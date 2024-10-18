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https://sarabic.ae/20241018/بعكس-التوقعات-مخزون-النفط-الأمريكي-ينخفض-بشكل-كبير-1093912204.html
بعكس التوقعات... مخزون النفط الأمريكي ينخفض بشكل كبير
بعكس التوقعات... مخزون النفط الأمريكي ينخفض بشكل كبير
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير متداولة عن انخفاض مخزون النفط الأمريكي، وذلك على عكس توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي، كما تراجعت مخزونات البنزين والمقطرات. 18.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-18T12:36+0000
2024-10-18T12:36+0000
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
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وتراجع مخزون الخام في الولايات المتحدة بنحو 2.2 مليون برميل، خلال الأسبوع المنتهي 11 أكتوبر/تشرين الأول 2024، ليصل الإجمالي إلى 420.5 مليون برميل، وفق تقرير حديث نشرته منصة "وحدة أبحاث الطاقة" (مقرها واشنطن) على نسخة منه.وكانت توقعات محللي وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" تشير إلى ارتفاع مخزون النفط الأمريكي بنحو 1.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.وهذا يعني أنه لولا زيادة الاحتياطي الاستراتيجي لكانت مخزونات النفط التجارية في أمريكا ستنخفض 1.2 مليون برميل تقريبًا، لكن الأثر في الأسواق يعتمد على التغيّر في المخزون التجاري، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.جاء انخفاض مخزون النفط الأمريكي خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع تراجع واردات الخام وارتفاع صادراته، بحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن "إدارة معلومات الطاقة" الأمريكية، اليوم الخميس 17 أكتوبر/تشرين الأول 2024، متأخرًا عن موعده الدوري بـ24 ساعة بسبب عطلة رسمية في أمريكا يوم الاثنين الماضي.وانخفضت واردات أمريكا من النفط بنحو 710 آلاف برميل يوميًا، لتصل إلى 5.529 مليون خلال الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت الصادرات بنحو 329 ألف برميل يوميًا، ليصل الإجمالي إلى 4.123 مليون برميل يوميًا.وهذا يعني أن صافي واردات النفط الأمريكية -التي تشمل الاحتياطي الإستراتيجي- قد انخفض بمقدار مليون برميل يوميًا تقريبًا، خلال الأسبوع الماضي، ليصل الإجمالي إلى 1.4 مليون برميل يوميًا.وجاءت انخفاض واردات النفط الأمريكية من جانب 4 دول، بقيادة الإكوادور وفنزويلا مع تراجع صادراتهما بنحو 193 ألفًا، و181 ألف برميل يوميًا خلال الأسبوع الماضي.على الجانب الآخر، ارتفعت واردات النفط الأمريكية من جانب 6 دول، بقيادة نيجيريا و كولومبيا وكندا مع صعود صادرات هذه الدول بنحو 90 ألفًا، و74 ألفًا، و38 ألف برميل يوميًا خلال الأسبوع الماضي.كما ارتفعت واردات النفط الأمريكية من السعودية والمكسيك والبرازيل، بنحو 29 ألفًا، و24 ألفًا، و20 ألف برميل يوميًا على التوالي.
https://sarabic.ae/20241017/البنك-الدولي-يشير-إلى-احتمالية-نمو-الاقتصاد-الروسي-لهذا-العام-والعامين-المقبلين-1093886205.html
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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية

بعكس التوقعات... مخزون النفط الأمريكي ينخفض بشكل كبير

12:36 GMT 18.10.2024
© AP Photo / Fernando Llanoحقل غاز
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2024
© AP Photo / Fernando Llano
تابعنا عبر
كشفت تقارير متداولة عن انخفاض مخزون النفط الأمريكي، وذلك على عكس توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي، كما تراجعت مخزونات البنزين والمقطرات.
وتراجع مخزون الخام في الولايات المتحدة بنحو 2.2 مليون برميل، خلال الأسبوع المنتهي 11 أكتوبر/تشرين الأول 2024، ليصل الإجمالي إلى 420.5 مليون برميل، وفق تقرير حديث نشرته منصة "وحدة أبحاث الطاقة" (مقرها واشنطن) على نسخة منه.
وكانت توقعات محللي وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" تشير إلى ارتفاع مخزون النفط الأمريكي بنحو 1.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.
في المقابل، ارتفع الاحتياطي الإستراتيجي لمخزونات النفط بمقدار مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، ليصل الإجمالي إلى 383.9 مليون برميل، وفقا للمنصة.
وهذا يعني أنه لولا زيادة الاحتياطي الاستراتيجي لكانت مخزونات النفط التجارية في أمريكا ستنخفض 1.2 مليون برميل تقريبًا، لكن الأثر في الأسواق يعتمد على التغيّر في المخزون التجاري، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
جاء انخفاض مخزون النفط الأمريكي خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع تراجع واردات الخام وارتفاع صادراته، بحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن "إدارة معلومات الطاقة" الأمريكية، اليوم الخميس 17 أكتوبر/تشرين الأول 2024، متأخرًا عن موعده الدوري بـ24 ساعة بسبب عطلة رسمية في أمريكا يوم الاثنين الماضي.
البنك الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2024
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وانخفضت واردات أمريكا من النفط بنحو 710 آلاف برميل يوميًا، لتصل إلى 5.529 مليون خلال الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت الصادرات بنحو 329 ألف برميل يوميًا، ليصل الإجمالي إلى 4.123 مليون برميل يوميًا.
وهذا يعني أن صافي واردات النفط الأمريكية -التي تشمل الاحتياطي الإستراتيجي- قد انخفض بمقدار مليون برميل يوميًا تقريبًا، خلال الأسبوع الماضي، ليصل الإجمالي إلى 1.4 مليون برميل يوميًا.

انخفضت واردات الولايات المتحدة من النفط إلى 5.529 مليون برميل يوميًا، في الأسبوع الماضي، مقارنة مع 6.239 مليون خلال الأسبوع السابق له.

وجاءت انخفاض واردات النفط الأمريكية من جانب 4 دول، بقيادة الإكوادور وفنزويلا مع تراجع صادراتهما بنحو 193 ألفًا، و181 ألف برميل يوميًا خلال الأسبوع الماضي.
بينما تراجعت الواردات من العراق وليبيا بنحو 171 ألفًا، و28 ألف برميل يوميًا على التوالي خلال الأسبوع الماضي، بحسب بيانات تفصيلية رصدتها وحدة أبحاث الطاقة.
على الجانب الآخر، ارتفعت واردات النفط الأمريكية من جانب 6 دول، بقيادة نيجيريا و كولومبيا وكندا مع صعود صادرات هذه الدول بنحو 90 ألفًا، و74 ألفًا، و38 ألف برميل يوميًا خلال الأسبوع الماضي.
كما ارتفعت واردات النفط الأمريكية من السعودية والمكسيك والبرازيل، بنحو 29 ألفًا، و24 ألفًا، و20 ألف برميل يوميًا على التوالي.
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