https://sarabic.ae/20240919/قرار-سعودي-جديد-بشأن-فهد-المولد-رغم-حالته-الخطيرة-1092899625.html

قرار سعودي جديد بشأن فهد المولد رغم حالته الخطيرة

قرار سعودي جديد بشأن فهد المولد رغم حالته الخطيرة

سبوتنيك عربي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن القنصلية السعودية في دبي اتخذت قرارا جديدا بشأن نجم فريق الشباب والمنتخب السعودي لكرة القدم فهد المولد خلال الساعات... 19.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-19T14:13+0000

2024-09-19T14:13+0000

2024-09-19T14:13+0000

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ويرقد المولد حاليا في مستشفى راشد في دبي داخل العناية المركزة في حالة حرجة، بعد سقوطه من شرفة منزله، مما تسبب في كسور في جمجمته وأجزاء من جسده.وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن القنصلية السعودية في دبي تقوم بالتنسيق مع مستشفى راشد لنقل فهد المولد بطائرة إخلاء طبي إلى العاصمة السعودية الرياض.وأوضحت الصحيفة أن المولد سيصل إلى الرياض في تمام الساعة 9:30 مساءً، حيث يعتمد قرار نقله على استقرار حالته الحرجة جدا.وفي وقت سابق، حاولت القنصلية نقل المولد من دبي إلى الرياض، ولكن حالته الصحية حالت دون ذلك، ليستمر كما هو داخل مستشفى راشد بالإمارات.وكانت القيادة العامة لشرطة دبي، قد أعلنت السبت الماضي في بيان لها، أن فهد المولد، "تعرض لحادث خلال وجوده في إجازة قصيرة في دبي، عندما سقط من شرفة منزله بالدور الثاني، حيث أظهرت التحقيقات الأولية أن الحادث وقع أثناء وجوده في الشرفة".وتابعت أن "الحالة الصحية للاعب فهد المولد، تحت المراقبة، حيث يرقد في العناية المركزة في إحدى مستشفيات دبي، حيث تتواصل جهود الفرق الطبية لتقديم الرعاية اللازمة له".وأضافت: "وفي إطار التزامها بالشفافية، تؤكد القيادة العامة لشرطة دبي أن التحقيقات مستمرة، وسيتم إبلاغ الجهات المختصة بنتائج هذه التحقيقات حال الانتهاء منها".وكان المولد صاحب الـ29 عاما، موجودا في دبي لقضاء فترة استراحة، بعد انتهاء معسكر منتخب السعودية الأخير، الذي واجه خلاله إندونيسيا ثم الصين، ضمن الجولتين الأولى والثانية من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.ويمتلك فهد المولد عقدا مع الشباب يمتد حتى يونيو/ حزيران من العام 2025.

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