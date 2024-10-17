https://sarabic.ae/20241017/روسيا-تحذر-إسرائيل-من-توجيه-ضربة-للبنية-التحتية-النووية-الإيرانية-1093867048.html
روسيا تحذر إسرائيل من توجيه ضربة للبنية التحتية النووية الإيرانية
روسيا تحذر إسرائيل من توجيه ضربة للبنية التحتية النووية الإيرانية
سبوتنيك عربي
أكد سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الخميس، أن موسكو تحذر إسرائيل من خطورة توجيه ضربة للبنية التحتية النووية الإيرانية. 17.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-17T12:12+0000
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وقال ريابكوف للصحفيين: "لقد حذرنا مرارًا وما زلنا نحذر، حتى من التفكير الافتراضي في إمكانية شن هجوم على المنشآت النووية والبنية التحتية النووية، وسيكون ذلك تطورا كارثيًا ونفيًا تامًا لتلك المسلمات والتفاهمات الأساسية في مجال ضمان السلامة النووية الموجودة".وأكد ريابكوف أن موسكو تتبادل تقييمات الوضع في الشرق الأوسط مع طهران، وهذه الاتصالات مطلوبة، وعلّق قائلا: وأشار ريابكوف إلى أن "أي آفاق للحوار حول الاستقرار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة لن تكون ممكنة إلا بعد تخلي واشنطن عن سياستها المعادية لروسيا"، وأشار إلى أن "التصريحات الأمريكية حول الاستعداد للمناقشات مع روسيا، بشأن خفض الإمكانات النووية هي محاولة لخداع الأغلبية العالمية".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، أن "إسرائيل قد تهاجم إيران في الأيام المقبلة، لكن لم يتم اتخاذ قرار بشأن أهداف الضربات بعد".تقرير: مناقشات إسرائيلية ساخنة بشأن الهجوم المتوقع على إيرانتقرير: إسرائيل في ورطة كبيرة إذا لم تهاجم إيران
https://sarabic.ae/20240419/-مشاهد-تظهر-حالة-المنشآت-النووية-الإيرانية-عقب-الضربة-الإسرائيلية-فيديو-1088099453.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
روسيا تحذر إسرائيل من توجيه ضربة للبنية التحتية النووية الإيرانية
أكد سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الخميس، أن موسكو تحذر إسرائيل من خطورة توجيه ضربة للبنية التحتية النووية الإيرانية.
وقال ريابكوف للصحفيين: "لقد حذرنا مرارًا وما زلنا نحذر، حتى من التفكير الافتراضي في إمكانية شن هجوم على المنشآت النووية والبنية التحتية النووية، وسيكون ذلك تطورا كارثيًا ونفيًا تامًا لتلك المسلمات والتفاهمات الأساسية في مجال ضمان السلامة النووية الموجودة".
وأكد ريابكوف أن موسكو تتبادل تقييمات الوضع في الشرق الأوسط مع طهران، وهذه الاتصالات مطلوبة، وعلّق قائلا:
"نحن على اتصال دائم بالجانب الإيراني، فهي لا تعتمد على التقلبات في المقياس السياسي ودرجة التوتر في المنطقة، التي أصبحت الآن عالية للغاية وتسبب قلقا كبيرا، ومن الواضح أنه في الحالة الراهنة، يزداد الطلب على مثل هذا الحوار ويجري تبادل مناسب للتقييمات والنهج على أسس مختلفة".
سيرغي ريابكوف
نائب وزير الخارجية الروسي
وأشار ريابكوف إلى أن "أي آفاق للحوار حول الاستقرار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة
لن تكون ممكنة إلا بعد تخلي واشنطن عن سياستها المعادية لروسيا"، وأشار إلى أن "التصريحات الأمريكية حول الاستعداد للمناقشات مع روسيا، بشأن خفض الإمكانات النووية هي محاولة لخداع الأغلبية العالمية".
وفي الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، هاجمت إيران إسرائيل بصواريخ للمرة الثانية في التاريخ، ووصفت ذلك بأنه "عمل من أعمال الدفاع عن النفس"، ويقول الجيش الإسرائيلي إنه تم إطلاق نحو 180 صاروخا بالستيا، تم اعتراض معظمها.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، أن "إسرائيل قد تهاجم إيران في الأيام المقبلة،
لكن لم يتم اتخاذ قرار بشأن أهداف الضربات بعد".