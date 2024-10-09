تقرير: "القبة الحديدية" الإسرائيلية لم تعمل خلال الرشقة الصاروخية الأخيرة باتجاه مستوطنات الشمال

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
11:03 GMT
57 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يخشى من إعلان إيران قوة نووية عندها لا مكان للحديث عن نظرية الردع الصهيوني في المنطقة
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: هذه الحرب المجنونة التي يشنها نتنياهو لا يمكن إيقافها إلا بالمقاومة وحرب الاستنزاف
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تحولت حرب نتانياهو إلى تهديد وجودي لإسرائيل؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
أبرز الملفات أمام الرئيس قيس سعيد بعد فوزه في انتخابات رئاسة تونس
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
عمل بري في لبنان وغزة وهجوم مرتقب على إيران..هل تصمد إسرائيل؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
09:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل تحولت حرب نتانياهو إلى تهديد وجودي لإسرائيل؟
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
أبرز الملفات أمام الرئيس قيس سعيد بعد فوزه في انتخابات رئاسة تونس
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تريد جر سوريا للمواجهة وهناك تفويض بتعيين نتنياهو إمبراطورا على العرب
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
انتخابات تشريعية مرتقبة في إقليم كردستان العراق وسط صراعات محلية وإقليمية
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241009/تقرير-القبة-الحديدية-الإسرائيلية-لم-تعمل-خلال-الرشقة-الصاروخية-الأخيرة-باتجاه-مستوطنات-الشمال-1093583514.html
تقرير: "القبة الحديدية" الإسرائيلية لم تعمل خلال الرشقة الصاروخية الأخيرة باتجاه مستوطنات الشمال
تقرير: "القبة الحديدية" الإسرائيلية لم تعمل خلال الرشقة الصاروخية الأخيرة باتجاه مستوطنات الشمال
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن المنظومة الدفاعية الإسرائيلية لم تعمل خلال الرشقة الصاروخية الأخيرة مستوطنات الشمال. 09.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-09T13:45+0000
2024-10-09T13:45+0000
العالم العربي
أخبار لبنان
لبنان
الأخبار
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/02/1082750701_0:0:1640:923_1920x0_80_0_0_5b247af20f510b09731128334b9291a8.jpg
وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن المنظومة الدفاعية الإسرائيلية "القبة الحديدية" لم تعمل خلال الرشقة الصاروخية الأخيرة باتجاه مستوطنات الشمال.وأكدت القناة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أن السلطات الإسرائيلية تبحث السبب وراء عدم تصدي أو تفعيل القبة الحديدية خلال الرشقة الصاروخية الأخيرة على مستوطنات إسرائيل الشمالية.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، صرح رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، بأن "تعنت إسرائيل لا يزال يعيق نجاح المساعي العربية والدولية، التي لا تزال مستمرة لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان".وأضاف ميقاتي، في بيان صحفي صادر عن الحكومة اللبنانية: "قد يعتقد البعض أن الجهود الدبلوماسية قد توقفت وهناك ما يشبه الموافقة الضمنية على مضي إسرائيل في عدوانها، لكن هذا الانطباع غير صحيح، فنحن مستمرون في إجراء الاتصالات اللازمة".وأشار ميقاتي إلى أن "أصدقاء لبنان من الدول العربية والأجنبية يواصلون أيضاً الضغط لوقف إطلاق النار لفترة محددة للبحث في الخطوات السياسية الأساسية وأهمها التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 وإجبار العدو الإسرائيلي على تنفيذه".وأوضح أن "أزمة النزوح من المناطق التي تتعرض للعدوان الإسرائيلي، تشكل عنصر ضغط إضافياً وملفاً طارئاً تجنّدت الحكومة بكل طاقاتها وأجهزتها لمواجهته".ومن جهة أخرى، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، سماع صافرات الإنذار تدوي في "أفيفيم"، وعدد من مستوطنات الجليل الغربي شمالي إسرائيل، بالإضافة إلى سماع دوي انفجارات جراء رشقة صاروخية أطلقت من جنوبي لبنان.
https://sarabic.ae/20241003/ميقاتي-يوجه-بتشديد-الأمن-على-الحدود-مع-سوريا-بعد-التحذيرات-الإسرائيلية-1093400557.html
https://sarabic.ae/20241009/مصر-والأردن-يؤكدان-ضرورة-تكثيف-الجهود-الدولية-الجادة-للتوصل-لوقف-فوري-لإطلاق-النار-في-غزة-ولبنان-1093579191.html
أخبار لبنان
لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/02/1082750701_183:0:1640:1093_1920x0_80_0_0_ca0eb3419da71b32bdac6fc5ba42acd1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار لبنان, لبنان, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, أخبار لبنان, لبنان, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

تقرير: "القبة الحديدية" الإسرائيلية لم تعمل خلال الرشقة الصاروخية الأخيرة باتجاه مستوطنات الشمال

13:45 GMT 09.10.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayovنظام القبة الحديدية الإسرائيلي
نظام القبة الحديدية الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن المنظومة الدفاعية الإسرائيلية لم تعمل خلال الرشقة الصاروخية الأخيرة مستوطنات الشمال.
وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن المنظومة الدفاعية الإسرائيلية "القبة الحديدية" لم تعمل خلال الرشقة الصاروخية الأخيرة باتجاه مستوطنات الشمال.
وأكدت القناة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أن السلطات الإسرائيلية تبحث السبب وراء عدم تصدي أو تفعيل القبة الحديدية خلال الرشقة الصاروخية الأخيرة على مستوطنات إسرائيل الشمالية.
جولة ميدانية على الحدود اللبنانية السورية 22820 نازح غير شرعي وطرق مبتكرة للتهريب. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2024
ميقاتي يوجه بتشديد الأمن على الحدود مع سوريا بعد التحذيرات الإسرائيلية
3 أكتوبر, 13:56 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، صرح رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، بأن "تعنت إسرائيل لا يزال يعيق نجاح المساعي العربية والدولية، التي لا تزال مستمرة لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان".
وأضاف ميقاتي، في بيان صحفي صادر عن الحكومة اللبنانية: "قد يعتقد البعض أن الجهود الدبلوماسية قد توقفت وهناك ما يشبه الموافقة الضمنية على مضي إسرائيل في عدوانها، لكن هذا الانطباع غير صحيح، فنحن مستمرون في إجراء الاتصالات اللازمة".
وأشار ميقاتي إلى أن "أصدقاء لبنان من الدول العربية والأجنبية يواصلون أيضاً الضغط لوقف إطلاق النار لفترة محددة للبحث في الخطوات السياسية الأساسية وأهمها التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 وإجبار العدو الإسرائيلي على تنفيذه".
وأوضح أن "أزمة النزوح من المناطق التي تتعرض للعدوان الإسرائيلي، تشكل عنصر ضغط إضافياً وملفاً طارئاً تجنّدت الحكومة بكل طاقاتها وأجهزتها لمواجهته".
مشاهد جوية لآثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لـ الضاحية في بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
مصر والأردن يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود الدولية الجادة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان
11:19 GMT
ومن جهة أخرى، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، سماع صافرات الإنذار تدوي في "أفيفيم"، وعدد من مستوطنات الجليل الغربي شمالي إسرائيل، بالإضافة إلى سماع دوي انفجارات جراء رشقة صاروخية أطلقت من جنوبي لبنان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:41 GMTПоследствия израильского авиаудара в Дахии, Бейрут, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... والتوتر بين لبنان وإسرائيل09:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала