https://sarabic.ae/20241017/سماع-دوي-انفجارات-في-أجواء-مدينة-اللاذقية-السورية-1093845951.html
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في أجواء اللاذقية
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في أجواء اللاذقية
سبوتنيك عربي
أفات وسائل إعلام رسمية سورية، في ساعة مبكرة من صباح الخميس، بتصدي الدفاعات الجوية لأهداف معادية في أجواء اللاذقية، تزامنا مع سماع دوي انفجارات هزت المدينة. 17.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-17T00:05+0000
2024-10-17T00:05+0000
2024-10-17T01:31+0000
أخبار سوريا اليوم
عدوان إسرائيلي
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا": سماع دوي انفجارات في أجواء مدينة اللاذقية"، مضيفة أن: "الدفاعات السورية تصدت لأهداف معادية في أجواء اللاذقية".كما وذكر التلفزيون السوري الرسمي بأن عدوانا إسرائيليا استهدف مدينة اللاذقية الساحلية على البحر المتوسط.وأكد التلفزيون الرسمي السوري أن "العدوان الإسرائيلي استهدف مدخل مدينة اللاذقية"، مشيرا إلى تسبب الهجوم الإسرائيلي بحرائق في المنطقة وأن فرق الإطفاء تعمل على إخمادها.يشار إلى أن سوريا، كانت قد حذرت في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, عدوان إسرائيلي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار سوريا اليوم, عدوان إسرائيلي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في أجواء اللاذقية
00:05 GMT 17.10.2024 (تم التحديث: 01:31 GMT 17.10.2024)
أفات وسائل إعلام رسمية سورية، في ساعة مبكرة من صباح الخميس، بتصدي الدفاعات الجوية لأهداف معادية في أجواء اللاذقية، تزامنا مع سماع دوي انفجارات هزت المدينة.
وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا": سماع دوي انفجارات في أجواء مدينة اللاذقية"، مضيفة أن: "الدفاعات السورية تصدت لأهداف معادية في أجواء اللاذقية".
كما وذكر التلفزيون السوري الرسمي بأن عدوانا إسرائيليا استهدف مدينة اللاذقية الساحلية على البحر المتوسط.
وأكد التلفزيون الرسمي السوري أن "العدوان الإسرائيلي استهدف مدخل مدينة اللاذقية"، مشيرا إلى تسبب الهجوم الإسرائيلي بحرائق في المنطقة وأن فرق الإطفاء تعمل على إخمادها.
يشار إلى أن سوريا، كانت قد حذرت في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها
، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.
وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".