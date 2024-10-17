https://sarabic.ae/20241017/قوات-كييف-تخسر-أكثر-من-250-عسكريا-على-محور-كورسك-خلال-24-ساعة-1093864252.html
قوات كييف تخسر أكثر من 250 عسكريا على محور كورسك خلال 24 ساعة
قوات كييف تخسر أكثر من 250 عسكريا على محور كورسك خلال 24 ساعة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية خسرت على محور كورسك أكثر من 250 عسكريًا و15 مركبة مدرعة بينها 5 دبابات خلال 24 ساعة. 17.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-17T11:17+0000
2024-10-17T11:17+0000
2024-10-17T11:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أن "خسائر القوات الأوكرانية خلال الـ 24 الساعة الماضية، بلغت أكثر من 250 عسكرياً، و15 مركبة قتالية مصفحة ، بما فيها ناقلة جند مصفحة من طراز "سي في-90" سويدية الصنع، و8 عربات قتاية مصفحة، و4 مدافع من بينها مدفعي هاوتزر "إم777" أمريكية الصنع، ومدفع هاوتزر "إل119" بريطاني الصنع، وراجمة صواريخ، وكذلك 4 مدافع هاون و4 سيارات ".وأوضحت الوزارة أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت 23850 عسكرياً، و165 دبابة، و77 مركبة مشاة قتالية، و100 ناقلة جند مدرعة، و942 مركبة قتالية مصفحة، و643 سيارة، و193 مدفع ميدان، و38 راجمة صواريخ من بينها 9 راجمات من طراز "هيمارس" و 6 من طراز "ملرز" أمريكية الصنع، و9 قاذفات لمنظومات صواريخ مضادة للطائرات، و5 سيارات للنقل والتذخير، و48 محطة حرب إلكترونية، و9 رادارات مضادة للبطاريات، و3 رادارات دفاع جوي، و22 وحدة من المعدات الهندسية من بينها 13 مركبة هندسية لإزالة الحواجز ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "او ار-77، وكذلك 3 مركبات مدرعة للإصلاح والإخلاء".وجاء في بيان الوزارة: "نتيجة للأعمال النشطة لوحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، تم تحرير بلدة ماكسيميليانفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان بأن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، كبّدت القوات الأوكرانية خسائر بنحو 965 عسكريا، خلال الـ24 الساعة الماضية".وأردف البيان: "تم التصدي لهجمة مضادة شنتها وحدات من اللواء81 المحمول جواً التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".ونوّهت الوزارة إلى أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت نحو 965 عسكريًا، ومدفع هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم أمريكي الصنع، ومدفعي هاوتزر طراز "دي-30" عيار 122 ملم، ومحطة رادار إلكترونية، إضافة إلى تدمير 4 مستودعات ذخيرة".وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، استهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عملياتها بمقاطعة خاركوف، وكبدتها خسائر بلغت نحو 45 عسكرياً، والعديد من المعدات الحربية، خلال الـ24 الساعة الماضية.
https://sarabic.ae/20241017/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-ماكسيميليانفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1093857261.html
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روسيا, رصد عسكري
قوات كييف تخسر أكثر من 250 عسكريا على محور كورسك خلال 24 ساعة
11:17 GMT 17.10.2024 (تم التحديث: 11:27 GMT 17.10.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية خسرت على محور كورسك أكثر من 250 عسكريًا و15 مركبة مدرعة بينها 5 دبابات خلال 24 ساعة.
وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أن "خسائر القوات الأوكرانية خلال الـ 24 الساعة الماضية، بلغت أكثر من 250 عسكرياً، و15 مركبة قتالية مصفحة ، بما فيها ناقلة جند مصفحة من طراز "سي في-90" سويدية الصنع، و8 عربات قتاية مصفحة، و4 مدافع من بينها مدفعي هاوتزر "إم777" أمريكية الصنع، ومدفع هاوتزر "إل119" بريطاني الصنع، وراجمة صواريخ، وكذلك 4 مدافع هاون و4 سيارات ".
وأوضحت الوزارة أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت 23850 عسكرياً، و165 دبابة، و77 مركبة مشاة قتالية، و100 ناقلة جند مدرعة، و942 مركبة قتالية مصفحة، و643 سيارة، و193 مدفع ميدان، و38 راجمة صواريخ من بينها 9 راجمات من طراز "هيمارس" و 6 من طراز "ملرز" أمريكية الصنع، و9 قاذفات لمنظومات صواريخ مضادة للطائرات، و5 سيارات للنقل والتذخير، و48 محطة حرب إلكترونية، و9 رادارات مضادة للبطاريات، و3 رادارات دفاع جوي، و22 وحدة من المعدات الهندسية من بينها 13 مركبة هندسية لإزالة الحواجز ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "او ار-77، وكذلك 3 مركبات مدرعة للإصلاح والإخلاء".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تحرير بلدة ماكسيميليانفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان الوزارة: "نتيجة للأعمال النشطة لوحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، تم تحرير بلدة ماكسيميليانفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف البيان بأن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، كبّدت القوات الأوكرانية خسائر بنحو 965 عسكريا، خلال الـ24 الساعة الماضية".
وتابع: "استهدفت وحدلت من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، أفراد ومعدات الألوية 24، 30، 54، 93، الميكانيكية ولواءي المشاة 143 و144، ولواء 46 المحمول جوا، ولواء الهجوم الجوي الأول 79 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بلدات سيريبريانكا وسيفيرسك وأوريخوفو فاسيليفكا وستوبوتشكي وبريدتشينو وبيلايا جورا وكوراخوفو وإلينكا وكاترينيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأردف البيان: "تم التصدي لهجمة مضادة شنتها وحدات من اللواء81 المحمول جواً التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".
ونوّهت الوزارة إلى أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت نحو 965 عسكريًا، ومدفع هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم أمريكي الصنع، ومدفعي هاوتزر طراز "دي-30" عيار 122 ملم، ومحطة رادار إلكترونية، إضافة إلى تدمير 4 مستودعات ذخيرة".
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، استهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عملياتها بمقاطعة خاركوف، وكبدتها خسائر بلغت نحو 45 عسكرياً، والعديد من المعدات الحربية، خلال الـ24 الساعة الماضية.