https://sarabic.ae/20241016/روسيا-تعلن-استعدادها-لدعم-مبادرات-جديدة-لمجلس-الأمن-الدولي-بشأن-الوضع-في-غزة-1093838382.html

روسيا تعلن استعدادها لدعم مبادرات جديدة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في غزة

روسيا تعلن استعدادها لدعم مبادرات جديدة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في غزة

سبوتنيك عربي

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأربعاء، بأن روسيا مستعدة لدعم المبادرات الجديدة لمجلس الأمن الدولي بشأن الهدنة في قطاع غزة،... 16.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-16T16:42+0000

2024-10-16T16:42+0000

2024-10-16T16:42+0000

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

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وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "للأسف، فإن القرار 2735، الذي تم تبنيه في حزيران/ يونيو، بناءً على إصرار زملائنا الأمريكيين، لا يمكن أن يضمن وقف إطلاق النار، لأنه مرتبط بنتيجة مفاوضات مشكوك فيها للغاية، والتي علاوة على ذلك، ليست جارية الآن".وتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في منتصف شهر يونيو القرار الأمريكي (2735) الذي يتضمن خطة وقف إطلاق النار المرحلية في قطاع غزة التي حددها بايدن سابقًا.وكانت حركة حماس الفلسطينية، قد أعلنت في السابع من أكتوبر 2023، عن عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن روسيا تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، مشدداً على موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.

https://sarabic.ae/20241015/الجزائر-تدعو-إلى-جلسة-طارئة-لمجلس-الأمن-حول-الوضع-في-شمالي-قطاع-غزة-1093801185.html

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