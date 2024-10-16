https://sarabic.ae/20241016/مسؤول-في-حزب-لبناني-لـسبوتنيك-التيار-الوطني-الحر-مع-تطبيق-كافة-القرارت-الدولية--1093830236.html

مسؤول في حزب لبناني لـ"سبوتنيك": التيار الوطني الحر مع تطبيق كافة القرارت الدولية

مسؤول في حزب لبناني لـ"سبوتنيك": التيار الوطني الحر مع تطبيق كافة القرارت الدولية

سبوتنيك عربي

رأى عضو المجلس السياسي في "التيار الوطني الحر" اللبناني، وليد الأشقر، أن "كلمة نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، الثالثة، كانت أقوى من سابقاتها،... 16.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-16T12:41+0000

2024-10-16T12:41+0000

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واعتبر الأشقر أن "وضع "حزب الله" والأداء في الميدان بعد اغتيال أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصر الله، بات أفضل"، مشددًا على أن "لبنان لن يقبل بأي تغيير في الخط الأزرق إلا لصالح تصحيح الخطأ في 13 نقطة المتنازع عليها على الحدود مع فلسطين المحتلة".ورأى الأشقر أن "لبنان خسر ورقة هامة كان تستعمل في السابق وهي أن إسرائيل هي المعتدية، لافتا إلى أنه "لو بادرت إسرائيل إلى الاعتداء على لبنان كان من الممكن أن لديه ورقة ضغط أمام المجتمع الدولي بأن إسرائيل هي المعتدية".واعتبر الأشقر أنه "في حال كانت إسرائيل اعتدت على لبنان كان من الممكن أن يتأخر هذا الاعتداء قرابة 10 أشهر أو السنة، وكان "حزب الله" لم يتكبد كل هذه الخسائر خلال هذه الفترة، وكانت الحرب ستكون بين الحزب وإسرائيل تحت عنوان الدفاع عن لبنان وليس إسناد غزة".وأكد أنه لا ينكر أن "المجتمع الدولي يتخذ دور المشاهد لما يجري في لبنان وغزة، ولكن كان من الممكن أن يكسب "حزب الله" ورقة الضغط على المجتمع الدولي كما كسبتها المقاومة في غزة من تعاطف دولي، وكان من الممكن أن يكسب الحرب الإعلامية أما هذا المجتمع كما ربحتها المقاومة في غزة".وأكد أن "التيار لا يقبل أن ينكسر "حزب الله" رغم الملاحظات الموجودة في السياسة معه".وشدد على أن "التيار ضد جبهة الإسناد ولكنه يقف إلى جانب الحزب في المعركة، ويقف إلى جانب الحكومة اللبنانية في المعركة الدبلوماسية لوقف العدوان على لبنان"، متمنيا في الوقت نفسه "لو كان التحرك الرسمي اللبناني دبوماسيا أشمل وأوسع"، معتبراً أن "رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، مقصر في هذا الموضوع".أما بشأن ملف انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، أشار الأشقر إلى أنه لم يكن يتوقع من "حزب الله" أن "يعطي بيانا أو تصريحا بشأن انتخاب الرئيس"، مشددا أن "ملف انتخاب رئيس الجمهورية يجب أن يكون توافقيا بين جميع الأفرقاء وليس فرض رأي فريق على فريق آخر بالقوة، وخصوصا في هذه المرحلة التي يمر بها لبنان"، مؤكدًا أن "الجبهة الداخلية اللبنانية يجب أن تبقى موحدة".أما عن علاقة "التيار الوطني الحر" مع "حزب الله"، أكد الأشقر أن "موقف التيار بعد انتهاء الحرب مرهون بمواقف الحزب حينها وحول أي موضوع سيكون النقاش".ولفت الأشقر إلى أن "التيار الوطني مع تطبيق كافة القرارات الدولية بدءاً من قرار عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم المحتلة، وليس تطبيق قرارات دون أخرى"، مشددًا أن "لبنان لن يقبل بأي تغيير في الخط الأزرق المرسم على الحدود إلا لصالح تصحيح الخطأ في 13 نقطة المتنازع عليها على الحدود مع فلسطين المحتلة".

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