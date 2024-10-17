أطرف الصور لهذا الأسبوع

عربي
هيئة البث الإسرائيلية: مقتل يحيى السنوار خلال عملية للجيش في قطاع غزة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يتم استخدام العملات المحلية في التعاملات بين روسيا ومصر قريبا؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
حظوظ المنتخبات العربية الآسيوية بالتأهل إلى كأس العالم وكلاسيكو منتظر
09:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
خطط إسرائيل للرد على إيران، هل تنقل الصراع لحرب مباشرة بين طهران وتل أبيب؟
09:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
انتخابات تشريعية مرتقبة في إقليم كردستان العراق وسط صراعات محلية وإقليمية
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
11:38 GMT
22 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:28 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: جميع المؤسسات الدولية انتهى دورها ويجب تغييرها بأخرى أكثر فعالية
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إيران بين ازدواجية المعايير الغربية والعلاقات العربية والخليجية
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
08:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
إيران بين ازدواجية المعايير الغربية والعلاقات العربية والخليجية
09:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
من الملعب
حظوظ المنتخبات العربية الآسيوية بالتأهل إلى كأس العالم وكلاسيكو منتظر
11:03 GMT
26 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:28 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: لن يكون النصر إلا للمقاومة ومهما حاولت إسرائيل فلن تستطيع أن تفصل بين المقاومة وبين سوريا
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تشهد حراكا دبلوماسيا وسط تحذيرات من مخاطر حرب إقليمية
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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أطرف الصور لهذا الأسبوع
أطرف الصور لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر لفتًا للأنظار هذا الأسبوع، التي رصدتها عدسات الكاميرات، خلال الأحداث البارزة، في مختلف أنحاء العالم. 17.10.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

أطرف الصور لهذا الأسبوع

14:12 GMT 17.10.2024
تابعنا عبر
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر لفتًا للأنظار هذا الأسبوع، التي رصدتها عدسات الكاميرات، خلال الأحداث البارزة، في مختلف أنحاء العالم.
© AP Photo / Alastair Grant

امرأتان ترتديان قناعا على شكل جمجمة أثناء تسوقهما لشراء الملابس خلال معرض الباليه الملكي والأزياء في بورفليت، لندن.

امرأتان ترتديان قناعا على شكل جمجمة أثناء تسوقهما لشراء الملابس خلال معرض الباليه الملكي والأزياء في بورفليت، لندن. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Alastair Grant

امرأتان ترتديان قناعا على شكل جمجمة أثناء تسوقهما لشراء الملابس خلال معرض الباليه الملكي والأزياء في بورفليت، لندن.

© AP Photo / Mike Stewart

مياه الفيضانات تغمر سيارة في مجمع سكني في أعقاب إعصار ميلتون، في ولاية فلوريدا.

مياه الفيضانات تغمر سيارة في مجمع سكني في أعقاب إعصار ميلتون، في ولاية فلوريدا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Mike Stewart

مياه الفيضانات تغمر سيارة في مجمع سكني في أعقاب إعصار ميلتون، في ولاية فلوريدا.

© Sputnik . Sergey Averin

محمية المحيط الحيوي "أسكانيا نوفا" في مقاطعة خيرسون، والتي تضم أكثر من 3000 ألف حيوان، منها 37 نوعا من ذوات الحوافر، و70 نوعا من الطيور.

محمية المحيط الحيوي &quot;أسكانيا نوفا&quot; في مقاطعة خيرسون، والتي تضم أكثر من 3000 ألف حيوان، منها 37 نوعا من ذوات الحوافر، و70 نوعا من الطيور. - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Sergey Averin

محمية المحيط الحيوي "أسكانيا نوفا" في مقاطعة خيرسون، والتي تضم أكثر من 3000 ألف حيوان، منها 37 نوعا من ذوات الحوافر، و70 نوعا من الطيور.

