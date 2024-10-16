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https://sarabic.ae/20241016/في-وقت-حرج-مشكلة-عسكرية-كبرى-تهدد-صمود-إسرائيل-أمام-الهجمات-الصاروخية-1093821084.html
في وقت حرج... "مشكلة عسكرية" كبرى "تهدد" صمود إسرائيل أمام الهجمات الصاروخية
في وقت حرج... "مشكلة عسكرية" كبرى "تهدد" صمود إسرائيل أمام الهجمات الصاروخية
سبوتنيك عربي
تواجه إسرائيل معضلة "ليس هذا وقتها"، لا سيّما أنها فتحت أكثر من جبهة قتال، وباتت تتعرض لهجمات من اليمن والعراق ولبنان، فضلا عن جبهة غزة. 16.10.2024, سبوتنيك عربي
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وذكرت وسائل إعلام أجنبية، أن الجيش الإسرائيلي يواجه "نقصا وشيكا" في منظومة الصواريخ الاعتراضية، في وقت حرج يتزامن مع نجاح "حزب الله" اللبناني، في استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية بحيفا، يوم الأحد الماضي.وقال بواز ليفي، الرئيس التنفيذي لشركة "إسرائيل آيرو سبيس إنداستريز" المملوكة للدولة، التي تنتج صواريخ "آرو" الاعتراضية المستخدمة لإسقاط الصواريخ البالستية، في تصريحات لصحيفة بريطانية: "تعمل بعض خطوطنا على مدار 24 ساعة، 7 أيام في الأسبوع. هدفنا هو الوفاء بجميع التزاماتنا".وأشار المسؤول إلى أن "الوقت المطلوب لإنتاج الصواريخ الاعتراضية ليس مسألة أيام"، مضيفا: "ليس سراً أننا بحاجة إلى تجديد المخزونات".وأُطلق أكثر من 20 ألف صاروخ وقذيفة على إسرائيل، خلال العام الماضي، من غزة ولبنان وحدهما، وفقًا للأرقام الإسرائيلية الرسمية.وأسقط نظام "القبة الحديدية" صواريخ قصيرة المدى وطائرات مسيرة أطلقتها حركة حماس من غزة، بينما اعترضت منظومة "مقلاع داوود" صواريخ أُطلقت من لبنان.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، مقتل 4 من جنوده وإصابة 7 آخرين بجروح خطيرة، في الهجوم على القاعدة في بنيامينا، الذي يعد الأقوى من نوعه عقب التصعيد بين الجيش الإسرائيلي والجماعة اللبنانية المدعومة من إيران، منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.
https://sarabic.ae/20241009/تقرير-القبة-الحديدية-الإسرائيلية-لم-تعمل-خلال-الرشقة-الصاروخية-الأخيرة-باتجاه-مستوطنات-الشمال-1093583514.html
https://sarabic.ae/20241007/خسائر-الجيش-الإسرائيلي-منذ-هجوم-7-أكتوبر-2023-1093513645.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة

في وقت حرج... "مشكلة عسكرية" كبرى "تهدد" صمود إسرائيل أمام الهجمات الصاروخية

10:10 GMT 16.10.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZالقبة الحديدية تتصدى صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021
القبة الحديدية تتصدى صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZ
تابعنا عبر
تواجه إسرائيل معضلة "ليس هذا وقتها"، لا سيّما أنها فتحت أكثر من جبهة قتال، وباتت تتعرض لهجمات من اليمن والعراق ولبنان، فضلا عن جبهة غزة.
وذكرت وسائل إعلام أجنبية، أن الجيش الإسرائيلي يواجه "نقصا وشيكا" في منظومة الصواريخ الاعتراضية، في وقت حرج يتزامن مع نجاح "حزب الله" اللبناني، في استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية بحيفا، يوم الأحد الماضي.
نظام القبة الحديدية الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
تقرير: "القبة الحديدية" الإسرائيلية لم تعمل خلال الرشقة الصاروخية الأخيرة باتجاه مستوطنات الشمال
9 أكتوبر, 13:45 GMT
وقال بواز ليفي، الرئيس التنفيذي لشركة "إسرائيل آيرو سبيس إنداستريز" المملوكة للدولة، التي تنتج صواريخ "آرو" الاعتراضية المستخدمة لإسقاط الصواريخ البالستية، في تصريحات لصحيفة بريطانية: "تعمل بعض خطوطنا على مدار 24 ساعة، 7 أيام في الأسبوع. هدفنا هو الوفاء بجميع التزاماتنا".
وأشار المسؤول إلى أن "الوقت المطلوب لإنتاج الصواريخ الاعتراضية ليس مسألة أيام"، مضيفا: "ليس سراً أننا بحاجة إلى تجديد المخزونات".
وأُطلق أكثر من 20 ألف صاروخ وقذيفة على إسرائيل، خلال العام الماضي، من غزة ولبنان وحدهما، وفقًا للأرقام الإسرائيلية الرسمية.
خسائر الجيش الإسرائيلي منذ هجوم 7 أكتوبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2024
وسائط متعددة
خسائر الجيش الإسرائيلي منذ هجوم 7 أكتوبر 2023
7 أكتوبر, 13:15 GMT
وأسقط نظام "القبة الحديدية" صواريخ قصيرة المدى وطائرات مسيرة أطلقتها حركة حماس من غزة، بينما اعترضت منظومة "مقلاع داوود" صواريخ أُطلقت من لبنان.

وفي السياق، تصدت منظومة "آرو" الصواريخ البالستية، التي أطلقتها إيران على إسرائيل، في هجومين منفصلين، وقعا في أبريل/ نيسان الماضي وأكتوبر/تشرين الأول الجاري، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، مقتل 4 من جنوده وإصابة 7 آخرين بجروح خطيرة، في الهجوم على القاعدة في بنيامينا، الذي يعد الأقوى من نوعه عقب التصعيد بين الجيش الإسرائيلي والجماعة اللبنانية المدعومة من إيران، منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.
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