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https://sarabic.ae/20241017/بعد-نتائج-مخيبة-هل-يقيل-الاتحاد-السعودي-روبرتو-مانشيني-من-منصبه؟-1093863161.html
بعد نتائج مخيبة... هل يقيل الاتحاد السعودي روبرتو مانشيني من منصبه؟
بعد نتائج مخيبة... هل يقيل الاتحاد السعودي روبرتو مانشيني من منصبه؟
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير إعلامية أن هناك تحديات تواجه اتحاد كرة القدم السعودي بشأن حسم مستقبل مدرب "الأخضر" في الفترة المقبلة. 17.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-17T10:52+0000
2024-10-17T10:52+0000
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وذكرت بوابة الأهرام، اليوم الجمعة، أن النتائج المخيبة للفريق السعودي التي حققها الفريق في تصفيات كأس العالم 2026، قد دفعت بالاتحاد إلى الاستقرار على إقالة المدرب روبيرتو مانشيني من تدريب منتخب السعودية.ولفتت إلى أن اتحاد الكرة السعودي يواجه مشكلة حقيقية تتمثل في قيمة الشرط الجزائي الضخم في عقد المدرب الإيطالي، مشيرة إلى أن "مانشيني سيحصل على 30 مليون يورو أي ما يقارب 120 مليون ريال سعودي في حال فسخ عقده الذي يمتد حتى 2027".ويأتي هذا فيما حدد مسئولو الاتحاد السعودي، المدرب البديل، حيث استقروا على عودة الفرنسي هيرفي رينارد لتولي قيادة المنتخب في ولاية ثانية، بعد رحيله عن منصبه لتدريب منتخب فرنسا للسيدات.بالتوازي مع ترحيب هيرفي رينارد بالعودة لتدريب منتخب "الأخضر" خلال الفترة المقبلة، بعدما رفض عدة عروض تدريبية أخرى.وكان منتخب السعودية قد سقط في فخ التعادل أمام ضيفه البحرين سلبا دون أهداف، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة بالدور الثالث من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عن قارة آسيا.ويذكر أن منتخب السعودية يحتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، برصيد 5 نقاط فقط.
https://sarabic.ae/20230904/الاتحاد-الآسيوي-لكرة-القدم-يصدر-قرارا-بشأن-مباريات-أندية-ومنتخبات-السعودية-وإيران-1080696272.html
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رياضة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, البحرين
رياضة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, البحرين

بعد نتائج مخيبة... هل يقيل الاتحاد السعودي روبرتو مانشيني من منصبه؟

10:52 GMT 17.10.2024
© Sputnik . Johnny Eliasمشجعو المنتخب السعودي
مشجعو المنتخب السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2024
© Sputnik . Johnny Elias
تابعنا عبر
أفادت تقارير إعلامية أن هناك تحديات تواجه اتحاد كرة القدم السعودي بشأن حسم مستقبل مدرب "الأخضر" في الفترة المقبلة.
وذكرت بوابة الأهرام، اليوم الجمعة، أن النتائج المخيبة للفريق السعودي التي حققها الفريق في تصفيات كأس العالم 2026، قد دفعت بالاتحاد إلى الاستقرار على إقالة المدرب روبيرتو مانشيني من تدريب منتخب السعودية.
حارس المنتخب السعودي عبدالله المعيوف في المباراة ضد المنتخب الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2023
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يصدر قرارا بشأن مباريات أندية ومنتخبات السعودية وإيران
4 سبتمبر 2023, 15:03 GMT
ولفتت إلى أن اتحاد الكرة السعودي يواجه مشكلة حقيقية تتمثل في قيمة الشرط الجزائي الضخم في عقد المدرب الإيطالي، مشيرة إلى أن "مانشيني سيحصل على 30 مليون يورو أي ما يقارب 120 مليون ريال سعودي في حال فسخ عقده الذي يمتد حتى 2027".
ويأتي هذا فيما حدد مسئولو الاتحاد السعودي، المدرب البديل، حيث استقروا على عودة الفرنسي هيرفي رينارد لتولي قيادة المنتخب في ولاية ثانية، بعد رحيله عن منصبه لتدريب منتخب فرنسا للسيدات.
بالتوازي مع ترحيب هيرفي رينارد بالعودة لتدريب منتخب "الأخضر" خلال الفترة المقبلة، بعدما رفض عدة عروض تدريبية أخرى.
وكان منتخب السعودية قد سقط في فخ التعادل أمام ضيفه البحرين سلبا دون أهداف، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة بالدور الثالث من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عن قارة آسيا.
ويذكر أن منتخب السعودية يحتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، برصيد 5 نقاط فقط.
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