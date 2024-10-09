https://sarabic.ae/20241009/تقرير-القبة-الحديدية-الإسرائيلية-لم-تعمل-خلال-الرشقة-الصاروخية-الأخيرة-باتجاه-مستوطنات-الشمال-1093583514.html

تقرير: "القبة الحديدية" الإسرائيلية لم تعمل خلال الرشقة الصاروخية الأخيرة باتجاه مستوطنات الشمال

تقرير: "القبة الحديدية" الإسرائيلية لم تعمل خلال الرشقة الصاروخية الأخيرة باتجاه مستوطنات الشمال

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن المنظومة الدفاعية الإسرائيلية لم تعمل خلال الرشقة الصاروخية الأخيرة مستوطنات الشمال. 09.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-09T13:45+0000

2024-10-09T13:45+0000

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وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن المنظومة الدفاعية الإسرائيلية "القبة الحديدية" لم تعمل خلال الرشقة الصاروخية الأخيرة باتجاه مستوطنات الشمال.وأكدت القناة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أن السلطات الإسرائيلية تبحث السبب وراء عدم تصدي أو تفعيل القبة الحديدية خلال الرشقة الصاروخية الأخيرة على مستوطنات إسرائيل الشمالية.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، صرح رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، بأن "تعنت إسرائيل لا يزال يعيق نجاح المساعي العربية والدولية، التي لا تزال مستمرة لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان".وأضاف ميقاتي، في بيان صحفي صادر عن الحكومة اللبنانية: "قد يعتقد البعض أن الجهود الدبلوماسية قد توقفت وهناك ما يشبه الموافقة الضمنية على مضي إسرائيل في عدوانها، لكن هذا الانطباع غير صحيح، فنحن مستمرون في إجراء الاتصالات اللازمة".وأشار ميقاتي إلى أن "أصدقاء لبنان من الدول العربية والأجنبية يواصلون أيضاً الضغط لوقف إطلاق النار لفترة محددة للبحث في الخطوات السياسية الأساسية وأهمها التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 وإجبار العدو الإسرائيلي على تنفيذه".وأوضح أن "أزمة النزوح من المناطق التي تتعرض للعدوان الإسرائيلي، تشكل عنصر ضغط إضافياً وملفاً طارئاً تجنّدت الحكومة بكل طاقاتها وأجهزتها لمواجهته".ومن جهة أخرى، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، سماع صافرات الإنذار تدوي في "أفيفيم"، وعدد من مستوطنات الجليل الغربي شمالي إسرائيل، بالإضافة إلى سماع دوي انفجارات جراء رشقة صاروخية أطلقت من جنوبي لبنان.

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