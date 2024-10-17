https://sarabic.ae/20241017/الجيش-الإسرائيلي-يوجه-إنذارا-بالإخلاء-لسكان-نقطة-في-البقاع-شرقي-لبنان-للمرة-الأولى-1093851441.html
الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا بالإخلاء لسكان نقطة في البقاع شرقي لبنان للمرة الأولى
الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا بالإخلاء لسكان نقطة في البقاع شرقي لبنان للمرة الأولى
سبوتنيك عربي
حذّر الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، "سكّان مبنى سكني في منطقة البقاع شرقي لبنان بإخلائه فورًا". 17.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-17T08:09+0000
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وطالب الجيش الإسرائيلي، في بيان له، سكان هذا المبنى والمباني المجاورة بالإخلاء فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر، وذلك" من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم"، وفقاً لما جاء بالبيان.وفي بيان آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على القيادي في "حزب الله" حسين محمد عواضة، في منطقة بنت جبيل، مشيرا إلى أنه كان مسؤولًا عن عمليات إطلاق قذائف من عدة قرى في بنت جبيل نحو الأراضي الإسرائيلية.وأضاف البيان أنه "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية قضت القوات البرية العاملة في جنوب لبنان إلى جانب طائرات سلاح الجو على أكثر من 45 مخربًا من حزب الله ودمرت أكثر من 150 هدفا إرهابيا لحزب الله".وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه "من بين الأهداف المستهدفة مستودعات أسلحة ومنصات صاروخية ومباني عسكرية لحزب الله، بالإضافة اكتشاف مخزونات من الوسائل القتالية العديدة".يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمالي إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا بالإخلاء لسكان نقطة في البقاع شرقي لبنان للمرة الأولى
حذّر الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، "سكّان مبنى سكني في منطقة البقاع شرقي لبنان بإخلائه فورًا".
وطالب الجيش الإسرائيلي، في بيان له، سكان هذا المبنى والمباني المجاورة بالإخلاء فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر، وذلك" من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم"، وفقاً لما جاء بالبيان.
وفي بيان آخر
، أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على القيادي في "حزب الله" حسين محمد عواضة، في منطقة بنت جبيل، مشيرا إلى أنه كان مسؤولًا عن عمليات إطلاق قذائف من عدة قرى في بنت جبيل نحو الأراضي الإسرائيلية.
وأضاف البيان أنه "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية قضت القوات البرية العاملة في جنوب لبنان إلى جانب طائرات سلاح الجو على أكثر من 45 مخربًا من حزب الله ودمرت أكثر من 150 هدفا إرهابيا لحزب الله".
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه "من بين الأهداف المستهدفة مستودعات أسلحة ومنصات صاروخية ومباني عسكرية لحزب الله، بالإضافة اكتشاف مخزونات من الوسائل القتالية العديدة".
يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود
بشكل شبه يومي.
ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمالي إسرائيل،
لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.