أطرف الصور لهذا الأسبوع

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محمية المحيط الحيوي "أسكانيا نوفا" في مقاطعة خيرسون، والتي تضم أكثر من 3000 ألف حيوان، منها 37 نوعا من ذوات الحوافر، و70 نوعا من الطيور.