© AP Photo / Andre Penner

عارضة أزياء ترتدي تصميمًا على شكل سمكة من مجموعة "نورماندو" خلال أسبوع الموضة في ساو باولو، البرازيل.

عارضة أزياء ترتدي تصميمًا على شكل سمكة من مجموعة &quot;نورماندو&quot; خلال أسبوع الموضة في ساو باولو، البرازيل. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Andre Penner

عارضة أزياء ترتدي تصميمًا على شكل سمكة من مجموعة "نورماندو" خلال أسبوع الموضة في ساو باولو، البرازيل.

© AP Photo / Robert F. Bukaty

لقطة طريفة لرجل يفقد توازنه أثناء حمله زوجته خلال بطولة أمريكا الشمالية لحمل الزوجات.

لقطة طريفة لرجل يفقد توازنه أثناء حمله زوجته خلال بطولة أمريكا الشمالية لحمل الزوجات. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Robert F. Bukaty

لقطة طريفة لرجل يفقد توازنه أثناء حمله زوجته خلال بطولة أمريكا الشمالية لحمل الزوجات.

© AP Photo / Mahesh Kumar A.

رجل يحمي نفسه بكيس بلاستيكي ويمشي أثناء هطول أمطار غزيرة في تشيناي، الهند.

رجل يحمي نفسه بكيس بلاستيكي ويمشي أثناء هطول أمطار غزيرة في تشيناي، الهند. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Mahesh Kumar A.

رجل يحمي نفسه بكيس بلاستيكي ويمشي أثناء هطول أمطار غزيرة في تشيناي، الهند.

© AP Photo / Kin Cheung/Pool

الأمير البريطاني ويليام يمسك كرة أثناء حضوره حدث رياضي لكرة القدم الأمريكية، في لندن.

الأمير البريطاني ويليام يمسك كرة أثناء حضوره حدث رياضي لكرة القدم الأمريكية، في لندن. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Kin Cheung/Pool

الأمير البريطاني ويليام يمسك كرة أثناء حضوره حدث رياضي لكرة القدم الأمريكية، في لندن.

© AP Photo / Rodrigo Abd

لقطة مضحكة لتريسي كلاين خلال التقاطها صورة قبل بدء تجمع انتخابي للمرشح الرئاسي الجمهوري السابق، دونالد ترامب في أريزونا، الولايات المتحدة.

لقطة مضحكة لتريسي كلاين خلال التقاطها صورة قبل بدء تجمع انتخابي للمرشح الرئاسي الجمهوري السابق، دونالد ترامب في أريزونا، الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Rodrigo Abd

لقطة مضحكة لتريسي كلاين خلال التقاطها صورة قبل بدء تجمع انتخابي للمرشح الرئاسي الجمهوري السابق، دونالد ترامب في أريزونا، الولايات المتحدة.

© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور

لقطة طريفة لشاب يرتدي زيا على شكل قطة خلال ماراثون موسكو.

لقطة طريفة لشاب يرتدي زيا على شكل قطة خلال ماراثون موسكو. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Kirill Kallinikov
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لقطة طريفة لشاب يرتدي زيا على شكل قطة خلال ماراثون موسكو.

© Sputnik . Pelagiia Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

عارضة أزياء تعرض حذاء على شكل أصابع دجاجة من العلامة التجارية "زا-زا "كجزء من أسبوع الموضة الثالث في قاعة المعارض المركزية "مانيج"، في موسكو.

عارضة أزياء تعرض حذاء على شكل أصابع دجاجة من العلامة التجارية &quot;زا-زا &quot;كجزء من أسبوع الموضة الثالث في قاعة المعارض المركزية &quot;مانيج&quot;، في موسكو. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Pelagiia Tikhonova
/
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عارضة أزياء تعرض حذاء على شكل أصابع دجاجة من العلامة التجارية "زا-زا "كجزء من أسبوع الموضة الثالث في قاعة المعارض المركزية "مانيج"، في موسكو.

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