أطرف الصور لهذا الأسبوع

امرأتان ترتديان قناعا على شكل جمجمة أثناء تسوقهما لشراء الملابس خلال معرض الباليه الملكي والأزياء في بورفليت، لندن.
امرأتان ترتديان قناعا على شكل جمجمة أثناء تسوقهما لشراء الملابس خلال معرض الباليه الملكي والأزياء في بورفليت، لندن.
مياه الفيضانات تغمر سيارة في مجمع سكني في أعقاب إعصار ميلتون، في ولاية فلوريدا.
مياه الفيضانات تغمر سيارة في مجمع سكني في أعقاب إعصار ميلتون، في ولاية فلوريدا.
محمية المحيط الحيوي "أسكانيا نوفا" في مقاطعة خيرسون، والتي تضم أكثر من 3000 ألف حيوان، منها 37 نوعا من ذوات الحوافر، و70 نوعا من الطيور.
محمية المحيط الحيوي "أسكانيا نوفا" في مقاطعة خيرسون، والتي تضم أكثر من 3000 ألف حيوان، منها 37 نوعا من ذوات الحوافر، و70 نوعا من الطيور.
عارضة أزياء ترتدي تصميمًا على شكل سمكة من مجموعة "نورماندو" خلال أسبوع الموضة في ساو باولو، البرازيل.
عارضة أزياء ترتدي تصميمًا على شكل سمكة من مجموعة "نورماندو" خلال أسبوع الموضة في ساو باولو، البرازيل.
لقطة طريفة لرجل يفقد توازنه أثناء حمله زوجته خلال بطولة أمريكا الشمالية لحمل الزوجات.
لقطة طريفة لرجل يفقد توازنه أثناء حمله زوجته خلال بطولة أمريكا الشمالية لحمل الزوجات.
رجل يحمي نفسه بكيس بلاستيكي ويمشي أثناء هطول أمطار غزيرة في تشيناي، الهند.
رجل يحمي نفسه بكيس بلاستيكي ويمشي أثناء هطول أمطار غزيرة في تشيناي، الهند.
الأمير البريطاني ويليام يمسك كرة أثناء حضوره حدث رياضي لكرة القدم الأمريكية، في لندن.
الأمير البريطاني ويليام يمسك كرة أثناء حضوره حدث رياضي لكرة القدم الأمريكية، في لندن.
لقطة مضحكة لتريسي كلاين خلال التقاطها صورة قبل بدء تجمع انتخابي للمرشح الرئاسي الجمهوري السابق، دونالد ترامب في أريزونا، الولايات المتحدة.
لقطة مضحكة لتريسي كلاين خلال التقاطها صورة قبل بدء تجمع انتخابي للمرشح الرئاسي الجمهوري السابق، دونالد ترامب في أريزونا، الولايات المتحدة.
لقطة طريفة لشاب يرتدي زيا على شكل قطة خلال ماراثون موسكو.
لقطة طريفة لشاب يرتدي زيا على شكل قطة خلال ماراثون موسكو.
عارضة أزياء تعرض حذاء على شكل أصابع دجاجة من العلامة التجارية "زا-زا "كجزء من أسبوع الموضة الثالث في قاعة المعارض المركزية "مانيج"، في موسكو.
عارضة أزياء تعرض حذاء على شكل أصابع دجاجة من العلامة التجارية "زا-زا "كجزء من أسبوع الموضة الثالث في قاعة المعارض المركزية "مانيج"، في موسكو.