسيا مستعدة لدعم المبادرات الجديدة لمجلس الأمن الدولي بشأن الهدنة في قطاع غزة،... 16.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-16T16:42+0000
2024-10-16T16:42+0000
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إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
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وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "للأسف، فإن القرار 2735، الذي تم تبنيه في حزيران/ يونيو، بناءً على إصرار زملائنا الأمريكيين، لا يمكن أن يضمن وقف إطلاق النار، لأنه مرتبط بنتيجة مفاوضات مشكوك فيها للغاية، والتي علاوة على ذلك، ليست جارية الآن".وتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في منتصف شهر يونيو القرار الأمريكي (2735) الذي يتضمن خطة وقف إطلاق النار المرحلية في قطاع غزة التي حددها بايدن سابقًا.وكانت حركة حماس الفلسطينية، قد أعلنت في السابع من أكتوبر 2023، عن عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن روسيا تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، مشدداً على موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
https://sarabic.ae/20241015/الجزائر-تدعو-إلى-جلسة-طارئة-لمجلس-الأمن-حول-الوضع-في-شمالي-قطاع-غزة-1093801185.html
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
روسيا تعلن استعدادها لدعم مبادرات جديدة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في غزة
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأربعاء، بأن روسيا مستعدة لدعم المبادرات الجديدة لمجلس الأمن الدولي بشأن الهدنة في قطاع غزة، عقب القرار الذي تم تبنيه بإصرار من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن خطة لوقف إطلاق النار في القطاع.
وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "للأسف، فإن القرار 2735، الذي تم تبنيه في حزيران/ يونيو، بناءً على إصرار زملائنا الأمريكيين، لا يمكن أن يضمن وقف إطلاق النار، لأنه مرتبط بنتيجة مفاوضات مشكوك فيها للغاية، والتي علاوة على ذلك، ليست جارية الآن".
وتابع: "أود أن أصدق أن واشنطن ستعترف أخيرا بهذه الحقيقة الواضحة ولن تقوم بعد الآن بتعطيل المبادرات الجديدة المقابلة للمجلس، ونحن على استعداد لدعم مثل هذه المبادرات".
وتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في منتصف شهر يونيو القرار الأمريكي (2735) الذي يتضمن خطة وقف إطلاق النار المرحلية في قطاع غزة التي حددها بايدن سابقًا.
يأتي ذلك، في ظل تواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي أسفرت إلى الآن عن مقتل ما يزيد عن 42 ألف فلسطيني وإصابة زهاء 100 ألف آخرين؛ فضلاً عن تدمير هائل في المباني والبنية التحتية بالقطاع.
وكانت حركة حماس الفلسطينية، قد أعلنت في السابع من أكتوبر 2023، عن عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن روسيا تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض
بشأن إقامة دولة فلسطينية، مشدداً على موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.